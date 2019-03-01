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В Краснодаре предложили обязать врачей отрабатывать средства на их обучение

1-03-2019, 12:50

С инициативой выступила Валентина Матвиенко.

В Краснодаре предложили обязать врачей отрабатывать средства на их обучение


Спикер предложила внедрить практику заключения госконтрактов на обязательную отработку молодыми врачами государственного образования в ВУЗах. Женщина отметила, что врачей готовят за 8-9 лет и большая часть будущих специалистов обучается за счет государства. Однако, по окончанию ВУЗа они идут работать в частные медицинские центры, сообщает РИА «Новости».

 

- Если студент учился на контрактной основе, то это его право, но, если было получено государственное образование, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отрабатывать определенный срок в медицине, чтобы вернуть те средства, которые были потрачены на его образование, - предложила Матвиенко. 

Источник: Privet-Rostov.ru



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