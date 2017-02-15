Новым предметом хотят дополнить школьную программу в России
Как сообщают «Известия», представители молодежного парламента при Госдуме обратились к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школах курс профориентации.
Авторы письма предлагают несколько вариантов внедрения курса в школьную программу — от проведения отдельных занятий до преподавания программы на уроках «технологии» или классных часах. Предполагается, что курс профориентации будет вводиться с восьмого класса, так как в старшей школе повлиять на выбор будущей профессии довольно сложно
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