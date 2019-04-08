Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè
Âðó÷åíèå Ãåíåðàëüíûì Ñåêðåòàðåì Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì Ñâèäåòåëüñòâà î òîì, ÷òî Èñìàãèë Øàíãàðååâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé - Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè.
Ñðåäè ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà äóáàéñêèõ áèçíåñìåíîâ èç Ðîññèè, îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ñâîåé ñòðàíû, ðàññìàòðèâàåòñÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå, êàê ÷óäà÷åñòâî. Çäåñü ïðèíÿòî áûòü äåëîâûì ÷åëîâåêîì, «çàñòåãíóòûì íà âñå ïóãîâèöû». Êàê áèçíåñìåí ÿ ïîíèìàþ ýòó áóðæóàçíóþ òåíäåíöèþ íå áûòü, à êàçàòüñÿ, íî êàê ðîññèÿíèí, êàê ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû, ìîãó áûòü òîëüêî òåì, âî ÷òî ÿ âåðþ.
Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí, êîãäà-òî î÷åíü ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàë òåçèñ, ÷òî «÷åëîâåê íå ñòàíåò íèêîãäà Èíûì, ÷åì òî, âî ÷òî îí ñòðàñòíî âåðèò». Èíà÷å ãîâîðÿ, íàñ ñîçäàþò íàøè óáåæäåíèÿ.
Ðîññèÿ - ìîÿ Ðîäèíà, è ïðîæèâ óæå áîëåå 10 ëåò â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë êòî ÿ, ãäå ìîè êîðíè.
Äà, ãîñïîäà, ëîùåííûì ìàíêóðòîì ñòàòü ëåãêî, òðóäíî ñòàòü ÷åëîâåêîì, êîòîðûé âåðåí ñâîèì èäåàëàì, åñëè õîòèòå ìîðàëüíûì ïðèíöèïàì. Èíòåðåñíî, ÷òî, åñëè áû âñå ýòî ïèñàë àìåðèêàíåö, äîáàâëÿÿ ïðè ýòîì: «Ãîñïîäè, õðàíè Àìåðèêó», äàæå ñàìûå âçûñêàòåëüíûå è ñêåïòè÷åñêè íàñòðîåííûå ÷èòàòåëè óâèäåëè áû â ýòîì íîðìàëüíûé ÷åëîâå÷åñêèé ïàòðèîòèçì. Íî òàê êàê ýòî ïèøó ÿ – ãðàæäàíèí Ðîññèè, äëÿ áîëüøèíñòâà òåõ æå ÷èòàòåëåé – ýòî ÷òî-òî âðîäå ñèíäðîìà «ñîâêà», «âàòíèêà».
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ ïîñòàâèë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ íà îäíó ÷àøó âåñîâ, à îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü âî áëàãî Ðîññèè íà äðóãóþ ÷àøó è, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòèã íåêîãî ðàâíîâåñèÿ, êîòîðîå ïðèíåñëî ñâîè íåîæèäàííûå ðåçóëüòàòû.
Èòîãîì áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ ñòàëà ïîáåäà Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) â ðåéòèíãå Òîï-5 Real Estate àãåíòñòâ â Äóáàå. Ñîãëàñíî âûâîäàìIndependent Expert Group (UAE), Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) –Òîï-1 Real Estate àãåíòñòâî â Äóáàå, èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû, îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ. Ïðè âñåì ýòîì, ãëàâíûé âûâîä ýêñïåðòîâ: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè».
Åñëè çäåñü ïàðàäîêñ? Äóìàþ, ñêîðåå, çàêîíîìåðíîñòü. Âåäü îêàçûâàÿ ñîäåéñòâèå ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì â ÎÀÝ ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé âûñîêîé îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè, ñîçäàííàÿ ìíîþ áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðà íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ ñèñòåìîé ðàñøèðåííûõ âîçìîæíîñòåé è, ïîëàãàþ, ïîýòîìó, îöåíèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ýêñïåðòàìè êàê «êîìïàíèÿ ñ âûñîêèì óðîâíåì îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ».
Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à: Ïîñîëüñòâî Ðîñèéñêîé ôåäåðàöèè â ÎÀÝ â Äíè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè.
