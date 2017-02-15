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Резкий рост цен в России прогнозируют эксперты

Вчера, 17:09

Власти придумали, как перезапустить экономику в России. Два ведомства — Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможность повышения налогов, сообщают «Ведомости».

 

 

В качестве одной из возможностей «перезагрузки» экономического роста в правительстве рассматривают варианты снижения страховых взносов, которые компания платит за работников в пенсионный фонд, а выпадающие в результате доходы бюджета компенсировать косвенными налогами. В результате НДС, который в данный момент составляет 18%, увеличится до 21 %, а страховые взносы снизятся до 21%.

Автором изменений выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в целом согласился с решением коллеги. Принимать решение будет президент РФ Владимир Путин.

Эксперты в свою очередь негативно отнеслись к данной идее.  По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками, сообщает Рен-ТВ.



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