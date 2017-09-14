В России назвали предварительный размер налога на тунеядство
Налог на тунеядство, введение которого готовит правительство РФ, должен учитывать все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но имеющих официальной работы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр труда Максим Топилин.
По его словам, при обложении налогом самозанятых граждан власти намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности.
В Госдуме идет работа над законопроектом о персонифицированном учете населения, рассказал Топилин: ее итогом станет создание де-факто реестра тунеядцев - людей, которые пользуются всеми видами помощи от государства, включая бесплатную медицину, но при этом не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС.
"(Процесс) тяжело идёт, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учёт имущества, земли и тд", - рассказал Топилин.
По его словам, в реестре могут оказаться 15 миллионов человек. Это данные пенсионного фонда, уточнил министр: люди "находятся в трудоспособном возрасте, но (мы) не видим поступления страховых выплат".
Размер налога может составить 25 тысяч рублей с человека в год, рассказывал Топилин в интервью "Российской газете" в феврале: 10 тысяч- в систему медицинского страхования и 15 тысяч "для формирования пенсионных прав".
Российский законопроект о налоге на тунеядство будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Белоруссии, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Там, напомним, с весны 2015 года неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около 200 долларов) "в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов", пишет Privet-Rostov.ru
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