В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли с нефтяных доходов

Коммунисты предлагают ввести ежегодное распределение 20% доходов от добычи полезных ископаемых среди населения. Поправки о выплате ориентировочно по 10 тысяч рублей внесены в Госдуму.

20 процентами доходам, согласно поправкам, сырьевикам нужно будет поделиться с населением в следующем году. Однако впоследствии эта доля будет расти на 2% каждый год, предлагается в поправках.

Получать такой доход смогут граждане РФ, работавшие не менее 9 месяцев в году, либо те, кто стоял на бирже труда, но не получал пособия по безработице. Кроме того, выплаты с доходов от добычи полезных ископаемых должны будут пойти на добавки к пенсиям - тем, у кого стаж не менее пяти лет.

Данные ограничения авторы инициативы объясняют стремлением лишить выплат тунеядцев.

В случае принятия закона граждане РФ смогут получить в следующем году по 10 тысяч рублей дохода от добычи полезных ископаемых, отмечают авторы проекта, пишет Privet-Rostov.ru

Правительство РФ написало на документ отрицательный отзыв. Представленное предложение должно быть оформлено не поправкой в закон "О недрах", а изменением в бюджетное законодательство, написали в кабмине.