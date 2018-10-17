Жителей Краснодара обяжут платить новый налог
Народные избранники решили вывести на чистую воду миллионы собственников недвижимости. Сделать это они намерены введя новый налог. Налог предлагается вести для россиян, сдающих свое жилье.
Если коротко, арендодателей обложат налогом в 4%. Платить налог они могут через специально разработанное приложение для смартфонов. Таким образом декларирование дохода ипоходы вналоговую уйдут впрошлое.
Эксперты, в свою очередь, отмечают, что приложение будет не эффективно. Так, к примеру, большинство пенсионеров не умеют пользоваться интернет-приложениями, адругие россияне могут невыйти изтени попричине боязни повышений налоговых ставок.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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