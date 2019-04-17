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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

17-04-2019, 10:49


Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè – ìîé ïåðâûé è ñàìûé óñïåøíûé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Â 2006 ãîäó â ÎÀÝ âûøëè çàêîíû, ïîçâîëÿþùèå èíîñòðàíöàì èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü, è ÿ âçÿëñÿ çà äåëî, êîòîðîå òðåáîâàëî íå òîëüêî áîëüøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé, íî è íåìàëûõ óñèëèé êîìàíäû, áåç êîòîðûé Real Estate áèçíåñ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïî îïðåäåëåíèþ.


 

Íà÷èíàòü áèçíåñ â ñòðàíå, ãäå òîëüêî ôîðìèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà äëÿ åãî ðåàëèçàöèè ñàìî ïî ñåáå íå ïðîñòî, à åñëè ê ýòîìó ïðèáàâèòü ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ, òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÿ êàê òîò ÷óæåñòðàíåö, ÷òî âïåðâûå ñåë íà âåðáëþäà, è âîçíàìåðèëñÿ ó÷àñòâîâàòü â ñêà÷êàõ íàðàâíå ñ îïûòíûìè íàåçäíèêàìè.


 

Ïðèõîäèëîñü ìíîãîìó ó÷èòñÿ çàíîâî. Ìîé áîãàòûé ñîâåòñêèé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà (ÿ åùå â äàëåêèå 80-å çàíèìàëñÿ òèðàæèðîâàíèåì àóäèîíîñèòåëåé),


 

áûë ìàëî ïðèìåíèì. Ïðèõîäèëîñü ó÷èòñÿ àçàì áèçíåñà â óñëîâèÿõ êàïèòàëèçìà è ó êàïèòàëèñòîâ.


 

Õàðâè Ìàêêåé, ïðèìåðó êîòîðîãî ÿ è ñåãîäíÿ ïûòàþñü ñëåäîâàòü, -áèçíåñìåí, àâòîð è ñèíäèöèðîâàííûé îáîçðåâàòåëü Universal Uclick, åæåíåäåëüíàÿ êîëîíêà êîòîðîãî äàåò ñîâåòû ïî êàðüåðå è âäîõíîâåíèþ, è ïóáëèêóåòñÿ â áîëåå ÷åì 100 ãàçåòàõ.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;165;208;°209;€208;178;208;184; 208;339;208;°208;186;208;186;208;µ208;185;


 

«Êàê ïëàâàòü ñðåäè àêóë è íå áûòü ñúåäåííûì çàæèâî» - ïåðâàÿ êíèãà íåïîäðàæàåìîãî Õàðâè, êîòîðàÿ ðåàëüíî ïîìîãëà â âîïðîñàõ, êàê ôîðìèðîâàòü íàäåæíóþ è ýôôåêòèâíóþ êîìàíäó. È, âèäèìî, íå ñëó÷àéíî, â ñïèñêå áåñòñåëëåðîâ «New York Times»â 1988 ãîäó «Êàê ïëàâàòü ñðåäè àêóë è íå áûòü ñúåäåííûì çàæèâî» áûëà íàçâàíà êíèãîé ïî áèçíåñó íîìåð îäèí â ÑØÀ. Ïîïóëÿðíîñòü â ñîâðåìåííîì ìèðå åå òàê âûñîêà, ÷òî íà ñåãîäíÿ îíà ïåðåâåäåíà íà 35 ÿçûêîâ, è ñ óñïåõîì ïðîäàåòñÿ â áîëåå ÷åì 80 ñòðàíàõ ìèðà.

 

Õàðâè Ìàêêåé – ïåðâûé êòî ìåíÿ óäèâèë ïðîñòîòîé è òî÷íîñòüþ ðåøåíèé.


 

Ýòî áûë ÷åëîâåê, êîòîðûé ìíå ïîäñêàçàë:«Êàêèì áû áèçíåñîì âû íè çàíèìàëèñü, äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ñîçäàâàòü òàêèå óñëîâèÿ ðàáîòû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîòðóäíèêàì äîñòèãàòü íàèâûñøåé ïðîäóêòèâíîñòè. Íèêàêîé ñîçíàòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè íå áóäåò äîñòàòî÷íî, åñëè âû ëèøàåòå èõ îùóùåíèÿ ñâîáîäû è íåïðèíóæäåííîñòè â ðàáîòå. Âû äîëæíû êàê ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ â èõ ïîòðåáíîñòÿõ è äàâàòü èì íå òî, ÷òî íóæíî âàì, à òî, ÷òî íåîáõîäèìî èì äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ðàáîòà ïðèíîñèëà ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó».


