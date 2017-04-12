Россиян избавят от имущественных налогов?
Физических лиц хотят избавить от имущественных налогов.
Эти поправки будут вноситься в новый законопроект Министерства финансов России.
А взамен власти предложат внести в Налоговый кодекс страны новую статью - «Специальные авансовые взносы». Граждане РФ смогут совершенно добровольно перечислять в федеральный бюджет деньги, а налоговая служба сама вычтет из них налог, после его подсчета.
Официально авансовые взносы будут имуществом плательщиков. Физические лица тоже смогут возвращать остаток раньше перечисленных взносов.
Сейчас проект отправлен на общественное обсуждение.
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