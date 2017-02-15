Резкий рост цен в России прогнозируют эксперты
Власти придумали, как перезапустить экономику в России. Два ведомства — Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможность повышения налогов, сообщают «Ведомости».
В качестве одной из возможностей «перезагрузки» экономического роста в правительстве рассматривают варианты снижения страховых взносов, которые компания платит за работников в пенсионный фонд, а выпадающие в результате доходы бюджета компенсировать косвенными налогами. В результате НДС, который в данный момент составляет 18%, увеличится до 21 %, а страховые взносы снизятся до 21%.
Автором изменений выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в целом согласился с решением коллеги. Принимать решение будет президент РФ Владимир Путин.
Эксперты в свою очередь негативно отнеслись к данной идее. По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками, сообщает Рен-ТВ.
Текущий курс рубля объявлен невозможнымОбщество
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Минэкономразвития: Еще 20 лет россияне будут только беднетьОбщество
Минздрав: Бесплатная медицина станет платнойЗдоровье
Правительство обрадовало страну после выборов новостью о повышенииГород
Самозанятых россиян могут освободить от налогов на 2 годаИнфраструктура
Россиянам разрешат снять пенсионные накопления для личных нуждГлавное
В России хотят изменить систему отчислений с зарплатГород
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президентаГород
Доходы российского бюджета рухнут до рекордного минимумаИнфраструктура
Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властямОбщество
Минфин предлагает заменить государственные детсады частнымиОбщество
Россияне могут остаться без зарплаты в следующем годуГлавное
После 2018 года пенсии могут обнулитьГород
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Министр: россиянам придется самим заботиться о достойных пенсияхГород
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличитьсяГород
Россия и ОПЕК «заморозят» добычу нефти: цены взлетят вверх?---
Россиян попросят скинутся на пенсии: сборы хотят увеличитьГород
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
Не спрятаться: данные о каждом россиянине соберут на едином ресурсеГород
Доллар может вырасти до 168 рублейГлавное
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
Кудрин предсказал повышение налогов в РоссииПроисшествия
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Россиян оставят без командировочных: очередная инициатива МинфинаГород
Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублейГлавное
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Капитальный ремонт: что в системе оплаты может изменитьсяГород
Деньги сочинским подтопленцам выделят из резервного фонда страныГород
В России повысят пенсионный возрастКриминал
Список продуктов, которые подешевеют к летуГород
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреляСобытия
В России намерены снизить выплаты вкладчикам разорившихся банковГлавное
Жители новых домов не будут делать взносы на капремонтИнфраструктура
Цены на джинсы, футболки и платья поднимутся на 40 процентовГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия