Исмагил Шангареев: Бахчисарайский «Фонтан слез» Культурно-исторические символы Татарского мира

История крымских татар наполнена удивительными символами культуры, которые раскрывают Дух народа, его неразрывную связь с общечеловеческими идеалами развития. Основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг особо подчеркивал, что «символы культуры обычно использовались для выражения «вечных истин» … Пройдя через множество превращений и даже через долгий этап более или менее сознательной лепки, они стали коллективными образами, принятыми цивилизацией. Эти символы, став частью общечеловеческой культуры, сохраняют тем не менее значительный заряд своей первоначальной трепетности или «волшебности».

Символ «вечных истин»

Знаменитый Бахчисарайский «Фонтан слез» - одним из символов общечеловеческой культуры, созданный в период крымско-татарской истории, который один из самых ярких представителей российской литературы Максимилиан Волошин назвал «Мамогометовым раем».

Так, в частности, Волошин писал:«Под просторным и терпимым покровом Ислама расцветает собственная подлинная культура Крыма. Вся страна от Меотийских болот до южного побережья превращается в один сплошной сад: степи цветут фруктовыми деревьями, горы — виноградниками, гавани — фелюками, города журчат фонтанами и бьют в небо белыми минаретами… наступает золотой век Гиреев, под высоким покровом великолепной, могущественной и культурной Турции времен Солиманов, Селимов и Ахметов. Никогда — ни раньше, ни позже — эта земля, эти холмы и горы и равнины, эти заливы и плоскогорья не переживали такого вольного растительного цветения, такого мирного и глубокого счастья».

Золотой век Гиреев

Золотой век Гиреев отмечен многими славными именами. Однако, особо хотелось бы отметить, годыправления хана Кырыма Гирея, которые связаны с эпохой расцвета крымско-татарского искусства. Именно в этот период получил свое развитие стиль так называемого «крымского рококо».

Лучшие архитекторы того времени трудились по приглашению хана Кырыма Герея, создавая подлинные шедевры «крымского рококо», которым было суждено остаться в веках легендами, вдохновляя писателей и поэтов сюжетами «вечных истин».

Бахчисарайский «Фонтан слез», пожалуй, наиболее яркий символ «вечных истин», в котором сфокусировались мусульманское зодчество, восходящее к духовности Корана, нравственные вершины жизненных устремлений, восходящие к высокой теме любви, редкое искусство создания уникальных оросительных технологий.

Символ утраченной любви

«Фонтан слез»был построен в 1764 году замечательным мастером мусульманского зодчества Омером по повелению хана Крым-Гирей, безутешного в своей утраченной любви, легенда о которой становится частью историив Бахчисарае сXVIIIвека. Кем была возлюбленная хана, затмившая красотой весь его горем и поплатившаяся за это жизнью, однозначных ответов история не дает.

Гагарин Григорий Григорьевич. Жены Крым Гирея. Иллюстрация кпоэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 1837 г.

Одни источники утверждают, что она была гречанка, другие грузинка, в третьих говорится, что она была польского происхождения. Впрочем, это не столь важно, ибо она была той самой Дилярой (Марией), которая навсегда похитила сердце Кырым Гирея.

Согласно преданию, оплакивая гибель возлюбленной, хан вызвал мастера и сказал ему: "Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце”. И мастер Омер создал шедевр, в композиции которого раскрыта вся поэтическая мощь исламской культуры, в ее философском и высоко духовном воплощении. Важно подчеркнуть, что свое творческое вдохновение мастер черпал в Коране.

Ключевая надпись, вырезанная мастером на мраморе фонтана, является цитатой изКорана: «В раю праведные будут пить воду из источника, называемогоСельсебиль».(76-й сура, 18-й стих).Надо сказать, что пристенные фонтаны, созданные по аналогии с райским источником «сельсебиль» сооружались в мусульманских дворцовых комплексах, но «фонтан слез» уникален,как воплощениеидеи очистительной силы любви, ибо как сказано в одном из Хадисов:Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, вы не войдете в Рай, пока не уверуете, и вы не уверуете, пока не полюбите друг друга»(«ат-Тирмизив «Сунан» (№2510).

Бахчисарайский «Фонтан слез».

