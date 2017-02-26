Как изменится жизнь россиян в марте
В первый месяц весны в жизни россиян произойдет несколько изменений. О нововведениях сообщила «Российская газета».
Россиян обяжут заботиться о лесах
С 1 марта граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, будут обязаны следить за пожарной безопасностью лесного массива. В частности, после того, как полностью растает снег, собственникам вышеуказанных земельных участков придётся очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. В противном случае им необходимо будет оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.
При этом органам государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций так же добавили обязанностей. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов. Кроме того, увеличились штрафы за нарушение лесного законодательства: должностным лицам могут выписать от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа.
Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной
С 1 марта не надо будет выкупать свое жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной.
Но при этом у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придется платить налог на недвижимость.
Транспорт станет «безопаснее»
С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности.
Нововведение касается систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации. Предположительно это обеспечит подъем уровеня добросовестной конкуренции и, как следствие транспортной безопасности.
Нововведения на рынке алкоголя
С 31 марта вводится новая лицензия, которую предприниматели обязаны будут получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.
Также вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику.
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