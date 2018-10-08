Налог на смерть предложили ввести в Краснодаре

С предложением выступили представители похоронной отрасли.

Идея состоит в том, чтобы обязать россиян ежемесячно платить определенную сумму. Собранные деньги пойдут в последствии на достойное погребение плательщика. Представители похоронного бизнеса предложили даже ввести документ обязательного страхования смерти.

Однако, депутаты от идеи отказались, посчитав, что тема слишком цинична и неуместна, сообщает "ВашГород".

- Во-первых, унас государство гарантирует каждому гражданину определённый перечень услуг при погребении набезвозмездной основе, вне зависимости отстатуса человека. Кроме того, правительство уже втечение многих лет никак неможет доработать ивнести вГосударственную думу закон, который регулировалбы похоронную деятельность вРоссийской Федерации,— цитирует слова депутата Ярослава НиловаИАРегнум.

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Источник:Privet-Rostov.ru