 

Êàçàëîñü ïðîñòûå ñëîâà, íî êàê íåïåðåäàâàåìî ñëîæíî ðóêîâîäèòü ëþäüìè, êîòîðûå äîëæíû íå ïðîñòî ïðèõîäèòü íà ðàáîòó, íî ðåøàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è – ïðîäàâàòü íåäâèæèìîñòü, äîáèâàòüñÿ óñïåõà òàì, ãäå êàçàëîñü ýòî íåâîçìîæíî.


 

«Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé íàñòîÿùåãî ïðîôåññèîíàëà, - ñ÷èòàë Õàðâè Ìàêêåéí, - ÿâëÿåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü ïîëó÷èòü ïîâòîðíûé çàêàç». Äîëæåí çàìåòèòü, ÷òî òàêèõ ïðîôåññèîíàëîâ â ÎÀÝ ìîæíî ïî ïàëüöàì ïåðåñ÷èòàòü. Îäíàêî, ëþáàÿ çàäà÷à ñòàíîâèòñÿ ïðîñòîé, åñëè òû èäåøü íå ëèíåéíûì ïóòåì, íàõîäÿ àðãóìåíòû äëÿ èíâåñòîðà â äóõå Ìàêêåéíà:«Àâòîìîáèëè ñî âðåìåíåì ïàäàþò â öåíå. Ñòîèìîñòü äîìîâ ðàñòåò».


 

Ìíå óæå äîâîäèëîñü ïèñàòü â ñâîèõ ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ, ÷òî óïðàâëåíèå áèçíåñîì, ÿ êàê îòåö 11 äåòåé, ñ÷èòàþ ñåìåéíûì äåëîì, è äàæå ìåõàíèçì âîñïèòàíèÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ; âûñòðàèâàÿ «êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ» ñâîåé êîìàíäû, ÿ ÷åòêî îïðåäåëÿþ ðîëè, äëÿ êàæäîãî ñïåöèàëèñòà, êàê ðåæèññåð ïðè ñúåìêàõ ôèëüìà, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ìîåãî àãåíòñòâà Real Estate ñòðîãî ñëåäóåò ñâîåìó ôóíêöèîíàëó.


 

Åñëè ó÷àñòíèê êîìàíäû íå ñïðàâëÿåòñÿ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü âîïðåêè ìîåìó ñöåíàðèþ, îí, ëèáî ïîëó÷àåò äðóãóþ ðîëü, ëèáî óõîäèò ñî ñöåíû. Ïðè ýòîì âñÿ ðàáîòà íîñèò êîìàíäíûé õàðàêòåð è âñå ó÷àñòíèêè Real Estate áèçíåñà, ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ äåìîêðàòè÷íîñòè è ñâîáîäû ïðèÿòèÿ ðåøåíèé â ðàìêàõ èõ ôóíêöèîíàëà.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;180;209;402;208;±208;°208;185;209;129;208;186;208;190;208;185; 208;144;208;189;208;µ208;189;209;129;209;‚208;178;208;190; 208;157;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;°


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Åñëè íå ìû, òî êòî?»


 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ äóìàþ ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó Õàðâè, êîòîðûé ðàññêàçûâàë, ÷òî ó íåãî åñòü äâå òàáëè÷êè. «Â ìàãàçèíå âû òàêèå íå êóïèòå, - ïèñàë îí, - ïîòîìó ÷òî ÿ èçãîòîâèë èõ ñàì.


 

Îäíà âèñèò íà äâåðè ìîåãî êàáèíåòà. Êîãäà äâåðü çàêðûòà, âû íå ìîæåòå åå íå óâèäåòü. Îíà ãëàñèò: «Åñëè âû çíàåòå, êîìó ìîæíî ïðîäàòü íàøó ïðîäóêöèþ, âõîäèòå».


 

Âòîðàÿ òàáëè÷êà óñòàíîâëåíà íà ìàëåíüêîì êðóãëîì ñòîëèêå â òîé ÷àñòè ìîåãî êàáèíåòà, ãäå îáû÷íî ïðîâîäÿòñÿ çàñåäàíèÿ è ïåðåãîâîðû. Íà íåé íàïèñàíî: «Íàøåìó ðàçãîâîðó íè÷òî íå ïîìåøàåò... åñëè òîëüêî íå ïîçâîíèò ïîêóïàòåëü».


 

Ïîëàãàþ, Õàðâè ïðàâ â òîì, ÷òî â ëþáîì áèçíåñå ïîêóïàòåëü - òî ãëàâíîå çâåíî, íà êîòîðîì äåðæèòñÿ âñÿ öåïî÷êà áèçíåñ ðåøåíèé. Íèêîãäà íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ðåçóëüòàò áèçíåñà, îñîáåííî â ñôåðå íåäâèæèìîñòè – ýòî ðåøåíèå ïîêóïàòåëÿ.


