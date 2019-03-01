Исмагил Шангареев Образование: ключевой приоритет развития ОАЭ

На фото: ФилиалзнаменитойСорбонны- Paris-Sorbonne University Abu Dhabi (PSUAD)





Образование в Объединенных Арабских Эмиратах – один из главных приоритетов развития нации и потому руководство страны придает огромное значение открытию школ и университетов, которые представляют лучшие западноевропейские и американские образцы школьного и университетского образования. Сегодня получить образование в ОАЭ – это все равно, что отучится в Лондоне, Париже или Нью-Йорке.





Один из главных конструкторов гармоничного мира ОАЭ, Шейх Зайд утверждал:"Независимо от того, сколько зданий, учреждений, школ и больниц мы строим, или сколько мостов мы поднимаем, все это только материальные ценности. Истинным двигателем прогресса является человеческий дух, способный человек с его интеллектом и возможностями". (О вкладе Шейха Зайда в образование в ОАЭ см. Исмагил Шангареев.Шейх Зайд бен Султан Аль Нахайян: Опыт опережающего развития.https://116kzn.ru/tiu/god-sheyha-zayda).





Важно подчеркнуть, что приоритет образования стал важнейшей основой для формирования толерантного общества с высоким уровнем межнационального согласия и веротерпимости. Сегодня на развитие системы образования выделяетсяоколо 25% государственных доходов страны, и как следствие один из лучших вмире показателей вовлеченности населения всистему высшего образования: 95% девушек и80% юношей, учащихся впоследних классах средней школы, поступают ввузы. Это при том, что вОАЭ учится около 34тысячи иностранных студентов.





Большинство из этих студентов, получив фундаментальное образование открывают свойбизнес в ОАЭ, тем более, что государство предоставляет молодым все возможности купитьнедвижимость в ОАЭ недорого(https://dandubai.ru/).





Открытая для самых последних инноваций система образования, построенная на совместном обучении и студенческом быте десятков тысяч студентов – огромная сила, в которую верил шейх Зайд, широко открывая для нации двери в мир науки и образования самых известных университетов Европы и США (все расходы на обучение за рубежом берет на себя государство) и, одновременно, создавая у себя университетскую базу развития, которая сегодня по праву считается одной из лучших в мире. Прибавьте к этому интернациональную среду в детских садах и школах, и станет ясно почему в созданной шейхом Зайдом стране вы никогда не услышите воплей националистов и религиозных фанатиков.





Продолжая начатое шейхом Зайдом,Премьер-министр ОАЭМохаммед аль-Мактумна пост Министра по делам молодежи назначило 22-летнюю выпускницуОксфордского университетаШамму Бинт Сухайл Фарис Аль Мазруи.





Надо сказать, что, не смотря на свой юный для политика возрастее Превосходительство имеет степеньмагистра публичной политики и степень бакалавра гуманитарных наук в области экономики Нью-йоркского университета в Абу-Даби, а также имеет опыт работы в ООН в качестве аналитика государственной политики ОАЭ и аналитика в кабинете Премьер-министра.





Обосновывая такое смелое кадровое решение правительства Премьер-министр ОАЭМохаммед аль-Мактум сказал, что «Без энергии и оптимизма молодёжи общество не может развиваться и расти. Более того, оно оказывается обречено».





Надо особо отметить, что не только государство, но и общество в ОАЭ нацелено на создание всех условий для тех, кто нацелен на получение высшего образования. Один из самых ярких представителей эмиратского обществаАбдаллабенАхмед Аль Гурейр. Достаточно сказать, чтоАль Гурейр Университет (АГУ) является одним из первых частных учебных заведений, получивших лицензию Министерства высшего образования и научных исследований ОАЭ.





Особо отметим, что Аль Гурейр Университет предлагает полный набор аккредитованных программ бакалавриата и магистратуры, имеет отдельный кампус в Академгородке Дубая.Являясь самым крупным в ОАЭ бизнесменом-миллиардеромАбдаллабенАхмед Аль Гурейрпередал треть своего состояния как благотворительный взнос для оптимизации образовательных процессов, который распределяется в виде целевых грантов ФондомAbdullahAlGhurairEducationFoundation. Столь благородный поступокАбдаллыбенАхмед Аль Гурейр является не единственным, но, пожалуй, самым ярким примером, который наглядно показывает, чтобизнес в ОАЭ– имеет достаточно выраженную гуманитарную направленность.





Исмагил Шангареев, Ислам Шангареев и Джалиль Шангареев в составе делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым в гостях уАбдаллыбенАхмед Аль Гурейр.





В моей семье, где 11 детей и 10 внуков, все получают образование согласно эмиратским требованиям, с учетом глубоко знания арабского и английского языков. Однако, мы граждане России, и никогда не забываем своих корней, поэтому получая образование на арабском и английском языках, мои дети в совершенстве владеют татарским и русским языками, воспитываются в духе патриотизма и любви к своей Родине.









Исмагил Шангареев в окружении родных в День 9 мая в ОАЭ.





Должен сказать, чтобизнес в ОАЭ для русских, может сочетаться с высочайшим уровнем образования для их детей, что, на мой взгляд, является важным фактором успеха. Вы смело можетеоткрыть бизнес в ОАЭ,учитывая,что ваши дети получат всестороннее гармоничное образование, которое позволит им успешно работать в любой стране мира.









Исмагил Шангареев - писатель-публицист, общественный деятель, Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости ( ДАН-DAN Real Estate).



