Сахар приравняли к наркотикам и алкоголю
Ученые сравнили сахар с наркотиками и алкогольными напитками, так как он также может вызывать зависимость у потребителей.
Специалисты Принстонского университета заявили, что они доказали данное утверждение, сообщает «Мир24».
Ученые в течение месяца наблюдали за лабораторными крысами, содержавшихся на диете с повышенным содержанием сахара. Если животные не получали сахар в привычное время, то у них начиналась «ломка».
Отмечается, что сахар способствует выработку «гормона счастья» и может оказывать на головной мозг длительный эффект.
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