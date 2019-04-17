Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ
Ñåìåéíûé áèçíåñ ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè â Îáúåäèíåííûõ àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, òàê êàê îí, îòâå÷àåò êóëüòóðíûì òðàäèöèÿì àðàáñêîãî ìèðà, îñîáûì ìåæëè÷íîñòíûì îòíîøåíèÿì, ïîñòðîåííûì íà íîðìàõ Øàðèàòà.
Èñòîðè÷åñêèé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî êîìïàíèè, ñîçäàííûå èç ÷ëåíîâ ñåìüè, áûñòðåå ðåàãèðóþò íà ñèñòåìíûå âûçîâû ðûíêà, ïðîÿâëÿþò áîëüøóþ ãèáêîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, âåäóò áîëåå âçâåøåííóþ è ýôôåêòèâíóþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó.
Â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå ñåìåéíûé áèçíåñ âñåãäà áûë íîðìîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ñîçäàâàòü öåëûå ýêîíîìèêè, êàê ýòî áûëî, ê ïðèìåðó, â ÎÀÝ, êîãäà ïðàâÿùèå ñåìüè ðàçëè÷íûõ ïëåìåí îáúåäèíèëèñü âî èìÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ðàìêàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà.
Âïðî÷åì, ãîâîðÿ î ñåìåéíîì áèçíåñå êàê ôåíîìåíå ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðû, íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî Âîñòîê è Çàïàä â ðàâíîé ñòåïåíè îöåíèëè åãî ýôôåêòèâíîñòü.
Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ, â Èòàëèè äîëÿ ñåìåéíûõ êîìïàíèé â áèçíåñå ñîñòàâëÿåò 90%, â Ãåðìàíèè — 85%, â Èñïàíèè — 70%, â Øâåöèè — 60%. Çíàìåíèòûå òîðãîâûå ñåòè (Wool worth, Wal Mart, Auchan), àâòîêîíöåðíû (Ford, Toyota, BMW, Ñitroen, Hyundai), êîñìåòè÷åñêèå ôèðìû (Estee Lauder, L’Oreal), ñëàäêèå ãèãàíòû (Mars, Ferrero Rocher), ïðîèçâîäèòåëè òåõíèêè (LG, Samsung, Siemens, Sony) è ñïîðòèâíûõ òîâàðîâ (Nike, Adidas, Puma), à òàêæå äðóãèå áðåíäû (Hilton, IKEA, Tetra Laval, Salvatore Ferragamo, Otto, Pampers è ò.ä.) — âñå ýòî ïðèìåðû áèçíåñà, íà÷àâøåãîñÿ ñ æåëàíèÿ ñåìüè çàðàáîòàòü íà æèçíü è èìåþùåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîëîññàëüíûå îáîðîòû.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ãëàâà ñåìåéíîãî áèçíåñà âñåãäà âïåðåäè.
Ãîâîðÿ î ñåìåéíîì áèçíåñå, ñëåäóåò, ïðåæäå âñåãî, ïðèçíàòü, ÷òî â îñíîâå åãî ëåæèò áîëüøàÿ ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ãëàâå ñåìüè, êîòîðûé íå òîëüêî îòâåòñòâåíåí çà óñïåõ â äåëàõ, íî, è çà ëè÷íîå áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî èç ÷ëåíîâ ñåìåéíîé êîìïàíèè. Ãëàâà ñåìüè, ïî ñóòè ïðåäñòàåò â äâóõ èïîñòàñÿõ – ãëàâû ñåìåéñòâà è ðóêîâîäèòåëÿ êîìïàíèè, íî ïðè ýòîì, âñå ÷ëåíû ñåìüè, ó÷àñòâóþùèå â áèçíåñå, íàåìíûå ñîòðóäíèêè, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ðîäñòâåííèêàìè,íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çàâçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïàðòíåðàìè è ïîêóïàòåëÿìè.
Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì, ïðîâåäåííûì ïñèõîëîãàìè, ãëàâíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ñåìåéíîãî áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ åãî äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà.
Ãëàâíîå, ÷òî îòëè÷àåò ñåìåéíûå êîìïàíèè - ýòî òî, ÷òî îíè ãîòîâû ê äîëãîñðî÷íîìó èíâåñòèðîâàíèþ, ÿâëÿÿñü îáðàçöîì «òåðïåëèâîãî» êàïèòàëà.È åùå î÷åíü âàæíûé ôàêò: 78% ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé ñ÷èòàþò, ÷òî ñåìåéíûé áèçíåñ âûãîäíî îòëè÷àåò âûñîêàÿ êóëüòóðà ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé è ïðèâåðæåííîñòü ñåìåéíûì öåííîñòÿì. Òàêèå êëèåíòû, êàê íàïðèìåð, Áàðè Àëèáàñîâ, öåíÿò íå òîëüêî äåëîâûå êà÷åñòâà, íî â áîëüøåé ñòåïåíè ëè÷íûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.
