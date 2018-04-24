Российским школьникам добавят обязательный экзамен
Коснется нововведение учеников 9 и 11 классов.
Министерство образования предложили сделать обязательным экзамен по географии. Документ сейчас проходит согласование и возможно будет принят до конца мая текущего года. Выпускники 9 и 11 классов будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ по географии в обязательном порядке.
- Авторы концепции развития географического образования уверены, что этот предмет имеет высокую значимость для «формирования общенациональной идентичности ипатриотического воспитания молодежи»,- отмечает «Известия».
Источник:Privet-Rostov.ru
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