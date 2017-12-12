Новые правила получения иностранных посылок ввели в России

Отныне получателям необходимо будет предоставить сотрудникам почты ИНН и ссылку на заказанный товар.

Российская таможня вводит новые правила к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Если раньше для получения посылки достаточно было предъявить паспорт, то сейчас необходимо будет также вписать в бланк номер ИНН и указать ссылку на товар, заказанный в интернет-магазине.

- Ссылка на товар необходима для контроля его стоимости и веса, что учитывается при проверке порога беспошлинного ввоза. Номер налогоплательщика позволит однозначно идентифицировать покупателя, - подчеркнули в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Сейчас в России действует ограничение для беспошлинного ввоза иностранных товаров. Один человек может беспрепятственно потратить в зарубежных интернет-магазинах не более одной тысячи евро, при этом общий вес товаров не должен превышать 31 килограмм, пишет Privet-Rostov.ru