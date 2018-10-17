Жителей Краснодара заставят платить за долги соседей по дому

С такой идеей выступил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

Центр предложил провести реформу товариществ собственников жилья (ТСЖ). Идея заключается в том, чтобы обязать жильцов многоэтажек оплачивать долги по ЖКХ соседей, а затем взыскивать их с неблагонадежных соседей, об этом сообщает РБК.

В случае, если за шесть месяцев сосед долг не погасил, то его квартира становится залогом и в итоге может перейти ТСЖ. Для этого нужно будет внести корректировки вГражданский кодекс.

Аналогичная схема практикуется в Европе, но в Минстрое считают, что в России она не будет актуальной. Мало кто из россиян захочет платить за соседа. Более того, это может привести к "войнам".





Источник:Privet-Rostov.ru