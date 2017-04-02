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Вице-премьер комментирует запрет работы гипермаркетов по воскресеньям

2-04-2017, 22:12

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович дал свой комментарий предложению сенатора Совета Федерации ограничить в пользу небольших магазинов время работы гипермаркетов. 

 

 

«Мне всё равно, удобно магазинам или нет. Должно быть удобно людям. Если покупателям удобно, что магазин работает круглосуточно, то он должен работать круглосуточно. Регулировать этот вопрос, на мой взгляд, не стоит», — сообщил он на I-м медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли.

Ранее уже писалось, что запретить гипермаркетам круглосуточную торговлю и работу по воскресеньям предлагал сенатор Сергей Лисовский.



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