По-новому делить имущество супругов при разводе предлагают в России
В Семейный кодекс народные избранники предложили внести правки, которые четко определят правила раздела имущества при разводе.
По задумке инициаторов, семейный бизнес должен будет остаться у того, кто его непосредственно ведет. Вторая половина при этом должна будет получить компенсацию в денежном виде.
- Авторы поправок предлагают дать судьям право изменять условия брачного контракта, в том случае если документ покажется несправедливым. Помимо этого, супругов обяжут указывать в Едином госреестре прав на недвижимость квартиру, находящуюся в совместной собственности, - сообщают «Известия».
Пакет правок разработали члены Общественной палаты. Депутаты Государственной думы посчитали документ справедливым и предложили обсудить их на совместном заседании с экспертами.
Сейчас экс-супруги зачастую подают сразу несколько исков на раздел имущества, при этом каждый иск предусматривает раздел конкретного имущества. Инициаторы правок предлагают делить совместно нажитое имущество единовременное. Для этого предлагается ввести в оборот Семейного кодекса такое понятие как «имущество, нажитое супругами во время брака». По мнению экспертов это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему, сообщает Privet-Rostov.ru.
Российских водителей ждет два крупных штрафа в конце годаТранспорт
Через 15 лет традиционный общественный транспорт исчезнет с улицИнфраструктура
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли сСобытия
В России назвали предварительный размер налога на тунеядствоОбщество
Стало известно, что войдет в список ручной клади для бесплатногоТранспорт
Минздрав предложил повысить цены на алкогольОбщество
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,Общество
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогомОбщество
В России предлагают инновационный способ борьбы с уклонистами от армииОбщество
Как изменится жизнь россиян в маеГлавное
В России предложили ещё один налогОбщество
Депутаты предложили законопроект для продления празднования ПасхиСобытия
Депутаты придумали замену материнскому капиталуОбщество
На 20% могут подорожать лекарства в РоссииСобытия
На дорогах Кубани предлагают ввести систему «Платон»Транспорт
Новые штрафы ждут российских водителейТранспорт
В России хотят изменить систему отчислений с зарплатГород
Ученые выясняли, когда супруги перестают возбуждать друг другаЗдоровье
Россияне смогут меньше платить за ЖКХИнфраструктура
Депутаты предлагают сократить рабочий день россиянГород
В России резко вырастет налог на имуществоГлавное
В России могут запретить продажу автомобилей с рукТранспорт
Коллекторы применят новые методы воздействия на должниковПроисшествия
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотекиГород
Россияне в ряде случаев не смогут наследовать квартиры родственниковГород
У Путина предлагают конфисковать имуществоГород
Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двухСобытия
Государство готовит массу сюрпризов для автовладельцевТранспорт
Капитальный ремонт: что в системе оплаты может изменитьсяГород
"Лишенцам" досрочно вернут водительские праваТранспорт
Изменников накажет суд и отберет имуществоКриминал
Что можно и что нельзя делать коллекторам?Криминал
Безработных предлагают наказывать исправительными работамиГород
Как получить от государства 650 тысяч рублей?Главное
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонтИнфраструктура
Законодатели предлагают полный запрет на узаконивание самострояГлавное
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по---
Приватизированные квартиры разрешат возвращать государствуГород
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал