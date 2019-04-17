Исмагил Шангареев. Правила игры





В любой игре заложен стимул к победе, который толкает игроков к поиску оптимальных решений, заставляет искать наиболее кротчайшие пути к поставленной цели. Бизнес, как в прочем и все в нашей жизни от театра до военных парадов – игра. Что необходима знать, приступая к той или иной игре? – Правила. В бизнесе как в особой игре, надо знать не только правила, но, понимать процесс их трансформации, улавливать те изменения, которые возникают, как отражение в структуре и функциях макроэкономических процессов.





Я часто вспоминаю замечательный советский фильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», где главный герой – барон Мюнхгаузен, время от времени, беседует с великими мыслителями прошлого, советуется по разным вопросам. С точки зрения обывателя - это бред, но, если посмотреть с научной точки зрения - обычная методология обращения к источникам информации, персонифицируя при этом носителя той или иной идеи, мысли, советы. Вот, я, и подумал, не обратиться ли мне хотя бы мысленно к опыту моих великих современников, которые дали массу подсказок миру, как и что лучше делать.





На первое свое предположение, я получил ответ у самого Уильяма Генри Гейтса III, более известного как Билл Гейтс — американского предпринимателя и общественный деятеля, одного из создателей компании Microsoft.









«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!»





Эти слава Билла Гейтса я рассматриваю как руководство к действию, и важнейшей частью, своего бизнеса в ОАЭ расширяя его присутствие в интернете.





«Новый фундаментальный закон бизнеса на рубеже двадцать первого века заключается в том, что Интернет меняет все»

- утверждает Билл Гейтс.





Каждая компания сегодня вне зависимости от престижного офиса и прочих внешних атрибутов, благодаря интернету может на равных конкурировать с самими крупными «акулами бизнеса».





Достаточно занять в интернете ключевые позиции в системе спроса на те или иные услуги, став при этой частью информационной территории предложений, и клиентская база начинает увеличиваться за счет спроса, к примеру, по кодам:





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Теперь интернет определяет, кому отдадут предпочтение на рынке.





В этой связи, я могу обратится за советом к Джеку Трауту, который дает еще одну важную подсказку, а именно: «Сильной компанию делает не ее продукт или услуга, а то положение, которое она занимает в сознании потребителей».









Скажу прямо: подсказки Джека Траута – верх реализма в маркетинге. Совсем как в знаменитом рассказе О. Генри «Дороги которые мы выбираем», когда главный герой Акула Додсон говорит, своему другу Бобу: «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу…Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб… Боливар не вынесет двоих».





Вряд ли будет преувеличением сказать, что Джек Траут один из самых известных маркетологов, автор таких бестселлеров, как«Маркетинговые войны», «Дифференцируйся или умирай!», «Позиционирование», «Сила простоты».





Особенно близка мне (в соавторстве с Элом Райсом) его концепция позиционирования, согласно которой мозг человека в современном мире получает задень очень много рекламной информации, большая часть которой блокируется сознанием человека из-за неправильной подачи и позиционирования товаров или услуг. Умение правильно позиционировать свой бизнес помогает «прорваться» к сознанию потребителя. Думаю, не ошибусь, есть ли скажу, что, уже по меньшей мере, 40 лет концепция позиционирования – является одной из важнейших стратегий в маркетинге.

Выстраивая свой бизнес в ОАЭ с учетом последних достижений в области маркетинга, находясь в поиске позиционирования своих Real Estate услуг, я получил в этом году первый результат.





В сети-интернет появилась информация о проведении рейтинга Топ-5 лучших агентств Дубая. Как отмечается в отчете экспертной группы при анализе результатов, по меньшей мере, по десятку критериев, включая критерии определения уровня общественного доверия, победителем в Топ-5 лучших Real Estate агентств Дубая стало Дубайское агентство недвижимости (ДАН). Обсуждая со своей командой все плюсы и минусы нашей работы, мы сделали для себя свои выводы, определив еще имеющиеся не доработки, проведя свои и сравнительный анализ успешности, отметив эффективность тех простых идей, которые были применены командой ДАН на рынке недвижимости ОАЭ.





Джек Траут писал: «Маркетинг - это игра, где простая идея побеждает сложную».





Представляется, что именно это произошло, когдаIndependent Expert Group (UAE) особо отметила уровень общественного доверия к ДАН, поставив на первое место при оценке надежности «важность синергизма бизнеса и общественной деятельности».









Исмагил Шангареев: мы учимся науке быть первыми!





Подводя итоги деятельности Дубайского агентства недвижимости, трудно не согласится с Джеком Траутом, и в том, что«Лучше быть первым, чем быть лучше». Логика этого утверждения проста и понятна каждому, кто стремится завоевать рынок. Больше того, мне представляется, что по сути это один из главных принципов теории «маркетинговой войны», которую Траут придумал совместно с Райсом, сравнивая бизнес с военными действиями и, при этом определив четыре типа стратегий в маркетинге: фланговый, партизанский, наступательный и оборонительный.





Сегодня для нас главной является наступательная стратегия, активное продвижение вперед на полях информационного пространства, и мы к ним готовы. Главное, помнить правила игры, которые сформулированы величайшими умами современности. Помнить и применять их на практике.





Исмагил Шангареев - Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).



