Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара

Цель реформы – навести порядок в теневом секторе экономики.





О предстоящих нововведениях сообщил глава минэкономразвития Максим Орешкин, выступая наРоссийском инвестиционном форуме. Мужчина предложил ввести налог для самозанятых россиян, налог не превысит 6% от выручки.

- Для выстраивания эффективной системы налогообложения данной категории людей нужно сделать простые ипонятные формы, - сообщает Российская газета.

По мнению мужчины, такая реформа должна максимально легализовать труд россиян, занятых самостоятельно, и соответсвенно дать право потребителям наналоговые вычеты.

- Многим неудобно платить разовую выплату вконце года постраховым платежам.

Источник:Privet-Rostov.ru