Неоплативших налоги россиян будут штрафовать
Заплатить налог на имущество необходимо было до 1 декабря.
Россиян, пропустивших период оплаты налогов, ждут штрафные санкции. Собственнику, не успевшему оплатить имущественный налог, пришлют официальное уведомление и попросят заплатить недоимку по налогу и пеню за каждый просроченный день.
Расчет пени будет производится из суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1300 ставки Центра банка. Также за неуплаченный налог россиян ждет штраф, который составит 20% от суммы долга.
Имущественный налог касается всех россиян, имеющих в собственности недвижимость, пишет Privet-Rostov.ru
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