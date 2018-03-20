Новый налог придумали для самозанятых жителей Краснодара
Цель реформы – навести порядок в теневом секторе экономики.
О предстоящих нововведениях сообщил глава минэкономразвития Максим Орешкин, выступая наРоссийском инвестиционном форуме. Мужчина предложил ввести налог для самозанятых россиян, налог не превысит 6% от выручки.
- Для выстраивания эффективной системы налогообложения данной категории людей нужно сделать простые ипонятные формы, - сообщает Российская газета.
По мнению мужчины, такая реформа должна максимально легализовать труд россиян, занятых самостоятельно, и соответсвенно дать право потребителям наналоговые вычеты.
- Многим неудобно платить разовую выплату вконце года постраховым платежам.
Источник:Privet-Rostov.ru
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