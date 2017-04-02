Вице-премьер комментирует запрет работы гипермаркетов по воскресеньям
Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович дал свой комментарий предложению сенатора Совета Федерации ограничить в пользу небольших магазинов время работы гипермаркетов.
Ранее уже писалось, что запретить гипермаркетам круглосуточную торговлю и работу по воскресеньям предлагал сенатор Сергей Лисовский.
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