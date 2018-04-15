Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июля
Власти обложат налогом покупки в зарубежных интернет-магазинах
Инициатором нововведения выступило Министерство финансов России. Чиновники предложили с 1 июля ввести пошлины на покупки в заграничных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а в 2019 году снизить порог до 200 евро.
На данный момент порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро. Свое решение снизить порог чиновники пояснили тем, что хотят уравнять трансграничную интернет-торговлю с обычной и поддержать отечественное производство товаров.
- В начале февраля страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда же сообщал, что порог будет снижен до 500 евро лишь с января 2019-го,- сообщает Lenta.ru.
Стоит отметить, что российские чиновники установили довольно высокую планку, так в Белоруссии порог составляет 22 евро, а в Армении – 150 долларов.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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