Êîíñòàíòèí Äàâëàòîâ â ñâîåé çíàìåíèòîé êíèãå«Áèçíåñ. Çàêîíû, êîòîðûå âèäíû òîëüêî ñ âûñîòû óñïåõà», ïèñàë: «Êòî òàêîé õîðîøèé îòåö? Ýòî ëèáî òîò, êòî îñòàâèò áîëüøîé çàäåë – òî åñòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî äåíåã, êîòîðîå äâà ïîêîëåíèÿ ïîòîìêîâ íå ñìîãóò ðàñòðàíæèðèòü, ëèáî òîò, êòî ñîçäàñò ñåìåéíûé áèçíåñ, òàêóþ êîðïîðàöèþ, â êîòîðîé îíè ñìîãóò ðàáîòàòü, ðàçâèâàòü áèçíåñ è ðåàëèçîâàòü ñåáÿ». ß âûáðàë äëÿ ñåáÿ âòîðîé ïóòü ñîçäàâ ñåìåéíûé áèçíåñ è íå æàëåþ îá ýòîì. Õîòÿ, ñêàæó ïðÿìî, ýòî íå ïðîñòî, êîãäà ñ òîáîé ðàáîòàþò òâîè äåòè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ãëàâà ñåìåéíîãî áèçíåñà.
Â äàëåêèå ñîâåòñêèå ãîäû, ÿ ñëóæèë â ðÿäàõ ñîâåòñêîé àðìèè â âîéñêàõ ÏÂÎ, è ïîìíþ, êàê âàæíî áûëî äîñòè÷ü áåñïðåêîñëîâíîãî ïîä÷èíåíèÿ êîìàíäèðó. Êîãäà â òâîåé áèçíåñ-êîìàíäå äåòè, òâîè ñûíîâüÿ, êîòîðûõ òû ëþáèøü âñåé äóøîé è ãîòîâ ïðîùàòü èì àáñîëþòíî âñå, òðóäíî íàéòè òó ãðàíü, çà êîòîðîé êîí÷àåòñÿ ðîäèòåëüñêàÿ ëþáîâü è íà÷èíàþòñÿ æåñòêèå áèçíåñ-îòíîøåíèÿ.
Äàâëàòîâ îñîáî îòìå÷àåò, ÷òî â Åâðîïå èìåííî «ñåìåéíûå êîìïàíèè ñóùåñòâóþò ïî 200–300 ëåò». Â íàøè äíè ñ÷èòàåò îí, «íàäî ïðèäóìàòü òàêîé áèçíåñ, êîòîðûé ñìîæåò âûæèâàòü â óñëîâèÿõ ðåçêî ìåíÿþùåéñÿ êîíúþíêòóðû».
Ñåìåéíûé áèçíåñ, êîòîðûé ÿ ñîçäàë â ÎÀÝ – ìíîãîôóíêöèîíàëåí, íî ïðè ýòîì èìååò ñòåðæíåâóþ îñíîâó – Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), êîòîðîå ÿ ñìåëî ìîãó íàçâàòü ñåìåéíûì äåëîì. Â ìîåé êîíöåïöèè ôîðìèðîâàíèÿ ñåìåéíîãî áèçíåñà, ÿ îïèðàþñü íà îïûò ÿïîíñêîãî òåîðåòèêà áèçíåñà Àêèî Ìîðèòà, êîòîðûé óêàçûâàë, ÷òî «çàäà÷à ðóêîâîäèòåëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü ñåìåéíîå ÷óâñòâî â ïðåäåëàõ êîðïîðàöèè». Òàêîé ïîäõîä äàåò ýôôåêò ñëèÿíèÿ ñåìåéíûõ è êîðïîðàòèâíûõ èíòåðåñîâ, ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñåìåéíûå òîðæåñòâà (íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè) íå òîëüêî â êðóãó ñåìüè, íî â îêðóæåíèè ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå, â ïîäîáíûõ óñëîâèÿõ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì, âèäÿò â ðóêîâîäèòåëå íàñòàâíèêà âåäóùåãî äåëà ïî-îòöîâñêè. Íàñêîëüêî òàêîé ïîäõîä ýôôåêòèâåí ãîâîðÿò ôàêòû.
Â ñåòè-èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ. Êàê îòìå÷àåòñÿ â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì â Òîï-5 ëó÷øèõ Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Åñëè íå ìû, òî êòî?»
