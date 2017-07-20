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Профсоюзы: Россию ждет массовая безработица

Вчера, 08:40

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что новый план Минэкономразвития по повышению производительности труда предусматривает сокращение занятости россиян на 30-40%. 

 

 

Об этом сообщает RNS.

По словам Шмакова, в четверг, 20 июля, совещание по этому вопросу состоялось у вице-премьера Аркадия Дворковича. В ходе встречи фигурировали указанные цифры, пишет Privet-Rostov.ru

Эту информацию поспешил опровергнуть министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он уверяет, что сведений о подобном сокращении занятости граждан РФ в материалах нет.

В начале лета Минэкономразвития разработало проект программы повышения производительности труда в РФ, на реализацию которой потребуется 29 миллиардов рублей. В основном деньги пойдут на компенсацию сотрудникам предприятий, которые могут потерять свое рабочее место, сообщает Privet-Rostov.ru



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