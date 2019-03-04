Исмагил Шангареев. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ ДЛЯ ВСЕХ





Один очень мудрый человек сказал: «Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать». Если так, то может ли существовать территория счастья, о которой в последние годы много пишут и говорят в Объединенных Арабских Эмиратах. Я много путешествовал по миру, но, вопреки этому мудрому высказыванию о счастье, нашел свою «станцию назначения», и могу с полной уверенностью сказать: ОАЭ – территория, где я обрел счастье.





Помните замечательный фильм советских времен «Доживем до понедельника», в котором высказана поразительная по своей глубине мысль: «Счастье – это, когда тебя понимают».





ОАЭ – это страна, где каждый человек, какой бы нации и вероисповедания он не был, может с уверенностью сказать: «здесь меня понимают и поэтому я счастлив».





Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум писал:«Задача правительства заключается в том, чтобы создать условия, которые позволили бы людям обрести счастье. Да, задача правительства заключается в достижении счастья». И это не просто громкие слова. Это – суть стратегии опережающего развития, основанной на новом принципе социальной политики по достижению «счастья для всех».





Вы знаете, мне порой кажется, что подобные стратегии (например, стратегия Всемирной организации здравоохранения по достижению «здоровья для всех») больше похожи на мечту. Но как верно сказано, только через ворота мечты, мы можем попасть в реальность.

Реальные действия – это, то, что всегда отличало руководство ОАЭ.





Вполне закономерно, что Всемирный совет счастья учрежден именно в Объединенных Арабских Эмиратах по инициативе Его ВысочестваМухаммед Бен Рашид Аль Мактума. Важно отметить, что эта инициатива основана на его твердом убеждении, что крайненеобходимо выработать новый подход по достижению человеческого счастья, найти эффективные решения, «которые будут давать людям надежду и открывать перспективы».





Согласно убеждению Его Высочества Мухаммед Бен Рашид Аль Мактума:«Пример счастья заразителен, и мы хотим, чтобы как можно больше людей в мире почувствовали себя счастливыми и наслаждались благополучием». Среди реальных шагов он предложил «перевести цели международных организацией на общие рельсы счастья и позитивности, чтобы обеспечить большую стабильность мира и повысить качество жизни людей».





В этом же направлении реализации задач по достижению «счастья для всех»,Его Высочеством Мухаммед Бен Рашид Аль Мактумом стало создание в ОАЭ Министерства счастья, которое возглавила Ухуд ар-Руми.









Министр счастья Ее превосходительство Ухуд ар-Руми





Согласно планам правительства ОАЭ, министр счастья должна способствовать тому, чтобы главным направлением государственной политики было повышение уровня удовлетворенности граждан условиями жизни. В понимании правительства ориентация на счастье является вполне реализуемой и полностью оправданной.





Было бы неправильно думать, что в ОАЭ нет проблем с достижением счастья. Но усилия государства, здесь всегда поддерживаются бизнес сообществом, которое в силу своего международного состава, создает сектора консалтинговой поддержки.









Исмагил Шангареев -Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).





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Причем чем тут счастье? - спросите вы. Отвечу уже процитированной мной вначале статьи фразой из старого советского фильма: «Счастье – это когда вас понимают», и, в данном случае, это понимание вы находите не только на уровне государства, но, и, в первую очередь, опираясь на опыт людей одной с вами культуры, языка, нравственных принципов.





В ОАЕ для вас отрыты все двери арабских, индийских, пакистанских и проч.Real Estate компаний, но, думаю, не ошибусь если скажу, что у российских компаний есть бесспорное преимущество – оптимальный уровень «понимания», а это, и в открытие своего бизнеса, и в желании купить недвижимость в ОАЭ, решает очень много, если не все. Только здесь Вам подскажут как купить недвижимость в ОАЭ недорого, понимая ваши реальные запросы на ментальном уровне(https://dandubai.ru/).





Могут ли все эти усилия и возможности обеспечить нужный уровень счастья населения? Они бесспорно улучшают качество жизни, открывают новые возможности для того, чтобы без лишних затрат времени и средств открыть свой бизнес в ОАЭ, приобрести или арендовать достойную недвижимость за ее реальную цену, обрести свою «стацию счастья».





Исмагил Шангареев - писатель-публицист, общественный деятель.



