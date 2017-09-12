Регистрация
Важные темы
» » У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии


У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии

Сегодня, 10:05

Рост пенсий россиян ожидается с 1 января 2018 года.

 

 

Предположительно, увеличатся они на 3,7 процента. Об этом журналистам рассказал министр труда Максим Топилин.

А в течение предстоящих трех лет они станут больше примерно на 11 процентов. Каждый год пенсии повышаются, по закону, на процент реальной инфляции, пишет «Российская газета».

При этом отмечается, что размер пенсии поднимут только неработающим россиянам. Работающих пенсионеров повышение опять не коснётся.

Граждане, получающие пенсии ниже величины прожиточного минимума, по-прежнему будут получать доплату из федерального или регионального бюджетов. Эта добавка «дотянет» их доход до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 34
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсии

Город
У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

Общество
Что изменится в жизни Россиян с 1 августа

Что изменится в жизни Россиян с 1 августа

Главное
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Город
В России пообещали увеличить пенсии

В России пообещали увеличить пенсии

Общество
«Единая Россия» в очередной раз дала обещание, которое не в силах выполнить с 2003 года

«Единая Россия» в очередной раз дала обещание, которое не в силах

Общество
В России изменится МРОТ

В России изменится МРОТ

Общество
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии. Реакция премьера

Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.

События
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Город
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии по старости

Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии по

Общество
Россиянам повысят пенсии на смешную сумму

Россиянам повысят пенсии на смешную сумму

Общество
В России увеличатся социальные пенсии

В России увеличатся социальные пенсии

Город
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянам

Общество
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсий

Общество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами, безработицей и пенсиями

Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,

Город
На 500 рублей увеличится пенсия в России

На 500 рублей увеличится пенсия в России

Общество
В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы

В России снова поменяли концепцию пенсионной реформы

Общество
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 году

Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 году

Общество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублей

Общество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в год

Город
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Общество
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Общество
Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексации

Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексации

Общество
Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властям

Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властям

Общество
После 2018 года пенсии могут обнулить

После 2018 года пенсии могут обнулить

Город
Новый размер минимальной зарплаты установило правительство

Новый размер минимальной зарплаты установило правительство

Город
Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТ

Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТ

Город
Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Пенсионные взносы для ИП могут вдвое увеличиться

Город
Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиян

Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиян

Город
Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Транспорт
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Город
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Город
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающим

Город
Работающим пенсионерам перестанут платить

Работающим пенсионерам перестанут платить

Город
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопления

Происшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей в месяц

Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублей

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+