Сахар приравняли к наркотикам и алкоголю

Ученые сравнили сахар с наркотиками и алкогольными напитками, так как он также может вызывать зависимость у потребителей.

Специалисты Принстонского университета заявили, что они доказали данное утверждение, сообщает «Мир24».

Ученые в течение месяца наблюдали за лабораторными крысами, содержавшихся на диете с повышенным содержанием сахара. Если животные не получали сахар в привычное время, то у них начиналась «ломка».

Отмечается, что сахар способствует выработку «гормона счастья» и может оказывать на головной мозг длительный эффект.