В центре композиции «Фонтана слез» расположен мраморный цветок, из которого в большую верхнюю чашу – «сердца» капает вода, почти также как капают слезы. Из большой чаши вода попадает в две меньшие по размеру, оттуда — снова в большую, и так несколько раз. Наполнение чаши этими «слезами» символизирует наполнение сердца горем, а изменение размеров чаш — то, что горе то усиливается, то утихает. Так повторяется трижды, причем последняя — нижняя — из больших чаш превосходит по размеру предыдущие. И словно напоминание о бесконечности горя от утраты любимой, у подножия фонтана вырезана символизирующая бесконечность спираль.

Технология бахчисарайского чуда

Бахчисарайский «Фонтан слез»-это символ не только любви, но и основ самой жизни, которая во всех восточных обществах, основанных на искусственном орошении, связана с водой. Какписал Максимилиан Волошин: «Основа всякого южного хозяйств-вода. Татары и турки были великими мастерами орошения. Они умели ловить самую мелкую струйку почвенной воды, направить ее по глиняным трубам в обширные водоемы, умели использовать разницу температур, дающую выпоты и росы, умели как кровеносной системой оросить сады и виноградники по склонам гор». «Фонтан слез» был не только чудом мусульманского зодчества, но подлинным чудом искусственного орошения. «Ударьте киркой по любому шиферному, совершенно бесплодному скату холма, - писал Волошин, - вы наткнетесь на обломки гончарных труб; на вершине плоскогорья вы найдете воронки с овальными обточенными камнями, которыми собиралась роса»(Исмагил Шангареев. Максимилиан Волошин. Мост в будущее.https://www.go01.ru/news/2172380/ismagil-sangareev-maksimilian-volosin-most-v-budusee).

Поразительное умение тюркских народов создавать уникальные оросительные системы, в крымско-татарской культуре достигло своей наивысшей степени, став не только важной частью аграрного сектора экономики, но превратившись в редкое искусство, наполнило мир Бахчисарая праздничной красотой фонтанов.

В 1916 году одна из самых ярких поэтесс Серебряного века поэзии Анна Ахматова, (чья родословная восходит к ордынскому хану Ахмату), посетив Бахчисарай писала:

Вновь подарен мне дремотой

Наш последний звездный рай —

Город чистых водометов,

Золотой Бахчисарай.

Там за пестрою оградой,

У задумчивой воды,

Вспоминали мы с отрадой

Царскосельские сады…

Вот она пространственность, кругосветность восприятия мира, где «золотой Бахчисарай» и «Царкосельские сады» словно вращаются вокруг «чистых водометов» утраченного «звездного рая» эпохи Гиреев. Культура, подарившая миру Бахчисарайский «Фонтан слез» была ремеслом и искусством одновременно, поражая воображение неповторимостью форм, проявленных в шедеврах искусственного орошения и утонченной архитектуры.

Эманация бахчисарайского чуда

У подлинного искусства своя особая природа, не терпящая границ. Мощь символа «вечных истин» оказалась столь велика, что Бахчисарайский «Фонтан слёз» стал образцом для архитектора Э. Блэра, создавшего уменьшенную копию «Фонтана слёз», или «Мария» в парке Воронцовского дворца в Крыму.

«Фонтан слез» или «Мария» в парке Воронцовского дворца (Крым).

Нельзя не вспомнить о редкой по красоте копии Бахчисарайского «фонтана слез», созданной архитектором Н.П. Красновым,как часть интерьераохотничьего «домика-дворца» дляФеликса Феликсовича Юсупова,графа Сумарокова-Эльстон (потомканогайского князя Юсуфа), который должен был быть построен в местном крымско-татарском стиле. Краснов в течение 10 лет участвовал в работах по реставрации Бахчисарайского ханского дворца, и строил охотничий домик-дворец для Юсупова в классическом стилете «крымского рококо» времен правления Гиреев. Конечно же «Фонтан слез» добавил любовной романтики, когда в 1914 году Феликс Юсупов-младший сочетался браком с племянницей Николая II, княжной Ириной Александровной и «домик-дворец» был преподнесен невесте в подарок. В те годы фонтан предназначался для украшения интерьера столовой в восточном стиле. В настоящее время он находится в«Никитском ботаническом саду».

