Неоплативших налоги россиян будут штрафовать

Заплатить налог на имущество необходимо было до 1 декабря.

Россиян, пропустивших период оплаты налогов, ждут штрафные санкции. Собственнику, не успевшему оплатить имущественный налог, пришлют официальное уведомление и попросят заплатить недоимку по налогу и пеню за каждый просроченный день.

Расчет пени будет производится из суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1300 ставки Центра банка. Также за неуплаченный налог россиян ждет штраф, который составит 20% от суммы долга.

Имущественный налог касается всех россиян, имеющих в собственности недвижимость, пишет Privet-Rostov.ru