 

Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü ìàíòðó ïðîôåññèîíàëüíûõ èíâåñòîðîâ: «I look at a hundred deals a day, I pick one» («ß ñìîòðþ íà 100 âàðèàíòîâ â äåíü, âûáèðàþ îäèí, â êîòîðûé èíâåñòèðóþ»).


 

Ñêàæó, êàê ÷åëîâåê äîñòàòî÷íî õîðîøî çíàþùèé ìíîãèõ èíâåñòîðîâ Äóáàÿ, îíè, êàê ïðàâèëî äåéñòâóþò èìåííî òàê.


 

«Ìàðêåòèíã, - ñ÷èòàë Õàðâè, - ýòî íå èñêóññòâî òîðãîâëè. Îí íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òåì, ÷òîáû ïðîñòî óãîâîðèòü êîãî-òî ÷òî-òî êóïèòü. Ýòî èñêóññòâî ñîçäàíèÿ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ïîêóïàòåëü ñàì óãîâàðèâàåò ñåáÿ. À íè÷òî òàê íå óáåæäàåò, êàê îñîçíàíèå òîãî, ÷òî òî æå ñàìîå õîòÿò êóïèòü äðóãèå».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;208;184;208;189;208;°209;‚ 208;˜208;±209;€208;°208;179;208;184;208;188;208;190;208;178;


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ - Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè.


 

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, õî÷ó ïðèâåñòè ðåàëüíûå ôàêòû ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ çâåçäàìè ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà, êîòîðûå ñòàëè ìîèìè äðóçüÿìè, ìîèìè ÷èòàòåëÿìè è òâîð÷åñêèìè åäèíîìûøëåííèêàìè.


 

Íå áóäó ãîâîðèòü îáî âñåõ ïîäîáíûõ èíâåñòîðàõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÄÀÍ, ñêàæó òîëüêî, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé ýëèòíûõ êâàðòèð ñòàëè Ðîçà Ñÿáèòîâà ñ ìóæåì, Ðåíàò Èáðàãèìîâ è Áàðè Àëèáàñîâ.


 

Â îñíîâå íàøåé ðàáîòû, îñîáåííî ñ ýëèòíîé íåäâèæèìîñòüþ, ëåæèò îðèãèíàëüíûé ïåðèôðàç èçâåñòíîãî âûðàæåíèÿ «buy the best, you only live once» - ïîêóïàé ëó÷øåå, âåäü æèâåì îäèí ðàç. Öåíà çàáûâàåòñÿ, à êà÷åñòâî îñòàåòñÿ.


 

Â ïîäáîðå êîìàíäû ÿ âñåãäà èñõîäèë èç ïîäõîäà Õàðâè«Íàíèìàéòå ëþäåé, - ïèñàë îí, - êîòîðûå ïðîäîëæàþò ó÷èòüñÿ, ëþäåé, ñ÷èòàþùèõ îáó÷åíèå ïðîöåññîì ïîæèçíåííûì, áóäü òî â êëàññå, íà ðàáîòå èëè äîìà. Ïîîùðÿéòå ïîâûøåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ ñâîèõ ñëóæàùèõ, îïëà÷èâàÿ èõ ó÷åáó». Ñåãîäíÿ ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî çâó÷èò, òàê êàê â áèçíåñå XXI âåêà – âñå ðåøàåò èíòåðíåò.


 

Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;339;208;°209;‚209;€208;184;209;†208;° 208;˜208;189;209;‚208;µ209;€208;189;208;µ209;‚208;°


 

Áèë Ãåéòñ ñêàçàë:«Åñëè Âàøåãî áèçíåñà íåò â Èíòåðíåòå, òî Âàñ íåò â áèçíåñå!»


 

Äîñòàòî÷íî çàíÿòü â èíòåðíåòå êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ñïðîñà íà òå èëè èíûå óñëóãè, ñòàâ ïðè ýòîé ÷àñòüþ èíôîðìàöèîííîé òåððèòîðèè ïðåäëîæåíèé, è êëèåíòñêàÿ áàçà íà÷èíàåò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ñïðîñà, ê ïðèìåðó, ïî êîäàì:


 

èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;

 

íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;

 

íåäâèæèìîñòü â Àäæìàíå îò çàñòðîéùèêà;

 

íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;

 

íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;

 

íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;

 

êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;

 

ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;

 

ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.


