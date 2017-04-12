Регистрация
Важные темы
» » Россиян избавят от имущественных налогов?


Россиян избавят от имущественных налогов?

12-04-2017, 16:18

Физических лиц хотят избавить от имущественных налогов.

 

 

Эти поправки будут вноситься в новый законопроект Министерства финансов России.

А взамен власти предложат внести в Налоговый кодекс страны новую статью - «Специальные авансовые взносы». Граждане РФ смогут совершенно добровольно перечислять в федеральный бюджет деньги, а налоговая служба сама вычтет из них налог, после его подсчета.

Официально авансовые взносы будут имуществом плательщиков. Физические лица тоже смогут возвращать остаток раньше перечисленных взносов.

Сейчас проект отправлен на общественное обсуждение.



Прочитали - 205
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Криминал
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

Инфраструктура
Отказывающихся копить на пенсию россиян накажут

Отказывающихся копить на пенсию россиян накажут

Общество
Резкий рост цен в России прогнозируют эксперты

Резкий рост цен в России прогнозируют эксперты

Главное
В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Главное
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы

Общество
В России изменились правила возмещения ущерба за правонарушения

В России изменились правила возмещения ущерба за правонарушения

Общество
Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Происшествия
Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Общество
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядство

Общество
Очередная реформа ОСАГО перевет страховку в «натуральный» вид

Очередная реформа ОСАГО перевет страховку в «натуральный» вид

Транспорт
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 года

Инфраструктура
Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нужд

Главное
В России хотят изменить систему отчислений с зарплат

В России хотят изменить систему отчислений с зарплат

Город
Госдума может принять антинародный закон

Госдума может принять антинародный закон

Инфраструктура
Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Инфраструктура
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Россиян хотят освободить от непомерных долгов

Общество
У должников деньги будут списывать с мобильного

У должников деньги будут списывать с мобильного

Город
За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублей

За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублей

Общество
НДС могут поднять до 25 процентов

НДС могут поднять до 25 процентов

Общество
В России резко вырастет налог на имущество

В России резко вырастет налог на имущество

Главное
Преступники будут разгуливать на свободе: Путин подписал новый закон

Преступники будут разгуливать на свободе: Путин подписал новый закон

Криминал
Как в июне изменится жизнь россиян

Как в июне изменится жизнь россиян

Главное
Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённых

Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённых

Общество
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Город
Пациенты смогут пожаловаться на врача без волокиты

Пациенты смогут пожаловаться на врача без волокиты

Город
Кудрин предсказал повышение налогов в России

Кудрин предсказал повышение налогов в России

Происшествия
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива Минфина

Город
Работодатель оплатит отдых работников

Работодатель оплатит отдых работников

Город
Капитальный ремонт: что в системе оплаты может измениться

Капитальный ремонт: что в системе оплаты может измениться

Город
В России начинается тотальная проверка границ земельных участков

В России начинается тотальная проверка границ земельных участков

Город
В Госдуме предложили запретить мелкий шрифт в договорах

В Госдуме предложили запретить мелкий шрифт в договорах

Город
Как получить от государства 650 тысяч рублей?

Как получить от государства 650 тысяч рублей?

Главное
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Жители новых домов не будут делать взносы на капремонт

Инфраструктура
Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Город
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Главное
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по страховке

Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по

---
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+