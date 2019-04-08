Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè


Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

8-04-2019, 12:24


Âðó÷åíèå Ãåíåðàëüíûì Ñåêðåòàðåì Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì Ñâèäåòåëüñòâà î òîì, ÷òî Èñìàãèë Øàíãàðååâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé - Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè.


Ñðåäè ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà äóáàéñêèõ áèçíåñìåíîâ èç Ðîññèè, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ñâîåé ñòðàíû, ðàññìàòðèâàåòñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êàê ÷óäà÷åñòâî. Çäåñü ïðèíÿòî áûòü äåëîâûì ÷åëîâåêîì, «çàñòåãíóòûì íà âñå ïóãîâèöû». Êàê áèçíåñìåí ÿ ïîíèìàþ ýòó áóðæóàçíóþ òåíäåíöèþ íå áûòü, à êàçàòüñÿ, íî êàê ðîññèÿíèí, êàê ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû, ìîãó áûòü òîëüêî òåì, âî ÷òî ÿ âåðþ.

 

Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí, êîãäà-òî î÷åíü ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàë òåçèñ, ÷òî «÷åëîâåê íå ñòàíåò íèêîãäà Èíûì, ÷åì òî, âî ÷òî îí ñòðàñòíî âåðèò». Èíà÷å ãîâîðÿ, íàñ ñîçäàþò íàøè óáåæäåíèÿ.


Ðîññèÿ - ìîÿ Ðîäèíà, è ïðîæèâ óæå áîëåå 10 ëåò â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë êòî ÿ, ãäå ìîè êîðíè.

 

Äà, ãîñïîäà, ëîùåííûì ìàíêóðòîì ñòàòü ëåãêî, òðóäíî ñòàòü ÷åëîâåêîì, êîòîðûé âåðåí ñâîèì èäåàëàì, åñëè õîòèòå ìîðàëüíûì ïðèíöèïàì. Èíòåðåñíî, ÷òî, åñëè áû âñå ýòî ïèñàë àìåðèêàíåö, äîáàâëÿÿ ïðè ýòîì: «Ãîñïîäè, õðàíè Àìåðèêó», äàæå ñàìûå âçûñêàòåëüíûå è ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûå ÷èòàòåëè óâèäåëè áû â ýòîì íîðìàëüíûé ÷åëîâå÷åñêèé ïàòðèîòèçì. Íî òàê êàê ýòî ïèøó ÿ – ãðàæäàíèí Ðîññèè, äëÿ áîëüøèíñòâà òåõ æå ÷èòàòåëåé – ýòî ÷òî-òî âðîäå ñèíäðîìà «ñîâêà», «âàòíèêà».


Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ ïîñòàâèë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ íà îäíó ÷àøó âåñîâ, à îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü âî áëàãî Ðîññèè íà äðóãóþ ÷àøó è, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòèã íåêîãî ðàâíîâåñèÿ, êîòîðîå ïðèíåñëî ñâîè íåîæèäàííûå ðåçóëüòàòû.


Èòîãîì áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ñòàëà ïîáåäà Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) â ðåéòèíãå Òîï-5 Real Estate àãåíòñòâ â Äóáàå. Ñîãëàñíî âûâîäàìIndependent Expert Group (UAE), Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) –Òîï-1 Real Estate àãåíòñòâî â Äóáàå, èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû, îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ. Ïðè âñåì ýòîì, ãëàâíûé âûâîä ýêñïåðòîâ: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè».


Åñëè çäåñü ïàðàäîêñ? Äóìàþ, ñêîðåå, çàêîíîìåðíîñòü. Âåäü îêàçûâàÿ ñîäåéñòâèå ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì â ÎÀÝ ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé âûñîêîé îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè, ñîçäàííàÿ ìíîþ áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðà íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ ñèñòåìîé ðàñøèðåííûõ âîçìîæíîñòåé è, ïîëàãàþ, ïîýòîìó, îöåíèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ýêñïåðòàìè êàê «êîìïàíèÿ ñ âûñîêèì óðîâíåì îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ».


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;189;208;184; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ208;184; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à: Ïîñîëüñòâî Ðîñèéñêîé ôåäåðàöèè â ÎÀÝ â Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè.


Ñäåëàâ ñâîþ áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðó â ÎÀÝ íàñòîëüêî óíèâåðñàëüíîé, ÷òî îíà ìîæåò ðàáîòàòü íå òîëüêî ïî êîäàì èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ, íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ, íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî, ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå è ò.ä., íî è, îäíîâðåìåííî, êàêìàòðèöà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé äåéñòâèé, ÿ âûâåë ñâîþ ôîðìóëó ðàáîòû â ÎÀÝ.


Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ôîðìóëà áëèçêà ýìèðàòñêîé ïñèõîëîãèè, ñîãëàñíî êîòîðîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – ýòî ñèíòåç ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ðåñóðñîâ. ×òîáû ýòà ýìèðàòñêàÿ ôîðìóëà áûëà ïîõîæà íà ìîþ, äîñòàòî÷íî çàìåíèòü èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðóþ îñíîâàíà íà ãîñóäàðñòâåííûõ ðåñóðñàõ, íà èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ â ïðîöåññå ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé îáû÷íîãî áèçíåñ õîëäèíãà.


Êîíå÷íî, ïîòðåáîâàëèñü ñïåöèàëèñòû äàëåêèå îò ìîåãî áèçíåñà â ÎÀÝ, íî îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íîì îïûòîì â îáëàñòè îðãàíèçàöèè êðóïíûõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.


Ãîâîðÿ, îá àðàáñêèõ àíàëîãàõ ìîåé ôîðìóëû ýôôåêòèâíîé äåéñòâèé íà áëàãî îòå÷åñòâà, ÿ ïðåæäå âñåãî èìåë ââèäó Êîíñóëüòàòèâíûé Ñîâåò Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà. Ïî ñóòè - ýòî óíèêàëüíûé ñèíòåç îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. Ïðèíèìàÿ äåëåãàöèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â àïðåëå 2018 ã., ñåêðåòàðèàò Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà íåñêîëüêî ðàç óòî÷íèë, ÷òî çíà÷èò îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â ðîññèéñêîì ïîíèìàíèè, êàêîâû åå ïîëíîìî÷èÿ â ïëàíå ðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è, â äàííîì ñëó÷àå, ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ çàäà÷.


Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ âñåõ ïîçèöèé, âûðàáîòêè ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ ÄÀÍ åäèíîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà, ñòîðîíû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå íàä Ìåìîðàíäóìîì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Àññàìáëååé íàðîäîâ Åâðàçèè è Êîíñóëüòàòèâíûì Ñîâåòîì Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà.


http://eurasia-assembly.org/sites/default/files/styles/news_full/public/news/ccsharjah4_0.png?itok=9in_L0QA


Ðîññèéñêî-àðàáñêèé îáùíåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèé äèàëîã â äåéñòâèè. ×ëåíû äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè è ×ëåíû Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà.


Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà Àõìåä Ñàèä Àëü Äæàðâàí, ïîäâîäÿ èòîãè ïåðåãîâîðîâ,ïîäòâåðäèë ãîòîâíîñòü ñîòðóäíè÷àòü ñ Àññàìáëååé íàðîäîâ Åâðàçèè ïî âñåì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ, îñîáåííî ïî âîïðîñàì ýêîëîãèè âî èìÿ ÷èñòîòû îêðóæàþùåé ñðåäû, óêðåïëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé, îòäàâàÿ ïðè ýòîì ïðèîðèòåò êóëüòóðå è çíàíèþ âî âñåõ îáëàñòÿõ æèçíè. Òàê, áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîìó äèàëîãó, â îäíîì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ.


Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü îá îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ êðóãëûõ ñòîëîâ «Îïûò ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»è«Î ãóìàíèòàðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå»,êîòîðûå áûëè ïîñâÿùåíû«Ãîäó øåéõàÇàéäà» â ÎÀÝ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;189;208;184; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ208;184; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).


Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî æèâÿ â äàëè îò äîìà, ìíîãèå ìîè ñîîòå÷åñòâåííèêè òàêæå êàê è ÿ, ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü òå äóõîâíûå íèòè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò èõ ñ Ðîññèåé, èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòüþ, êîòîðàÿ êàê íè÷òî äðóãîå îáúåäèíÿåò ëþäåé, âíîñèò íåóëîâèìûå íîòêè îáùíîñòè, åäèíñòâà, âåðíîñòè íðàâñòâåííûì èäåàëàì íàøèõ îòöîâ è äåäîâ.


Áåññìåðòíûé ïîëê â Äóáàå ìîæåò íå ñòîëü âíóøèòåëåí êàê â Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ, íî 9 ìàÿ ìû ñîáèðàåìñÿ, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó, êòî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ â ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ æèâóùèõ ñåãîäíÿ â ÎÀÝ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 209;„208;190;209;‚208;190; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;° 9 208;188;208;°209;143; 208;178; 208;191;209;€208;°208;·208;180;208;189;208;184;208;186; 208;376;208;190;208;±208;µ208;180;209;‹


9 ìàÿ â ÎÀÝ. Áåññìåðòíûé ïîëê ñîáèðàåòñÿ â Ïóòü.


Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò âñÿ ìîÿ ñåìüÿ, ýòî òîæå ÷àñòü ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà â ÎÀÝ ïîòîìó, ÷òî, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè ñâîèì ïðåäêàì, ìû, ïî ñóòè, ãîâîðèì ñ ýìèðàòöàìè íà îäíîì ÿçûêå äóõîâíîñòè. Øåé Çàéä óòâåðæäàë:"Íå ñóùåñòâóåò ñëàâû áåç ñëàâû ñòðàíû è åå ãðàæäàí. Ìû äîëæíû ãîðäèòüñÿ íàøèìè ïðåäêàìè, êîòîðûå áûëè â ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿòü ñóðîâîé æèçíè, èõ ñèëüíîé âîëå è ñàìîîòâåðæåííîñòè, êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëà íàøå ëó÷øåå îáùåå áóäóùåå".


Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè. Òàê ÿ âûáèðàþ äðóçåé, ñ êîòîðûìè ïðàçäíóþ âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû – 9 ìàÿ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 209;„208;190;209;‚208;190; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;° 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;208;° 208;191;208;µ208;178;209;†208;190;208;178;208;°


Ñ Íàðîäíûì àðòèñòîì ÐÔ Äìèòðèåì Ïåâöîâûì ïðàçäíóåì 9 ìàÿ â ýìèðàòå Øàðäæà


Ñëóæó Ðîññèè.


Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç» Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç»

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
Âèöå-ïðåìüåð êîììåíòèðóåò çàïðåò ðàáîòû ãèïåðìàðêåòîâ ïî âîñêðåñåíüÿì

Âèöå-ïðåìüåð êîììåíòèðóåò çàïðåò ðàáîòû ãèïåðìàðêåòîâ ïî âîñêðåñåíüÿì

Èíôðàñòðóêòóðà
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

Ãëàâíîå
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Ãîðîä
Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è Êèòàÿ

Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è Êèòàÿ

Ñîáûòèÿ
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Îáùåñòâî
31 äåêàáðÿ ìîãóò ñäåëàòü âûõîäíûì äí¸ì

31 äåêàáðÿ ìîãóò ñäåëàòü âûõîäíûì äí¸ì

Ãîðîä
Ôèíàëèñòêà

Ôèíàëèñòêà "Áèòâû ýêñòðàñåíñîâ" ïðåäñêàçàëà ñóäüáó Ðîññèè

Ãëàâíîå
Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåò

Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåò

Ãîðîä
Ñòðèæêà â ñòèëå íþ: ïîëèöèÿ ïðîâåðèò ïèêàíòíóþ ïàðèêìàõåðñêóþ â öåíòðå Ìîñêâû

Ñòðèæêà â ñòèëå íþ: ïîëèöèÿ ïðîâåðèò ïèêàíòíóþ ïàðèêìàõåðñêóþ â

Ïðîèñøåñòâèÿ
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

Ïðîèñøåñòâèÿ
Æåíùèíàì â Ðîññèè ðàçðåøàò ìåíüøå ðàáîòàòü

Æåíùèíàì â Ðîññèè ðàçðåøàò ìåíüøå ðàáîòàòü

Ãîðîä
Ìèëëèîíû ðîññèÿí ìîãóò ïðèíóäèòåëüíî ëèøèòü ïåíñèè

Ìèëëèîíû ðîññèÿí ìîãóò ïðèíóäèòåëüíî ëèøèòü ïåíñèè

Ãîðîä
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëè

Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëè

Ãëàâíîå
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ

Ãëàâíîå
Ñåìüè ñ äåòüìè, èíâàëèäû è ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò íîâûå ñîöèàëüíûå óñëóãè

Ñåìüè ñ äåòüìè, èíâàëèäû è ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò íîâûå ñîöèàëüíûå óñëóãè

Ãîðîä
Àìåðèêàíöû îøàðàøåíû âîçìîæíîé âîéíîé ñ Ðîññèåé

Àìåðèêàíöû îøàðàøåíû âîçìîæíîé âîéíîé ñ Ðîññèåé

Ãëàâíîå
Êàê ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå â êðèçèñ - ýêñïåðò

Êàê ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå â êðèçèñ - ýêñïåðò

Ãîðîä
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



E-mail: russiya-today@mail.ru
Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ãèïåðññûëêà íà Krasnodar-Today.ru îáÿçàòåëüíà. 18+