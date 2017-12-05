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Неоплативших налоги россиян будут штрафовать

5-12-2017, 12:08

Заплатить налог на имущество необходимо было до 1 декабря.


Россиян, пропустивших период оплаты налогов, ждут штрафные санкции. Собственнику, не успевшему оплатить имущественный налог, пришлют официальное уведомление и попросят заплатить недоимку по налогу и пеню за каждый просроченный день.

 

Расчет пени будет производится из суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1300 ставки Центра банка. Также за неуплаченный налог россиян ждет штраф, который составит 20% от суммы долга.

 

Имущественный налог касается всех россиян, имеющих в собственности недвижимость, пишет Privet-Rostov.ru



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