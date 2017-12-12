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Новые правила получения иностранных посылок ввели в России

12-12-2017, 13:13

Отныне получателям необходимо будет предоставить сотрудникам почты ИНН и ссылку на заказанный товар.


Российская таможня вводит новые правила к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Если раньше для получения посылки достаточно было предъявить паспорт, то сейчас необходимо будет также вписать в бланк номер ИНН и указать ссылку на товар, заказанный в интернет-магазине.

 

 - Ссылка на товар необходима для контроля его стоимости и веса, что учитывается при проверке порога беспошлинного ввоза. Номер налогоплательщика позволит однозначно идентифицировать покупателя, - подчеркнули в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

 

Сейчас в России действует ограничение для беспошлинного ввоза иностранных товаров. Один человек может беспрепятственно потратить в зарубежных интернет-магазинах не более одной тысячи евро, при этом общий вес товаров не должен превышать 31 килограмм, пишет Privet-Rostov.ru



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