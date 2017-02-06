Алиэкспресс может отменить бесплатную доставку товаров в Россию

Популярный в России китайский сайт для заказа товаров «Алиэкспресс» снова меняет условия доставки товаров в Россию. Вскоре все посылки дороже двух долларов начнут снабжать обязательным трек-кодом для отслеживания.

В итоге бесплатная доставка для россиян может полностью исчезнуть, пишет «РИА Новости». Новые условия также касаются украинских и белорусских покупателей. Для них абсолютно все посылки будут сопровождаться трек-кодом. Вступят в силу правила 7 февраля 2017 года.

Обязательную маркировку всех товаров решили ввести из-за частых потерь и краж посылок. Также некоторые покупатели пользуются тем, что трек-код нельзя отследить, и требуют продавца вернуть деньги за уже полученную вещь.

Алиэкспресс — популярная в России и зарубежом интернет-площадка для заказа товаров из Китая. Ежемесячно сайт посещают почти 22 миллиона человек со всего мира.

Как ранее сообщал Privet-Rostov.ru, у уже «Алиэкспресса» возникли проблемы с экспресс-доставкой товара одной из логистической компаний