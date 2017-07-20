В России окончательно одобрили введение "налога на воздух"
Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, правительственный закон о введении в четырех регионах курортного сбора. Эксперимент длительностью в пять лет пройдет в республике Крым, а также трех краях - Алтайском, Краснодарском и Ставропольском, пишет Privet-Rostov.ru.
По сути это так называемый «налог на воздух».
Механизм функционирования сбора и его ставку будут устанавливать сами субъекты РФ и муниципалитеты. Для этого они обязаны в срок до 1 декабря 2017 года принять все необходимые для проведения эксперимента законы. Начать взимать сбор субъекты смогут не ранее 1 мая 2018 года.
Уплачивать сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. Первоначально предлагалось установить максимальную планку в 100 рублей с человека в сутки. Однако ко второму чтению депутаты в два раза сократили максимально возможный размер ставки, но только в первый год проведения эксперимента, сообщает Российская газета.
Собранные деньги с 2019 года будут полностью направляться в муниципальные бюджеты, а в 2018 году 30% отойдет в региональные бюджеты в качестве финансовой поддержки при администрировании сбора. Деньги будут направляться на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры. К ней, согласно поправкам, отнесены объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и элементы благоустройства.
Авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае - 8,3 млрд рублей, в Республике Крым - 16,4 млрд рублей, сообщает Privet-Rostov.ru
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