Новым предметом хотят дополнить школьную программу в России

Как сообщают «Известия», представители молодежного парламента при Госдуме обратились к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школах курс профориентации.

Авторы письма предлагают несколько вариантов внедрения курса в школьную программу — от проведения отдельных занятий до преподавания программы на уроках «технологии» или классных часах. Предполагается, что курс профориентации будет вводиться с восьмого класса, так как в старшей школе повлиять на выбор будущей профессии довольно сложно