Новые правила получения иностранных посылок ввели в России
Отныне получателям необходимо будет предоставить сотрудникам почты ИНН и ссылку на заказанный товар.
Российская таможня вводит новые правила к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Если раньше для получения посылки достаточно было предъявить паспорт, то сейчас необходимо будет также вписать в бланк номер ИНН и указать ссылку на товар, заказанный в интернет-магазине.
- Ссылка на товар необходима для контроля его стоимости и веса, что учитывается при проверке порога беспошлинного ввоза. Номер налогоплательщика позволит однозначно идентифицировать покупателя, - подчеркнули в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Сейчас в России действует ограничение для беспошлинного ввоза иностранных товаров. Один человек может беспрепятственно потратить в зарубежных интернет-магазинах не более одной тысячи евро, при этом общий вес товаров не должен превышать 31 килограмм, пишет Privet-Rostov.ru
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