Îäíàêî, íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ñàì ïî ñåáå ñåìåéíûé áèçíåñ, ïðè âñåé åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòè íå ãëàâíàÿ ïðè÷èíà óñïåõà Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ). Ôîðìèðóÿ ñâîþ áèçíåñ êîìàíäó èç ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ÿ ïîñòàâèë çàäà÷ó çàâîåâàíèÿ íå òîëüêî ðåàëüíûõ òåððèòîðèé áèçíåñà íåäâèæèìîñòè ÂÎÀÝ, íî, è, ïðåæäå âñåãî, çàâîåâàíèå âèðòóàëüíûõ òåððèòîðèé â ïðîñòðàíñòâå èíòåðíåòà. Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».
Äîñòàòî÷íî çàíÿòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ñïðîñà íà òå èëè èíûå óñëóãè, ñòàâ ïðè ýòîì ÷àñòüþ èíôîðìàöèîííîé òåððèòîðèè ïðåäëîæåíèé, è êëèåíòñêàÿ áàçà íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ñïðîñà, ê ïðèìåðó, ïî êîäàì:
●èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
●êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
●ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;
●ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Òåïåðü èíòåðíåò îïðåäåëÿåò, êîìó îòäàäóò ïðåäïî÷òåíèå íà ðûíêå.
Êîãäà-òî-ìîäíî áûëî ãîâîðèòü: «Êàäðû - ðåøàþò âñå», ñåãîäíÿ ïîõîæå ñàìûì àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñëîãàí: «Ïðèñóòñòâèå â èíòåðíåòå - ðåøàåò âñå».
Ìîæíî ñïîðèòü òàê ýòî èëè íåò. Óìîì ÿ ñîãëàñåí, ÷òî èíòåðíåò ñåãîäíÿ â áèçíåñå, è, â òîì ÷èñëå, ñåìåéíîì áèçíåñå, âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ðåàëüíûé ïóòü ê óñïåõó.
Ñåðäöåì ÿ ðàçäåëÿþ óáåæäåíèå Êîíñòàíòèíà Äîâëàòîâà, êîòîðûé ïèñàë: «ß íàäåþñü, âû ðàçäåëèòå ñî ìíîé ýòó ëþáîâü, ñòðàñòü è öåëü – ïðåâðàùåíèå áèçíåñà â ñèñòåìó íåèçáåæíîãî äóõîâíîãî ðîñòà ñîáñòâåííèêà. Íè áîëüøå íè ìåíüøå! Ñäåëàòü áèçíåñ ñèñòåìîé äóõîâíîãî ðîñòà, ïðè÷åì íåèçáåæíîãî».
ß èäó ïî ýòîìó ïóòè óæå ìíîãî ëåò âûñòðàèâàÿ ñâîé ñåìåéíûé áèçíåñ, êàê øêîëó íðàâñòâåííîñòè, ãäå âûðîñøèå ñûíîâüÿ íå òîëüêî ïîñòèãàþò íàâûêè òîãî, êàê çàðàáàòûâàòü äåíüãè, íî, íà ëè÷íîì ïðèìåðå îòöà, ó÷àòñÿ áëàãîðîäñòâó è âåëèêîäóøèþ, ùåäðîñòè è ñîñòðàäàíèþ, âñòàþò íà ïóòü «íåèçáåæíîãî äóõîâíîãî ðîñòà» - êàê ïèñàë Äàâëàòîâ.
Äîëæåí ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ó ìåíÿ 11 äåòåé è 10 âíóêîâ, è ÿ ïðîñòî íå ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü áûòü ïðîñòî áèçíåñìåíîì, èáî Ïîñëàííèê Àëëàõàﷺñêàçàë: «Íè îäèí îòåö íå ìîæåò ïîäàðèòü ñâîåìó ðåáåíêó íè÷åãî áîëåå öåííîãî, ÷åì õîðîøåå âîñïèòàíèå» (Àò-Òèðìèçè).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ â îêðóæåíèè ìëàäøèõ äåòåé è âíóêîâ.
Äàòü ñâîèì äåòÿì õîðîøåå âîñïèòàíèå – çàäà÷à, êîòîðóþ íàäî ðåøàòü êàæäûé äåíü, ñíîâà è ñíîâà íàõîäÿ íóæíûå ñëîâà è ñîâåðøàÿ ïîñòóïêè, êîòîðûå ñëóæàò ïðèìåðîì. Ìîè äåòè è âíóêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàþò äëÿ ìåíÿ ïðîñòðàíñòâî ñåìåéíûõ öåííîñòåé, â êîòîðîì ÿ ñòðåìëþñü áûòü íå òîëüêî ÷åëîâåêîì äåëà, íî, è ÷åëîâåêîì äóõà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â ÊðàñíîäàðñêîìÃîðîä
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Îáúåì âûäà÷ êðåäèòîâ ÂÒÁ äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà âûðîñ â 1,6Ãîðîä
Ïî-íîâîìó äåëèòü èìóùåñòâî ñóïðóãîâ ïðè ðàçâîäå ïðåäëàãàþò â ÐîññèèÎáùåñòâî
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