Профсоюзы: Россию ждет массовая безработица
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что новый план Минэкономразвития по повышению производительности труда предусматривает сокращение занятости россиян на 30-40%.
Об этом сообщает RNS.
По словам Шмакова, в четверг, 20 июля, совещание по этому вопросу состоялось у вице-премьера Аркадия Дворковича. В ходе встречи фигурировали указанные цифры, пишет Privet-Rostov.ru.
Эту информацию поспешил опровергнуть министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он уверяет, что сведений о подобном сокращении занятости граждан РФ в материалах нет.
В начале лета Минэкономразвития разработало проект программы повышения производительности труда в РФ, на реализацию которой потребуется 29 миллиардов рублей. В основном деньги пойдут на компенсацию сотрудникам предприятий, которые могут потерять свое рабочее место, сообщает Privet-Rostov.ru
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