Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè – ìîé ïåðâûé è ñàìûé óñïåøíûé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Â 2006 ãîäó â ÎÀÝ âûøëè çàêîíû, ïîçâîëÿþùèå èíîñòðàíöàì èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü, è ÿ âçÿëñÿ çà äåëî, êîòîðîå òðåáîâàëî íå òîëüêî áîëüøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé, íî è íåìàëûõ óñèëèé êîìàíäû, áåç êîòîðûé Real Estate áèçíåñ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïî îïðåäåëåíèþ.
Íà÷èíàòü áèçíåñ â ñòðàíå, ãäå òîëüêî ôîðìèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà äëÿ åãî ðåàëèçàöèè ñàìî ïî ñåáå íå ïðîñòî, à åñëè ê ýòîìó ïðèáàâèòü ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ, òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÿ êàê òîò ÷óæåñòðàíåö, ÷òî âïåðâûå ñåë íà âåðáëþäà, è âîçíàìåðèëñÿ ó÷àñòâîâàòü â ñêà÷êàõ íàðàâíå ñ îïûòíûìè íàåçäíèêàìè.
Ïðèõîäèëîñü ìíîãîìó ó÷èòñÿ çàíîâî. Ìîé áîãàòûé ñîâåòñêèé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà (ÿ åùå â äàëåêèå 80-å çàíèìàëñÿ òèðàæèðîâàíèåì àóäèîíîñèòåëåé),
áûë ìàëî ïðèìåíèì. Ïðèõîäèëîñü ó÷èòñÿ àçàì áèçíåñà â óñëîâèÿõ êàïèòàëèçìà è ó êàïèòàëèñòîâ.
Õàðâè Ìàêêåé, ïðèìåðó êîòîðîãî ÿ è ñåãîäíÿ ïûòàþñü ñëåäîâàòü, -áèçíåñìåí, àâòîð è ñèíäèöèðîâàííûé îáîçðåâàòåëü Universal Uclick, åæåíåäåëüíàÿ êîëîíêà êîòîðîãî äàåò ñîâåòû ïî êàðüåðå è âäîõíîâåíèþ, è ïóáëèêóåòñÿ â áîëåå ÷åì 100 ãàçåòàõ.
«Êàê ïëàâàòü ñðåäè àêóë è íå áûòü ñúåäåííûì çàæèâî» - ïåðâàÿ êíèãà íåïîäðàæàåìîãî Õàðâè, êîòîðàÿ ðåàëüíî ïîìîãëà â âîïðîñàõ, êàê ôîðìèðîâàòü íàäåæíóþ è ýôôåêòèâíóþ êîìàíäó. È, âèäèìî, íå ñëó÷àéíî, â ñïèñêå áåñòñåëëåðîâ «New York Times»â 1988 ãîäó «Êàê ïëàâàòü ñðåäè àêóë è íå áûòü ñúåäåííûì çàæèâî» áûëà íàçâàíà êíèãîé ïî áèçíåñó íîìåð îäèí â ÑØÀ. Ïîïóëÿðíîñòü â ñîâðåìåííîì ìèðå åå òàê âûñîêà, ÷òî íà ñåãîäíÿ îíà ïåðåâåäåíà íà 35 ÿçûêîâ, è ñ óñïåõîì ïðîäàåòñÿ â áîëåå ÷åì 80 ñòðàíàõ ìèðà.
Õàðâè Ìàêêåé – ïåðâûé êòî ìåíÿ óäèâèë ïðîñòîòîé è òî÷íîñòüþ ðåøåíèé.
Ýòî áûë ÷åëîâåê, êîòîðûé ìíå ïîäñêàçàë:«Êàêèì áû áèçíåñîì âû íè çàíèìàëèñü, äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ñîçäàâàòü òàêèå óñëîâèÿ ðàáîòû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîòðóäíèêàì äîñòèãàòü íàèâûñøåé ïðîäóêòèâíîñòè. Íèêàêîé ñîçíàòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè íå áóäåò äîñòàòî÷íî, åñëè âû ëèøàåòå èõ îùóùåíèÿ ñâîáîäû è íåïðèíóæäåííîñòè â ðàáîòå. Âû äîëæíû êàê ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ â èõ ïîòðåáíîñòÿõ è äàâàòü èì íå òî, ÷òî íóæíî âàì, à òî, ÷òî íåîáõîäèìî èì äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ðàáîòà ïðèíîñèëà ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó».
