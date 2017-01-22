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Россиянам разрешат ездить в Армению по внутренним паспортам

22-01-2017, 22:09

Граждане России смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам. Об этом в четверг, 19 января, сообщает «Интерфакс».

 

 

Замглавы МИД республики Шаварш Кочарян рассказал, что внесение соответствующих изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией было одобрено армянским правительством.

Чиновник добавил, что к лету 2017 года обе стороны завершат все необходимые процедуры, после чего россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Кочарян пояснил, что такой шаг нацелен на привлечение туристов.



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