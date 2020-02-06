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Встречи на берегу Персидского Залива: Мария Порошина и Ярослав Бойко

6-02-2020, 15:40

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Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.


 

Мария Порошина и Ярослав Бойко – известные российские актеры, которые никого не могут оставить равнодушным. Их любят и ими восхищаются, их критикуют и возмущаются (особенно, когда дело доходит до личной жизни актеров). Для меня есть один критерий – талант, яркий и самобытный, заставляющий сопереживать происходящему на экране. Все остальное «шипение невежд».

 

Как писал великий врач-энциклопедист Абу Али Ибн Сина:


Как только выберешь для правды путь земной,

Шипение невежд услышишь за спиной.


                                       (Пер. Ибн Ильяса)


Мария Порошина обладает необыкновенной красотой и редким обаянием яркой личности. Со мной многие могут не согласиться, но в фантастическом блокбастере Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», Мария Порошина сыграла одну из ключевых ролей, наполнив скрытый мир героев дозора особым философским смыслом.


Ярослав Бойко – актер за плечами которого около ста ролей в кино и на ТВ, среди которых обычно выделяют созданные им образы в фильмах «Всегда говори всегда», «Команда», «Анна Каренина», «Одна тень на двоих», «Брат за брата», «Прииск», «Каменская»» и «Неотложка». Мне лично нравится его роль в фильме, снятом в жанре лирической комедии «Домработница», где очень тонко показан путь человека к осознанию того, что семья должна создаваться как сказка со счастливым концом. Сегодня особенно нужен такой пусть слегка наивный, но оптимизм.


Наши встречи на берегу Персидского залива получились по-домашнему теплыми, особенно, когда мы чаевничали у меня дома в Эмирате Шарджа в окружении моих младших детей и внуков.


Меня очень тронули слова Марии Порошиной о том, что в нашей семье она увидела особую гармонию отношений, когда женщина хранительница очага, а мужчина конструктор экономики отношений в семье, где 11 детей и 10 внуков, и каждому уделяется особое внимание и найден свой подход.

Мария подчеркнула значение «правильного распределения ролей в семье, особенно в такой большой как семья Шангареевых, что позволяет построить воспитание на личном примере главы семьи и его супруги». Она отметила, что «мы суетимся, бежим, работаем, но как важно остановиться и осознано захотеть гармонии там, где ты больше всего нужен – в своей семье».


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Мария Порошина и Ярослав Бойко в доме Исмагила Шангареева.


Слушая теплые искренние пожелания Марии Порошиной, я невольно вспомнил замечательные высказывание Владимира Маяковского: «Отойду и погляжу, хорошо ли я сижу». Вот как раз это фото, этот взгляд человека со стороны, высоко оценившего уровень гармонии и воспитания в мой семье, позволяют признать, что мне удалось сделать главное в жизни – создать большую счастливую семью.


По традиции я пригласил Марию и Ярослава в свой ресторан «Казань», помня слова замечательного актера эстрады Карена Аванесяна, который сказал: «глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза. Это твоя заслуга». Я вынужден был его поправить – «это наша общая заслуга, все мы по-прежнему понимаем друга-друга с полу слова».


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В ОАЭ все дороги ведут в ресторан «Казань».


Общение за столом – трапеза, когда еда служит как бы обрамлением главной «драгоценности» - беседы, обменом простыми, но очень важными словами, которые дают понимание судьбы, радостей и горестей друг друга. На мой взгляд, истинная интеллигентность - это умение слушать. Слушать и понимать собеседника словно становясь на его место.


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Мария Порошина с Исмагилом Шангареевым.


Помните замечательный советский фильм «Доживем до понедельника», в котором дано очень глубокое определение «Счастье – это, когда тебя понимают».


 

Видео встреч с Марией Порошиной и Ярославом Бойко На берегу Персидского залива:


https://www.youtube.com/watch?v=2RnipDJscvU

https://www.youtube.com/watch?v=gJTvet2_nXg


 

Мои встречи на берегу Персидского залива– это всегда дорога к взаимопониманию, а значит дорога к счастью.

Сколько людей - столько дорог.


 

Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.




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