Êàçàëîñü ïðîñòûå ñëîâà, íî êàê íåïåðåäàâàåìî ñëîæíî ðóêîâîäèòü ëþäüìè, êîòîðûå äîëæíû íå ïðîñòî ïðèõîäèòü íà ðàáîòó, íî ðåøàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è – ïðîäàâàòü íåäâèæèìîñòü, äîáèâàòüñÿ óñïåõà òàì, ãäå êàçàëîñü ýòî íåâîçìîæíî.
«Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé íàñòîÿùåãî ïðîôåññèîíàëà, - ñ÷èòàë Õàðâè Ìàêêåéí, - ÿâëÿåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü ïîëó÷èòü ïîâòîðíûé çàêàç». Äîëæåí çàìåòèòü, ÷òî òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ â ÎÀÝ ìîæíî ïî ïàëüöàì ïåðåñ÷èòàòü. Îäíàêî, ëþáàÿ çàäà÷à ñòàíîâèòñÿ ïðîñòîé, åñëè òû èäåøü íå ëèíåéíûì ïóòåì, íàõîäÿ àðãóìåíòû äëÿ èíâåñòîðà â äóõå Ìàêêåéíà:«Àâòîìîáèëè ñî âðåìåíåì ïàäàþò â öåíå. Ñòîèìîñòü äîìîâ ðàñòåò».
Ìíå óæå äîâîäèëîñü ïèñàòü â ñâîèõ ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ, ÷òî óïðàâëåíèå áèçíåñîì, ÿ êàê îòåö 11 äåòåé, ñ÷èòàþ ñåìåéíûì äåëîì, è äàæå ìåõàíèçì âîñïèòàíèÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ; âûñòðàèâàÿ «êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ» ñâîåé êîìàíäû, ÿ ÷åòêî îïðåäåëÿþ ðîëè, äëÿ êàæäîãî ñïåöèàëèñòà, êàê ðåæèññåð ïðè ñúåìêàõ ôèëüìà, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ìîåãî àãåíòñòâà Real Estate ñòðîãî ñëåäóåò ñâîåìó ôóíêöèîíàëó.
Åñëè ó÷àñòíèê êîìàíäû íå ñïðàâëÿåòñÿ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü âîïðåêè ìîåìó ñöåíàðèþ, îí, ëèáî ïîëó÷àåò äðóãóþ ðîëü, ëèáî óõîäèò ñî ñöåíû. Ïðè ýòîì âñÿ ðàáîòà íîñèò êîìàíäíûé õàðàêòåð è âñå ó÷àñòíèêè Real Estate áèçíåñà, ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ äåìîêðàòè÷íîñòè è ñâîáîäû ïðèÿòèÿ ðåøåíèé â ðàìêàõ èõ ôóíêöèîíàëà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Åñëè íå ìû, òî êòî?»
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äóìàþ ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó Õàðâè, êîòîðûé ðàññêàçûâàë, ÷òî ó íåãî åñòü äâå òàáëè÷êè. «Â ìàãàçèíå âû òàêèå íå êóïèòå, - ïèñàë îí, - ïîòîìó ÷òî ÿ èçãîòîâèë èõ ñàì.
Îäíà âèñèò íà äâåðè ìîåãî êàáèíåòà. Êîãäà äâåðü çàêðûòà, âû íå ìîæåòå åå íå óâèäåòü. Îíà ãëàñèò: «Åñëè âû çíàåòå, êîìó ìîæíî ïðîäàòü íàøó ïðîäóêöèþ, âõîäèòå».
