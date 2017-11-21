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По-новому делить имущество супругов при разводе предлагают в России

Сегодня, 09:09

В Семейный кодекс народные избранники предложили внести правки, которые четко определят правила раздела имущества при разводе.


По задумке инициаторов, семейный бизнес должен будет остаться у того, кто его непосредственно ведет. Вторая половина при этом должна будет получить компенсацию в денежном виде.

 

- Авторы поправок предлагают дать судьям право изменять условия брачного контракта, в том случае если документ покажется несправедливым. Помимо этого, супругов обяжут указывать в Едином госреестре прав на недвижимость квартиру, находящуюся в совместной собственности, - сообщают «Известия».

 

Пакет правок разработали члены Общественной палаты. Депутаты Государственной думы посчитали документ справедливым и предложили обсудить их на совместном заседании с экспертами.

 

Сейчас экс-супруги зачастую подают сразу несколько исков на раздел имущества, при этом каждый иск предусматривает раздел конкретного имущества. Инициаторы правок предлагают делить совместно нажитое имущество единовременное. Для этого предлагается ввести в оборот Семейного кодекса такое понятие как «имущество, нажитое супругами во время брака». По мнению экспертов это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему, сообщает Privet-Rostov.ru.



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