Ñäåëàâ ñâîþ áèçíåñ-èíôðàñòðóêòóðó â ÎÀÝ íàñòîëüêî óíèâåðñàëüíîé, ÷òî îíà ìîæåò ðàáîòàòü íå òîëüêî ïî êîäàì èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ, íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ, íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî, ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå è ò.ä., íî è, îäíîâðåìåííî, êàêìàòðèöà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé äåéñòâèé, ÿ âûâåë ñâîþ ôîðìóëó ðàáîòû â ÎÀÝ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ôîðìóëà áëèçêà ýìèðàòñêîé ïñèõîëîãèè, ñîãëàñíî êîòîðîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – ýòî ñèíòåç ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ ðåñóðñîâ. ×òîáû ýòà ýìèðàòñêàÿ ôîðìóëà áûëà ïîõîæà íà ìîþ, äîñòàòî÷íî çàìåíèòü èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðóþ îñíîâàíà íà ãîñóäàðñòâåííûõ ðåñóðñàõ, íà èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ â ïðîöåññå ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèé îáû÷íîãî áèçíåñ õîëäèíãà.
Êîíå÷íî, ïîòðåáîâàëèñü ñïåöèàëèñòû äàëåêèå îò ìîåãî áèçíåñà â ÎÀÝ, íî îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íîì îïûòîì â îáëàñòè îðãàíèçàöèè êðóïíûõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Ãîâîðÿ, îá àðàáñêèõ àíàëîãàõ ìîåé ôîðìóëû ýôôåêòèâíîé äåéñòâèé íà áëàãî îòå÷åñòâà, ÿ ïðåæäå âñåãî èìåë ââèäó Êîíñóëüòàòèâíûé Ñîâåò Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà. Ïî ñóòè - ýòî óíèêàëüíûé ñèíòåç îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. Ïðèíèìàÿ äåëåãàöèþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â àïðåëå 2018 ã., ñåêðåòàðèàò Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà íåñêîëüêî ðàç óòî÷íèë, ÷òî çíà÷èò îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â ðîññèéñêîì ïîíèìàíèè, êàêîâû åå ïîëíîìî÷èÿ â ïëàíå ðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è, â äàííîì ñëó÷àå, ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ çàäà÷.
Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ âñåõ ïîçèöèé, âûðàáîòêè ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ ÄÀÍ åäèíîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà, ñòîðîíû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå íàä Ìåìîðàíäóìîì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Àññàìáëååé íàðîäîâ Åâðàçèè è Êîíñóëüòàòèâíûì Ñîâåòîì Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà.
Ðîññèéñêî-àðàáñêèé îáùíåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèé äèàëîã â äåéñòâèè. ×ëåíû äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè è ×ëåíû Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà.
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ïðàâèòåëüñòâà ýìèðàòà Øàðäæà Àõìåä Ñàèä Àëü Äæàðâàí, ïîäâîäÿ èòîãè ïåðåãîâîðîâ,ïîäòâåðäèë ãîòîâíîñòü ñîòðóäíè÷àòü ñ Àññàìáëååé íàðîäîâ Åâðàçèè ïî âñåì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ, îñîáåííî ïî âîïðîñàì ýêîëîãèè âî èìÿ ÷èñòîòû îêðóæàþùåé ñðåäû, óêðåïëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé, îòäàâàÿ ïðè ýòîì ïðèîðèòåò êóëüòóðå è çíàíèþ âî âñåõ îáëàñòÿõ æèçíè. Òàê, áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîìó äèàëîãó, â îäíîì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ.
Íåëüçÿ íå âñïîìíèòü îá îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ Äíåé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ÎÀÝ êðóãëûõ ñòîëîâ «Îïûò ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»è«Î ãóìàíèòàðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå»,êîòîðûå áûëè ïîñâÿùåíû«Ãîäó øåéõàÇàéäà» â ÎÀÝ.
Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî æèâÿ â äàëè îò äîìà, ìíîãèå ìîè ñîîòå÷åñòâåííèêè òàêæå êàê è ÿ, ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü òå äóõîâíûå íèòè, êîòîðûå ñâÿçûâàþò èõ ñ Ðîññèåé, èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòüþ, êîòîðàÿ êàê íè÷òî äðóãîå îáúåäèíÿåò ëþäåé, âíîñèò íåóëîâèìûå íîòêè îáùíîñòè, åäèíñòâà, âåðíîñòè íðàâñòâåííûì èäåàëàì íàøèõ îòöîâ è äåäîâ.
Áåññìåðòíûé ïîëê â Äóáàå ìîæåò íå ñòîëü âíóøèòåëåí êàê â Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ, íî 9 ìàÿ ìû ñîáèðàåìñÿ, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó, êòî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ â ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ æèâóùèõ ñåãîäíÿ â ÎÀÝ.
9 ìàÿ â ÎÀÝ. Áåññìåðòíûé ïîëê ñîáèðàåòñÿ â Ïóòü.
Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò âñÿ ìîÿ ñåìüÿ, ýòî òîæå ÷àñòü ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà â ÎÀÝ ïîòîìó, ÷òî, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè ñâîèì ïðåäêàì, ìû, ïî ñóòè, ãîâîðèì ñ ýìèðàòöàìè íà îäíîì ÿçûêå äóõîâíîñòè. Øåé Çàéä óòâåðæäàë:"Íå ñóùåñòâóåò ñëàâû áåç ñëàâû ñòðàíû è åå ãðàæäàí. Ìû äîëæíû ãîðäèòüñÿ íàøèìè ïðåäêàìè, êîòîðûå áûëè â ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿòü ñóðîâîé æèçíè, èõ ñèëüíîé âîëå è ñàìîîòâåðæåííîñòè, êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëà íàøå ëó÷øåå îáùåå áóäóùåå".
Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè. Òàê ÿ âûáèðàþ äðóçåé, ñ êîòîðûìè ïðàçäíóþ âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû – 9 ìàÿ.
Ñ Íàðîäíûì àðòèñòîì ÐÔ Äìèòðèåì Ïåâöîâûì ïðàçäíóåì 9 ìàÿ â ýìèðàòå Øàðäæà
Ñëóæó Ðîññèè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿÃîðîä
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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìàÃëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â ÊðàñíîäàðñêîìÃîðîä
Âèöå-ïðåìüåð êîììåíòèðóåò çàïðåò ðàáîòû ãèïåðìàðêåòîâ ïî âîñêðåñåíüÿìÈíôðàñòðóêòóðà
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðûÃîðîä
Ïåíòàãîí ñîçäàåò «òåðìèíàòîðîâ», ÷òîáû íå îòñòàòü îò Ðîññèè è ÊèòàÿÑîáûòèÿ
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíóÈíôðàñòðóêòóðà
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â ÐîñòîâåÎáùåñòâî
31 äåêàáðÿ ìîãóò ñäåëàòü âûõîäíûì äí¸ìÃîðîä
Ôèíàëèñòêà "Áèòâû ýêñòðàñåíñîâ" ïðåäñêàçàëà ñóäüáó ÐîññèèÃëàâíîå
Â íîâûõ ó÷åáíèêàõ èñòîðèè ðåâîëþöèé è òàòàðî-ìîíãîëüñêîãî èãà íåòÃîðîä
Ñòðèæêà â ñòèëå íþ: ïîëèöèÿ ïðîâåðèò ïèêàíòíóþ ïàðèêìàõåðñêóþ âÏðîèñøåñòâèÿ
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþÏðîèñøåñòâèÿ
Æåíùèíàì â Ðîññèè ðàçðåøàò ìåíüøå ðàáîòàòüÃîðîä
Ìèëëèîíû ðîññèÿí ìîãóò ïðèíóäèòåëüíî ëèøèòü ïåíñèèÃîðîä
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîãî îòúåìà çåìëèÃëàâíîå
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâÃëàâíîå
Ñåìüè ñ äåòüìè, èíâàëèäû è ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò íîâûå ñîöèàëüíûå óñëóãèÃîðîä
Àìåðèêàíöû îøàðàøåíû âîçìîæíîé âîéíîé ñ ÐîññèåéÃëàâíîå
Êàê ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå â êðèçèñ - ýêñïåðòÃîðîä