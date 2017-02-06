Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом году
Приближается 23 февраля — День защитников Отечества, а там не за горами и 8 марта - Международный женский день.
Для всех россиян, несомненно, важно знать, как страна будет отдыхать в эти праздничные дни, пишет Privet-Rostov.ru.
Согласно утвержденного правительством РФ производственного календаря на 2017 год, на 23 февраля выходными будут целых 4 дня - 23, 24, 25 и 26 февраля - четверг, пятница, суббота и воскресенье.
А в Международный женский день - будем отдыхать всего 1 день, так как 8 марта выпадает на среду.
При этом, 22 февраля и 7 марта - сокращенные рабочие дни, когда хозяйки смогут немного подготовиться к праздникам.
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