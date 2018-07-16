Чего ждать жителям Краснодара: новые поправки внесены в закон о пенсионной реформе

Депутаты предложили ввести такое понятие как «предпенсионный возраст».

Если на предприятии работает человек предпенсионного возраста, то в случае его увольнения работодатель должен будет сообщить об этом в Роструд.

- Все ресурсы, которые будут сэкономлены наболее позднем выходе напенсию, пойдут наувеличение пенсий нынешним пенсионерам. Агосударству дополнительно придется потратить средства назанятость, переквалификацию, переобучение, здравоохранение. Это неизбежная цена всех социальных реформ,— цитирует «РБК» слова замруководителя думской фракции «Единая Россия»Андрея Исаева.

Также депутаты намерены разработать систему «бонусов», чтобы предприятие, где трудится человек предпенсионного возраста, получало от этого только плюсы. Например, для работодателя может быть понижена ставка налогов.

Аналитики подсчитали, что к 2024 году государство сможет сэкономить от увеличения пенсионного возраста около 800 миллиардов рублей. Порядка 700 миллиардов изэтих средств будет потрачено наувеличение пенсий.

Источник:Privet-Rostov.ru