Копия Бахчисарайского «Фонтана слез» вНикитском ботаническом саду (Крым).

Особой красотой отличается копия Бахчисарайского «фонтана слез», которая находится в Северном павильоне Малого Эрмитажа в Петербурге, и, несомненно, является одним из лучших творений архитектора А. Штакеншнейдера. Созданная вXIXвеке - копия Бахчисарайского «Фонтана слез» является более вариацией, нежели его копией, поражая редкой гармонией красного и белого цветов, изяществом, и редкой изысканностью.

Копия Бахчисарайского «Фонтана слез», которая находится

в Северном павильоне Малого Эрмитажа (Петербург).

Все эти шедевры несут в себе эманацию – расширение границ высоких смыслов культуры крымско-татарского народа. Но ради справедливости надо сказать, что Бахчисарайский «Фонтан слез» становится всемирно известным источником вдохновения для мастеров копирующих его, благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, который усилил эманацию этого символа крымско-татарской культуры до планетарных масштабов.

Второе рождение легенды

Александр Сергеевич приехал в Бахчисарай в сентябре 1820 года, посетил праздник Курбан Байрам, который начался 6 сентября. Есть предположение, что, описывая в «Кавказском пленнике» празднование Курбан Байрама, Пушкин, передал свои впечатления от крымско-татарских народных состязаний в Бахчисарае.

Скажем сразу, это был не тот Бахчисарай, что в золотой век Гиреев. Максимилиан Волошин пишет: «После присоединения, при Екатерине, Крым, отрезанный от Средиземного моря, без ключей от Босфора, вдали от всяких торговых путей, задыхается на дне глухого мешка…Весь этот Магометов рай уничтожен дочиста».К приезду ЕкатериныIIв Крым Бахчисарайский «Фонтан слез» был перенесен в «Фонтанный дворик»Хансарая.

Когда судьба привела поэта в Бахчисарайский дворецпроизошло чудо. Пушкин созерцая то немногое, что осталось от былого великолепия с горечью писал об увиденном: «Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат». Но, одновременно, на уровне редкого поэтического зрения, ему открывалась иная картина:

Я посетил Бахчисарая

В забвенье дремлющий дворец.

……………………………….

В пустых покоях и садах;

Играют воды, рдеют розы,

И вьются виноградны лозы,

И злато блещет на стенах.

Я видел ветхие решетки,

За коими, в своей весне,

Янтарны разбирая четки,

Вздыхали жены в тишине.

Я видел ханское кладбище,

Владык последнее жилище.

Сии надгробные столбы,

Венчанны мраморной чалмою,

Казалось мне, завет судьбы

Гласили внятною молвою.

Где скрылись ханы? Где гарем?

Кругом всё тихо, всё уныло,

Всё изменилось... но не тем

В то время сердце полно было:

Дыханье роз, фонтанов шум

Влекли к невольному забвенью,

Невольно предавался ум

Неизъяснимому волненью,

И по дворцу летучей тенью

Мелькала дева предо мной!..

И точно также Пушкин писал о Бахчисарайском фонтане:«Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода». А вот поэтическое видение того же фонтана:

Фонтан любви, фонтан живой!

Принес я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль...

Бахчисарайский «Фонтан слез» – символ «вечных истин», подаренный миру уникальной культурой крымско-татарского народа. Но как хрупок этот символ. Как важно это осознавать тем, кто сегодня пытается возрождать Крым не только как знаменитый курорт, но средоточие культур, в центре которого славная и трагическая история крымско-татарского народа. Как важно сегодня в век глобализации беречь символы крымско-татарской культуры, отражающие Дух народа, прошедшего сталинскую депортацию, годы скитаний вдали от исторической родины.

Бахчисарайский «Фонтан слез» – символ любви и памяти, представляет собой гораздо больше нежели памятник любви Кырым Гирея. В нем величие и удивительная красота Духа крымско-татарского народа - «Фонтан любви, фонтан живой!», как живо все, что открывает нам сегодня культура Татарского мира.

Сведения об авторе:

Исмагил Шангареев - писатель-публицист, культуролог, общественный деятель, Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).