В Краснодаре предложили обязать врачей отрабатывать средства на их обучение

С инициативой выступила Валентина Матвиенко.

Спикер предложила внедрить практику заключения госконтрактов на обязательную отработку молодыми врачами государственного образования в ВУЗах. Женщина отметила, что врачей готовят за 8-9 лет и большая часть будущих специалистов обучается за счет государства. Однако, по окончанию ВУЗа они идут работать в частные медицинские центры, сообщает РИА «Новости».

- Если студент учился на контрактной основе, то это его право, но, если было получено государственное образование, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отрабатывать определенный срок в медицине, чтобы вернуть те средства, которые были потрачены на его образование, - предложила Матвиенко.

Источник: Privet-Rostov.ru