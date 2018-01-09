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Двойным налогом на недвижимость хотят обложить часть жителей Краснодара

Сегодня, 10:44

Нововведения касаются владельцев незаконных построек, пишет Privet-Rostov.ru


В 2018 году власти страны планируют ввести особое наказание для россиян, имеющих незаконные постройки. Тому, кто имеет не узаконенные постройки придется заплатить налог на недвижимость в двойном размере.

 

- Если на участке, в том числе садовом или дачном, обнаруживается неучтенная постройка, собственнику автоматом будет начислен двойной земельный налог,- сообщает «РБК».

 

Правительство также рассмотрит в ближайшее время правки в Градостроительный и Гражданский кодексы. Правки предусматривают признание незарегистрированных построек самостроем, а, следовательно, подлежащих сносу.



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