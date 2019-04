Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

ƒубайское агентство недвижимости Ц мой первый и самый успешный опыт ведени€ бизнеса в ќбъединенных јрабских Ёмиратах. ¬ 2006 году в ќјЁ вышли законы, позвол€ющие иностранцам инвестировать в недвижимость, и € вз€лс€ за дело, которое требовало не только больших собственных усилий, но и немалых усилий команды, без который Real Estate бизнес не может существовать по определению.





Ќачинать бизнес в стране, где только формируетс€ законодательна€ база дл€ его реализации само по себе не просто, а если к этому прибавить социальную адаптацию, то может показатьс€, что € как тот чужестранец, что впервые сел на верблюда, и вознамерилс€ участвовать в скачках наравне с опытными наездниками.





ѕриходилось многому учитс€ заново. ћой богатый советский опыт ведени€ бизнеса (€ еще в далекие 80-е занималс€ тиражированием аудионосителей),





был мало применим. ѕриходилось учитс€ азам бизнеса в услови€х капитализма и у капиталистов.





’арви ћаккей, примеру которого € и сегодн€ пытаюсь следовать, -бизнесмен, автор и синдицированный обозреватель Universal Uclick, еженедельна€ колонка которого дает советы по карьере и вдохновению, и публикуетс€ в более чем 100 газетах.









Ђ ак плавать среди акул и не быть съеденным заживої - перва€ книга неподражаемого ’арви, котора€ реально помогла в вопросах, как формировать надежную и эффективную команду. », видимо, не случайно, в списке бестселлеров ЂNew York Timesїв 1988 году Ђ ак плавать среди акул и не быть съеденным заживої была названа книгой по бизнесу номер один в —Ўј. ѕопул€рность в современном мире ее так высока, что на сегодн€ она переведена на 35 €зыков, и с успехом продаетс€ в более чем 80 странах мира.

’арви ћаккей Ц первый кто мен€ удивил простотой и точностью решений.





Ёто был человек, который мне подсказал:Ђ аким бы бизнесом вы ни занимались, дл€ достижени€ успеха руководитель должен создавать такие услови€ работы, которые позвол€ют сотрудникам достигать наивысшей продуктивности. Ќикакой сознательности и ответственности не будет достаточно, если вы лишаете их ощущени€ свободы и непринужденности в работе. ¬ы должны как следует разобратьс€ в их потребност€х и давать им не то, что нужно вам, а то, что необходимо им дл€ того, чтобы их работа приносила максимальную отдачуї.





азалось простые слова, но как непередаваемо сложно руководить людьми, которые должны не просто приходить на работу, но решать конкретные задачи Ц продавать недвижимость, добиватьс€ успеха там, где казалось это невозможно.





Ђќтличительной чертой насто€щего профессионала, - считал ’арви ћаккейн, - €вл€етс€ его способность получить повторный заказї. ƒолжен заметить, что таких профессионалов в ќјЁ можно по пальцам пересчитать. ќднако, люба€ задача становитс€ простой, если ты идешь не линейным путем, наход€ аргументы дл€ инвестора в духе ћаккейна:Ђјвтомобили со временем падают в цене. —тоимость домов растетї.





ћне уже доводилось писать в своих предыдущих стать€х, что управление бизнесом, € как отец 11 детей, считаю семейным делом, и даже механизм воспитани€ деловых качеств; выстраива€ Ђколлективные действи€ї своей команды, € четко определ€ю роли, дл€ каждого специалиста, как режиссер при съемках фильма, событи€ которого разворачиваетс€ таким образом, что каждый участник моего агентства Real Estate строго следует своему функционалу.





≈сли участник команды не справл€етс€, начинает действовать вопреки моему сценарию, он, либо получает другую роль, либо уходит со сцены. ѕри этом вс€ работа носит командный характер и все участники Real Estate бизнеса, работают в услови€х демократичности и свободы при€ти€ решений в рамках их функционала.









»смагил Ўангареев: Ђ≈сли не мы, то кто?ї





¬ последнее врем€ думаю последовать примеру ’арви, который рассказывал, что у него есть две таблички. Ђ¬ магазине вы такие не купите, - писал он, - потому что € изготовил их сам.





ќдна висит на двери моего кабинета. огда дверь закрыта, вы не можете ее не увидеть. ќна гласит: Ђ≈сли вы знаете, кому можно продать нашу продукцию, входитеї.





¬тора€ табличка установлена на маленьком круглом столике в той части моего кабинета, где обычно провод€тс€ заседани€ и переговоры. Ќа ней написано: ЂЌашему разговору ничто не помешает... если только не позвонит покупательї.





ѕолагаю, ’арви прав в том, что в любом бизнесе покупатель - то главное звено, на котором держитс€ вс€ цепочка бизнес решений. Ќикогда нельз€ забывать, что результат бизнеса, особенно в сфере недвижимости Ц это решение покупател€.





¬ этой св€зи, нельз€ не вспомнить мантру профессиональных инвесторов: ЂI look at a hundred deals a day, I pick oneї (Ђя смотрю на 100 вариантов в день, выбираю один, в который инвестируюї).





—кажу, как человек достаточно хорошо знающий многих инвесторов ƒуба€, они, как правило действуют именно так.





Ђћаркетинг, - считал ’арви, - это не искусство торговли. ќн не ограничиваетс€ тем, чтобы просто уговорить кого-то что-то купить. Ёто искусство создани€ условий, при которых покупатель сам уговаривает себ€. ј ничто так не убеждает, как осознание того, что то же самое хот€т купить другиеї.









»смагил Ўангареев и Ѕари јлибасов - «аслуженный артист –оссии.





¬ качестве примера, хочу привести реальные факты приобретени€ недвижимости в ќјЁ звездами российского шоу-бизнеса, которые стали моими друзь€ми, моими читател€ми и творческими единомышленниками.





Ќе буду говорить обо всех подобных инвесторах, с которыми работает ƒјЌ, скажу только, что на сегодн€ счастливых обладателей элитных квартир стали –оза —€битова с мужем, –енат »брагимов и Ѕари јлибасов.





¬ основе нашей работы, особенно с элитной недвижимостью, лежит оригинальный перифраз известного выражени€ Ђbuy the best, you only live onceї - покупай лучшее, ведь живем один раз. ÷ена забываетс€, а качество остаетс€.





¬ подборе команды € всегда исходил из подхода ’арви: ЂЌанимайте людей, - писал он, - которые продолжают учитьс€, людей, считающих обучение процессом пожизненным, будь то в классе, на работе или дома. ѕоощр€йте повышение образовательного уровн€ своих служащих, оплачива€ их учебуї. —егодн€ это особенно актуально звучит, так как в бизнесе XXI века Ц все решает интернет.





ажда€ компани€ сегодн€ вне зависимости от престижного офиса и прочих внешних атрибутов, благодар€ интернету может на равных конкурировать с самими крупными Ђакулами бизнесаї.









Ѕил √ейтс сказал:Ђ≈сли ¬ашего бизнеса нет в »нтернете, то ¬ас нет в бизнесе!ї





ƒостаточно зан€ть в интернете ключевые позиции в системе спроса на те или иные услуги, став при этой частью информационной территории предложений, и клиентска€ база начинает увеличиватьс€ за счет спроса, к примеру, по кодам:





●инвестиции в недвижимость ќјЁ;

●недвижимость в ƒубае от застройщика;

●недвижимость в јджмане от застройщика;

●недвижимость в –ас аль-’айме от застройщика;

●недвижимость в ƒубае цены в рубл€х;

●недвижимость в ƒубае недорого;

●квартиры в ƒубае купить недорого в рубл€х;

●покупка квартиры в ƒубае;

●элитна€ недвижимость в ƒубае.





омпани€ ƒјЌ, которую € основал в далеком 2006 году, целиком и полностью отвечает многим критери€м проводимых в ƒубае рейтингов, имеет р€д преимуществ, которые, на мой взгл€д, и €вл€ютс€ главным залогом ее успеха:





●гаранти€ сохранени€ инвестиций;

●рассрочка под ноль процентов годовых;

●выручка от аренды более 10%;

●полна€ укомплектованность квартиры (виллы);

●гаранти€ конфиденциальности.





ƒобавьте к этому интернациональную команду, участники которой владеют 3-4 €зыками, но, прежде всего, русским €зыком, который позвол€т выстраивать работу в ментальном поле наших соотечественников, что позвол€ет:





- выстраивать пр€мые и обратные св€зи, работать в режиме онлайн, уточн€€ детали по оставленной клиентом за€вке,

- оперативно фиксировать все замечани€ и предпочтени€ клиента, использу€ многовариантный пакет предложений;

- осуществл€ть за счет агентства сопровождение при осмотре предлагаемых вариантов недвижимости;

- осуществл€ть полное юридическое сопровождение, включа€ подготовку ƒоговора, и проведение всех необходимых процедур покупки недвижимости, нотариально скрепл€ем ƒоговор, чтобы он обрел юридическую силу в ќјЁ.









¬ одном из офисов ƒубайского агентства недвижимости: »смагил Ўангареев беседует с јлександром ћихайловым Ц знаменитом актером театра и кино.





’арви рассказывал, что отец учил его беречь главное, не взира€ на промахи и ошибки:Ђневажно, сколько ведер молока ты разольешь, важно не потер€ть коровуї. ƒубайское агентство недвижимости (ƒјЌ) почти 14 лет наReal Estateрынке ќјЁ.

—колько за это врем€ разорилось Real Estate компаний Ц не сосчитать. Ќо мне было бы трудно сберечь ƒјЌ, без моей команды, без моих сыновей, без всех тех сотрудников, кто, по сути, стал частью моей семьи.













» пусть € Ђразлил не мало ведерї на пути к успеху, р€дом со мной была команда, мо€ опора, мое будущее.





»смагил Ўангареев - √енеральный директор ƒубайского агентства недвижимости (ƒјЌ-DAN Real Estate).