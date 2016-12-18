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Сахар приравняли к наркотикам и алкоголю

Вчера, 13:38

Ученые сравнили сахар с наркотиками и алкогольными напитками, так как он также может вызывать зависимость у потребителей.

 

 

Специалисты Принстонского университета заявили, что они доказали данное утверждение, сообщает «Мир24».

Ученые в течение месяца наблюдали за лабораторными крысами, содержавшихся на диете с повышенным содержанием сахара. Если животные не получали сахар в привычное время, то у них начиналась «ломка».

Отмечается, что сахар способствует выработку «гормона счастья» и может оказывать на головной мозг длительный эффект.



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