Âòîðàÿ òàáëè÷êà óñòàíîâëåíà íà ìàëåíüêîì êðóãëîì ñòîëèêå â òîé ÷àñòè ìîåãî êàáèíåòà, ãäå îáû÷íî ïðîâîäÿòñÿ çàñåäàíèÿ è ïåðåãîâîðû. Íà íåé íàïèñàíî: «Íàøåìó ðàçãîâîðó íè÷òî íå ïîìåøàåò... åñëè òîëüêî íå ïîçâîíèò ïîêóïàòåëü».
Ïîëàãàþ, Õàðâè ïðàâ â òîì, ÷òî â ëþáîì áèçíåñå ïîêóïàòåëü - òî ãëàâíîå çâåíî, íà êîòîðîì äåðæèòñÿ âñÿ öåïî÷êà áèçíåñ ðåøåíèé. Íèêîãäà íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ðåçóëüòàò áèçíåñà, îñîáåííî â ñôåðå íåäâèæèìîñòè – ýòî ðåøåíèå ïîêóïàòåëÿ.
Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ìàíòðó ïðîôåññèîíàëüíûõ èíâåñòîðîâ: «I look at a hundred deals a day, I pick one» («ß ñìîòðþ íà 100 âàðèàíòîâ â äåíü, âûáèðàþ îäèí, â êîòîðûé èíâåñòèðóþ»).
Ñêàæó, êàê ÷åëîâåê äîñòàòî÷íî õîðîøî çíàþùèé ìíîãèõ èíâåñòîðîâ Äóáàÿ, îíè, êàê ïðàâèëî äåéñòâóþò èìåííî òàê.
«Ìàðêåòèíã, - ñ÷èòàë Õàðâè, - ýòî íå èñêóññòâî òîðãîâëè. Îí íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òåì, ÷òîáû ïðîñòî óãîâîðèòü êîãî-òî ÷òî-òî êóïèòü. Ýòî èñêóññòâî ñîçäàíèÿ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ïîêóïàòåëü ñàì óãîâàðèâàåò ñåáÿ. À íè÷òî òàê íå óáåæäàåò, êàê îñîçíàíèå òîãî, ÷òî òî æå ñàìîå õîòÿò êóïèòü äðóãèå».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ - Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, õî÷ó ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè ìîèìè äðóçüÿìè, ìîèìè ÷èòàòåëÿìè è òâîð÷åñêèìè åäèíîìûøëåííèêàìè.
Íå áóäó ãîâîðèòü îáî âñåõ ïîäîáíûõ èíâåñòîðàõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÄÀÍ, ñêàæó òîëüêî, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé ýëèòíûõ êâàðòèð ñòàëè Ðîçà Ñÿáèòîâà ñ ìóæåì, Ðåíàò Èáðàãèìîâ è Áàðè Àëèáàñîâ.
Â îñíîâå íàøåé ðàáîòû, îñîáåííî ñ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòüþ, ëåæèò îðèãèíàëüíûé ïåðèôðàç èçâåñòíîãî âûðàæåíèÿ «buy the best, you only live once» - ïîêóïàé ëó÷øåå, âåäü æèâåì îäèí ðàç. Öåíà çàáûâàåòñÿ, à êà÷åñòâî îñòàåòñÿ.
Â ïîäáîðå êîìàíäû ÿ âñåãäà èñõîäèë èç ïîäõîäà Õàðâè: «Íàíèìàéòå ëþäåé, - ïèñàë îí, - êîòîðûå ïðîäîëæàþò ó÷èòüñÿ, ëþäåé, ñ÷èòàþùèõ îáó÷åíèå ïðîöåññîì ïîæèçíåííûì, áóäü òî â êëàññå, íà ðàáîòå èëè äîìà. Ïîîùðÿéòå ïîâûøåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ ñâîèõ ñëóæàùèõ, îïëà÷èâàÿ èõ ó÷åáó». Ñåãîäíÿ ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî çâó÷èò, òàê êàê â áèçíåñå XXI âåêà – âñå ðåøàåò èíòåðíåò.
Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».
