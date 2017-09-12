У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсии
Рост пенсий россиян ожидается с 1 января 2018 года.
Предположительно, увеличатся они на 3,7 процента. Об этом журналистам рассказал министр труда Максим Топилин.
А в течение предстоящих трех лет они станут больше примерно на 11 процентов. Каждый год пенсии повышаются, по закону, на процент реальной инфляции, пишет «Российская газета».
При этом отмечается, что размер пенсии поднимут только неработающим россиянам. Работающих пенсионеров повышение опять не коснётся.
Граждане, получающие пенсии ниже величины прожиточного минимума, по-прежнему будут получать доплату из федерального или регионального бюджетов. Эта добавка «дотянет» их доход до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, пишет Privet-Rostov.ru.
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