 

Êîìïàíèÿ ÄÀÍ, êîòîðóþ ÿ îñíîâàë â äàëåêîì 2006 ãîäó, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ìíîãèì êðèòåðèÿì ïðîâîäèìûõ â Äóáàå ðåéòèíãîâ, èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, è ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì çàëîãîì åå óñïåõà:


 

ãàðàíòèÿ ñîõðàíåíèÿ èíâåñòèöèé;

 

ðàññðî÷êà ïîä íîëü ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;

 

âûðó÷êà îò àðåíäû áîëåå 10%;

 

ïîëíàÿ óêîìïëåêòîâàííîñòü êâàðòèðû (âèëëû);

 

ãàðàíòèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè.


 

Äîáàâüòå ê ýòîìó èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, ó÷àñòíèêè êîòîðîé âëàäåþò 3-4 ÿçûêàìè, íî, ïðåæäå âñåãî, ðóññêèì ÿçûêîì, êîòîðûé ïîçâîëÿò âûñòðàèâàòü ðàáîòó â ìåíòàëüíîì ïîëå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò:


 

- âûñòðàèâàòü ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè, ðàáîòàòü â ðåæèìå îíëàéí, óòî÷íÿÿ äåòàëè ïî îñòàâëåííîé êëèåíòîì çàÿâêå,

 

- îïåðàòèâíî ôèêñèðîâàòü âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ êëèåíòà, èñïîëüçóÿ ìíîãîâàðèàíòíûé ïàêåò ïðåäëîæåíèé;

 

- îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò àãåíòñòâà ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñìîòðå ïðåäëàãàåìûõ âàðèàíòîâ íåäâèæèìîñòè;

 

- îñóùåñòâëÿòü ïîëíîå þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó Äîãîâîðà, è ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè, íîòàðèàëüíî ñêðåïëÿåì Äîãîâîð, ÷òîáû îí îáðåë þðèäè÷åñêóþ ñèëó â ÎÀÝ.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;180;209;402;208;±208;°208;185;209;129;208;186;208;190;208;185; 208;144;208;189;208;µ208;189;209;129;209;‚208;178;208;190; 208;157;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;°


 

Â îäíîì èç îôèñîâ Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè: Èñìàãèë Øàíãàðååâ áåñåäóåò ñ Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâûì – çíàìåíèòîì àêòåðîì òåàòðà è êèíî.


 

Õàðâè ðàññêàçûâàë, ÷òî îòåö ó÷èë åãî áåðå÷ü ãëàâíîå, íå âçèðàÿ íà ïðîìàõè è îøèáêè:«íåâàæíî, ñêîëüêî âåäåð ìîëîêà òû ðàçîëüåøü, âàæíî íå ïîòåðÿòü êîðîâó». Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ïî÷òè 14 ëåò íàReal Estateðûíêå ÎÀÝ.

 

Ñêîëüêî çà ýòî âðåìÿ ðàçîðèëîñü Real Estate êîìïàíèé – íå ñîñ÷èòàòü. Íî ìíå áûëî áû òðóäíî ñáåðå÷ü ÄÀÍ, áåç ìîåé êîìàíäû, áåç ìîèõ ñûíîâåé, áåç âñåõ òåõ ñîòðóäíèêîâ, êòî, ïî ñóòè, ñòàë ÷àñòüþ ìîåé ñåìüè.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;„208;190;209;‚208;190;



 

È ïóñòü ÿ «ðàçëèë íå ìàëî âåäåð» íà ïóòè ê óñïåõó, ðÿäîì ñî ìíîé áûëà êîìàíäà, ìîÿ îïîðà, ìîå áóäóùåå.


 

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Ãîðîä
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Ãîðîä
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ãîðîä
Ñîâåðøàÿ äîðîãèå ïîêóïêè ðîññèÿí îáÿæóò ïðåäúÿâëÿòü ïàñïîðò

Ñîâåðøàÿ äîðîãèå ïîêóïêè ðîññèÿí îáÿæóò ïðåäúÿâëÿòü ïàñïîðò

Ãîðîä
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Ôèíàëèñòêà

Ôèíàëèñòêà "Áèòâû ýêñòðàñåíñîâ" ïðåäñêàçàëà ñóäüáó Ðîññèè

Ãëàâíîå
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33

Ãëàâíîå
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Ïðîèñøåñòâèÿ
Íî÷íûå ìàãàçèíû è àïòåêè íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå çàêðîþò

Íî÷íûå ìàãàçèíû è àïòåêè íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå çàêðîþò

Ãîðîä
Âåòåðàíîâ âîéíû ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Âåòåðàíîâ âîéíû ìîãóò îñâîáîäèòü îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Ãîðîä
Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòû

Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòû

Çäîðîâüå
Ñ 1 èþëÿ ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ìîæíî áóäåò êóïèòü â ýëåêòðîííîì âèäå

Ñ 1 èþëÿ ïîëèñ ÎÑÀÃÎ ìîæíî áóäåò êóïèòü â ýëåêòðîííîì âèäå

Òðàíñïîðò
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



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