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Новым предметом хотят дополнить школьную программу в России

Вчера, 17:20

Как сообщают «Известия», представители молодежного парламента при Госдуме обратились к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школах курс профориентации.

 

 

Авторы письма предлагают несколько вариантов внедрения курса в школьную программу — от проведения отдельных занятий до преподавания программы на уроках «технологии» или классных часах. Предполагается, что курс профориентации будет вводиться с восьмого класса, так как в старшей школе повлиять на выбор будущей профессии довольно сложно



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