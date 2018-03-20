Шестью сборами хотят дополнить Налоговый кодекс в России

Ввести нововведенияпосоветовали чиновники Министерства финансов.

Они предложили ввести такие сборы как: платежи операторов сотовой связи, сборы для системы «Платон», утилизационный сбор, экологический сбор иплата занегативное влияние наокружающую среду и курортный сбор.

- Поитогам прошлого общая сумма поступлений поэтим неналоговым платежам достигла 255 млрд рублей. Если поправки примут, тоэти платежи станет контролировать Федеральная налоговая служба,- сообщает«Коммерсант».

Стоит отметить, что бизнесмены выступают категорически против внесения таких изменений.

В планы чиновников ведомства входит также внесение платежей заснятие запрета настроительство иреконструкцию, патентные пошлины, плату запредоставление сведений изгосударственных реестров.

Источник:Privet-Rostov.ru