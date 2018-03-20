Шестью сборами хотят дополнить Налоговый кодекс в России
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Ввести нововведенияпосоветовали чиновники Министерства финансов.
Они предложили ввести такие сборы как: платежи операторов сотовой связи, сборы для системы «Платон», утилизационный сбор, экологический сбор иплата занегативное влияние наокружающую среду и курортный сбор.
- Поитогам прошлого общая сумма поступлений поэтим неналоговым платежам достигла 255 млрд рублей. Если поправки примут, тоэти платежи станет контролировать Федеральная налоговая служба,- сообщает«Коммерсант».
Стоит отметить, что бизнесмены выступают категорически против внесения таких изменений.
В планы чиновников ведомства входит также внесение платежей заснятие запрета настроительство иреконструкцию, патентные пошлины, плату запредоставление сведений изгосударственных реестров.
Источник:Privet-Rostov.ru
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