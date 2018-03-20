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Новым предметом хотят «нагрузить» школьников в России

Вчера, 13:56

Школьников хотят обучать робототехнике.

Новым предметом хотят «нагрузить» школьников в России


В Госдуме начали обсуждение новой инициативы. Депутаты предложили расширить количество предметов в школьной программе и ввести такой предмет как робототехника. Авторы идеи считают, чтоэта нововведениепоможет некоторым школьникам самоопределиться с будущей профессией.

 

 

- Сейчас вомногих школах есть кружки поробототехнике. Мыжепредлагаем внедрить еёкак отдельную дисциплину. Дети смогут научиться мыслить подобными понятиями иобъектами, ведь такое сознание закладывается сдетства. Это как ранняя профориентация,— цитируют слова председателя Молодёжного парламента Марии Воропаевой журналисты портала «RT».

 

Предполагается, что новым предметом «нагрузят» учеников 2-4 классов.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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