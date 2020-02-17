Встречи на берегу Персидского залива: Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов





Встречи на берегу Персидского залива - одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.





Дмитрий Певцов – один из самых ярких актеров российского кино, в котором чувствуется природная сила и, одновременно, утонченность. Его личность настолько многогранна, что позволяет ему блестяще создавать образы людей различных эпох, наполняя их только ему присущей глубиной и привлекательностью.





Актер снялся в более чем 30 фильмах и 20 сериалах самых различных жанров: "Подземелье ведьм", "Тонкая штучка","Контракт со смертью","Без вины виноватые", "Королева Марго", "Графиня де Монсоро","Бандитский Петербург","В круге первом","Земский доктор", "Ящик Пандоры","Достоевский"и других.





Мы встретились с Дмитрием Певцовым в праздничные для каждого россиянина дни, когда в каждой семье люди отмечают праздник Великой победы в Великой Отечественной Войне. Дмитрий приехал с музыкальным творческим коллективом, чтобы выступить для российской диаспоры в ОАЭ.

Для меня это особый день, когда я чувствую себя солдатом ПВО, где имел честь служить в далеких 70-х.

Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой.





В этих словах из знаменитой песни, впервые прозвучавшей в давно ставшим культовом фильме «Офицеры», словно спрессована история нашей страны.

В моей семье - героем для всех поколений Шангареевых, будет служить мой отец Каляметдин хазрат – участник той священной войны, который будучи имамом, встал на защиту своей родины как солдат. (Подробнее см.https://oren.ru/ismagil-shangareev-nachalo-vojny-kotoruju-ne-zhdali/).





Принимая в своем доме Дмитрия Певцова и его творческую группу, я был искренне рад видеть людей, для которых это не просто день памяти, но и возможность еще раз сказать о войне и ее героях, найти творческое прочтение событий прошлого в музыкальных композициях, где сюжеты никогда не будут исчерпаны. По крайней мере для нашего народа, потерявшего 26,6 млн. человек (в том числе 8,7 млн. военнослужащих).





Однако, за столом мы не стали придаваться рассуждениям о войне, и не договариваясь, решили создать непринужденную творческую атмосферу. В шутку, я начал путать имя отчество Певцова. Он не обиделся, а легко включился в этот маленький спектакль.





В гостях у Исмагила Шангареева в эмирате Шарджа.





На самом деле содержание нашего разговора с Дмитрием Певцовым, было достаточно серьезным, я бы сказал академичным. Предметом нашего разговора, в частности, было обсуждение научного наследия известного исламского мыслителя Ибн Сины.





Особенно заинтересовали Дмитрия «законы детства», изложенные Ибн Синой в его знаменитом «Каноне врачебной науки». Известно, что Ибн Сина категорически запрещал наказывать ребенка, и даже «смотреть на него недобрым взглядом». Он не думал о вашем раздражении поведением малыша— он думал о его душе.





Также заинтересовало Дмитрия, что согласно «законам детства», которым более 1000 лет: «Ученичество должно постепенно входить в жизнь ребенка, не следует сразу привязывать его к книге».





Его внимание привлекли казалось простые, но такие глубокие строки медицинской поэмы Ибн Сины «Урджуза»:





941. Я сказал: для ребенка нет в мире запретов Только игры и сказки— суть Истины в этом. 944. Пусть на звезды он чаще взирает, их песни Всех земных голосов для ребенка чудесней. (Пер. Ибн Ильяса)





Хочется отметить, что Дмитрий Певцов не только выразил полное согласие с взглядами Ибн Сины на воспитание детей, но, и предложил прочесть отрывок из моей работы на эту тему для планируемого документального фильма.





Подробнее на «БИЗНЕС Online:





«Этот мальчик молился, пока ему не открывались научные истины»

https://www.business-gazeta.ru/article/347966





Универсальное средство от пороков души»:

https://www.business-gazeta.ru/article/350081





Актуальные диалоги из цикла «Уроки Ибн Сины»: урок 3. Законы детства

https://www.business-gazeta.ru/article/353106





В моих статьях из цикла «Встречи на берегу Персидского залива» стало доброй традицией писать о ресторане «Казань» как о «месте встречи, которое изменить нельзя».





Без ложной скромности хочу сказать, что здесь, в этом простом по-российски хлебосольном месте бывали многие известные политики, ученые, актеры, спортсмены, посещение которых было событием для многих именитых ресторанов мира. Но главное не в этом.





Однажды замечательный российский актер эстрады Карен Аванесян очень точно отметил, что «глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза». Я люблю вести беседы в этом «доме», задуманном мной в самом начале моего приезда в ОАЭ в 2006 году.





В ресторане «Казань».





Мы пили чай с Дмитрием Певцовым, говорили о Дне Победы, о «Законах детства», завещанных нам Авиценной, о том, как здорово, что в арабском мире, на краю света, можно сесть и по-домашнему почаёвничать. И мне подумалось, что куда бы не забросила нас судьба, мы везде стараемся создать для себя уголок России, потому что Россия с самого рождения живет в наших сердцах.





Видео встреч с Дмитрием Певцовым на берегу Персидского залива:





https://www.youtube.com/watch?v=Hlnm1u_ZPQ0

https://www.youtube.com/watch?v=rhTRwyOU0xM





Исмагил Шангареев. Дрезден. 2020 г.