Áèë Ãåéòñ ñêàçàë:«Åñëè Âàøåãî áèçíåñà íåò â Èíòåðíåòå, òî Âàñ íåò â áèçíåñå!»
Äîñòàòî÷íî çàíÿòü â èíòåðíåòå êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ñïðîñà íà òå èëè èíûå óñëóãè, ñòàâ ïðè ýòîé ÷àñòüþ èíôîðìàöèîííîé òåððèòîðèè ïðåäëîæåíèé, è êëèåíòñêàÿ áàçà íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ñïðîñà, ê ïðèìåðó, ïî êîäàì:
●èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
●êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
●ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;
●ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Êîìïàíèÿ ÄÀÍ, êîòîðóþ ÿ îñíîâàë â äàëåêîì 2006 ãîäó, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ìíîãèì êðèòåðèÿì ïðîâîäèìûõ â Äóáàå ðåéòèíãîâ, èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, è ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì çàëîãîì åå óñïåõà:
●ãàðàíòèÿ ñîõðàíåíèÿ èíâåñòèöèé;
●ðàññðî÷êà ïîä íîëü ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
●âûðó÷êà îò àðåíäû áîëåå 10%;
●ïîëíàÿ óêîìïëåêòîâàííîñòü êâàðòèðû (âèëëû);
●ãàðàíòèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè.
Äîáàâüòå ê ýòîìó èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, ó÷àñòíèêè êîòîðîé âëàäåþò 3-4 ÿçûêàìè, íî, ïðåæäå âñåãî, ðóññêèì ÿçûêîì, êîòîðûé ïîçâîëÿò âûñòðàèâàòü ðàáîòó â ìåíòàëüíîì ïîëå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò:
- âûñòðàèâàòü ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè, ðàáîòàòü â ðåæèìå îíëàéí, óòî÷íÿÿ äåòàëè ïî îñòàâëåííîé êëèåíòîì çàÿâêå,
- îïåðàòèâíî ôèêñèðîâàòü âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ êëèåíòà, èñïîëüçóÿ ìíîãîâàðèàíòíûé ïàêåò ïðåäëîæåíèé;
- îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò àãåíòñòâà ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñìîòðå ïðåäëàãàåìûõ âàðèàíòîâ íåäâèæèìîñòè;
- îñóùåñòâëÿòü ïîëíîå þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó Äîãîâîðà, è ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè, íîòàðèàëüíî ñêðåïëÿåì Äîãîâîð, ÷òîáû îí îáðåë þðèäè÷åñêóþ ñèëó â ÎÀÝ.
Â îäíîì èç îôèñîâ Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè: Èñìàãèë Øàíãàðååâ áåñåäóåò ñ Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâûì – çíàìåíèòîì àêòåðîì òåàòðà è êèíî.
Õàðâè ðàññêàçûâàë, ÷òî îòåö ó÷èë åãî áåðå÷ü ãëàâíîå, íå âçèðàÿ íà ïðîìàõè è îøèáêè:«íåâàæíî, ñêîëüêî âåäåð ìîëîêà òû ðàçîëüåøü, âàæíî íå ïîòåðÿòü êîðîâó». Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ïî÷òè 14 ëåò íàReal Estateðûíêå ÎÀÝ.
Ñêîëüêî çà ýòî âðåìÿ ðàçîðèëîñü Real Estate êîìïàíèé – íå ñîñ÷èòàòü. Íî ìíå áûëî áû òðóäíî ñáåðå÷ü ÄÀÍ, áåç ìîåé êîìàíäû, áåç ìîèõ ñûíîâåé, áåç âñåõ òåõ ñîòðóäíèêîâ, êòî, ïî ñóòè, ñòàë ÷àñòüþ ìîåé ñåìüè.
È ïóñòü ÿ «ðàçëèë íå ìàëî âåäåð» íà ïóòè ê óñïåõó, ðÿäîì ñî ìíîé áûëà êîìàíäà, ìîÿ îïîðà, ìîå áóäóùåå.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ ÀðàáñêèõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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