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Шестью сборами хотят дополнить Налоговый кодекс в России

Вчера, 14:00

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Шестью сборами хотят дополнить Налоговый кодекс в России


Ввести нововведенияпосоветовали чиновники Министерства финансов.

Они предложили ввести такие сборы как: платежи операторов сотовой связи, сборы для системы «Платон», утилизационный сбор, экологический сбор иплата занегативное влияние наокружающую среду и курортный сбор.

 

 

- Поитогам прошлого общая сумма поступлений поэтим неналоговым платежам достигла 255 млрд рублей. Если поправки примут, тоэти платежи станет контролировать Федеральная налоговая служба,- сообщает«Коммерсант».

 

Стоит отметить, что бизнесмены выступают категорически против внесения таких изменений.

 

В планы чиновников ведомства входит также внесение платежей заснятие запрета настроительство иреконструкцию, патентные пошлины, плату запредоставление сведений изгосударственных реестров.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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