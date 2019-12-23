Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
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Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: «Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðïàåì»

23-12-2019, 15:23

Êàðòèíêè ïî çàïðîñó Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ìàðàò Áàøàðîâ


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ìàðàò Áàøàðîâ.


Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö ìîåé æèçíè â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ëþäè, êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àë çäåñü áûëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, è êàæäûé èç íèõ îñòàâèë â ìîåé æèçíè ñâîé ñëåä, ïîäàðèâ äðàãîöåííûå ìèíóòû äðóæåñêîãî îáùåíèÿ. Íî â ñèëó êàêèõ-òî ìåíòàëüíûõ îñîáåííîñòåé, «òàòàðñêèå âñòðå÷è» (êàê ÿ èõ îáîçíà÷èë â çàãëàâèè ýòîé ñòàòüè), ñòàëè äëÿ ìåíÿ çíàêîâûìè, ñëîâíî î÷åðòèâ àðåàë íåêîãî êóëüòóðíîãî åäèíñòâà.


Âîçìîæíî, ÷òî ïðîéäåò âðåìÿ, è áóäóùèå ïîêîëåíèÿ ëþäåé óòðàòÿò ýòî îñîáîå ÷óâñòâî èñòîðè÷åñêîãî ðîäñòâà, íî ñåãîäíÿ åùå ñóùåñòâóåò òà íåâèäèìàÿ àóðà íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, êîòîðàÿ ïðîáèâàåòñÿ, òî æåñòîì, òî ñëîâîì íà ðîäíîì ÿçûêå, òî ïåñíåé, ÷òî ïåëè íàøè äàëåêèå ïðåäêè.

Ìàðàò Áàøàðîâ – ñòðåìèòåëüíûé, ÿðêèé. Îí áóêâàëüíî âîðâàëñÿ â ìîé ðàçìåðåííûé áûò íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Âñåãäà îêðóæåííûé äåòüìè è âíóêàìè, ÿ ïðèâûê ê øóìíîé ñóåòå, íî Ìàðàò áóêâàëüíî èçëó÷àë ýíåðãèþ ïðàçäíèêà, âîñòîðãà îò âñåãî, ÷òî åãî îêðóæàëî – âîëí çàëèâà, ñâåðêàíèÿ ýìèðàòñêèõ íåáîñêðåáîâ, ìíîãîëèêîñòè æèçíè â ýòîé åùå íåäàâíî ñóðîâîé ïóñòûíå.


Ïîõîæåå èçîáðàæåíèå


Òàòàðñêèå âñòðå÷è: Ìàðàò Áàøàðîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ.


ß ëþáëþ âñå åãî ðîëè, åãî òàêèå æèâûå è ÿðêèå îáðàçû â êèíî, à çíàìåíèòûé òàíåö íà ëüäó ñ Òàòüÿíîé Íàâêîé ïîä «Óòîìëåííûå ñîëíöåì» è ðèîðèòó - ýòî âîîáùå íå÷òî óíîñÿùåå íàñ â äàëåêèå 30-å – 40-å ãîäû. Ìíîãèå çðèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ áûëè ïîòðÿñåíû êàê Ìàðàò Áàøàðîâ óìååò âæèòüñÿ â îáðàç, êàê ëåãêî åìó óäàåòñÿ ïåðåäàòü íå ïðîñòî äóõ, à ñòèëü âðåìåíè, òî÷íîñòü âñåõ ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ áûòîâûõ äåòàëåé.


ß äàâíî ñëåæó çà òâîð÷åñòâîì Ìàðàòà Áàøàðîâà. Íèêîãäà íå çàáóäó åãî ðîëè â ôèëüìàõ «Îëèãàðõ» Ïàâëà Ëóíãèíà, «Òóðåöêèé ãàìáèò» Äæàíèêà Ôàéçèåâà. Íå ìåíåå ÿðêèì è òàëàíòëèâûì ÿâëÿåòñÿ òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî Ìàðàòà Áàøàðîâà, îñîáåííî åãî ðîëè â ñïåêòàêëÿõ Îëåãà Ìåíüøèêîâà «Ãîðå îò óìà» è Àíàòîëèÿ Ñïèâàêà «Ðèêîøåò». Óáåæäåí, ÷òî åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå ðàñêðûò, ÷òî íàñ åùå æäóò ðîëè, êîòîðûå áóäóò îòêðûâàòü âñå íîâûå è íîâûå ãðàíè ýòîãî ÿðêîãî òàëàíòà.


Ìàðàò Áàøàðîâ â ãîñòÿõ ó Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî).


https://www.instagram.com/ismagil_shangareev_/p/Bc7kONklxAA/

https://www.youtube.com/watch?v=Hsky-v1PjmY

https://www.youtube.com/watch?v=wHXRE3ZwHjU

https://vk.com/video218490208_456239625


Áåñåäóÿ ñ íèì, ÿ ëîâèë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî äàâíî çíàþ ýòîãî ÷åëîâåêà, ïîíèìàþ åãî çàáîòû è ïå÷àëè. Ìàðàò î÷åíü îòêðûòûé ÷åëîâåê è ýòî äåëàåò åãî óäèâèòåëüíî ïðèÿòíûì ñîáåñåäíèêîì.


Ìû ïèëè ÷àé ïî-òàòàðñêè íå ñïåøà è ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ ñèæó â êèíîòåàòðå äàëåêîãî áóäóùåãî, êîãäà ãðàíü ìåæäó çðèòåëåì è ãåðîåì âñåãî ëèøü óñëîâíîñòü.


Êàðòèíêè ïî çàïðîñó Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðèíàò Êàáàåâ


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ.


Ðåíàò Èáðàãèìîâ – ëåãåíäà ýñòðàäû 70-90-õ ãîäîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé ïîòðÿñàë ñâîèì óíèêàëüíûì ãîëîñîì ìèëëèîíû ëþäåé, åãî ïëàñòèíêè, à ïîçæå êàññåòû ðàñêóïàëèñü â ÑÑÑÐ, êàê ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò. Äà ãîñïîäà, ìû æèëè â ñòðàíå äåôèöèòà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íî áîëüøå òÿíóëèñü ê ìóçûêå, ëèòåðàòóðå, òåàòðó, êîòîðûå òîæå áûëè â äåôèöèòå è, êîòîðûå, ìû ïðåäïî÷èòàëè âñåìó íà ñâåòå.


Òå äåÿòåëè èñêóññòâ, êòî êàê Ðåíàò Èáðàãèìîâ îêàçûâàëèñü íà âåðøèíå ïîïóëÿðíîñòè áûëè ëþáèìû íàðîäîì, íàïåâàâøèì åãî èçâåñòíûå õèòû, ñðåäè êîòîðûõ ìíå çàïîìíèëèñü êîìïîçèöèè: «Ëàäà», «×òî òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî», «Â êðàþ ìàãíîëèé», «Ìíå õîðîøî ñ òîáîé», «Âëþáëåííàÿ âåñíà», «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì» è «Øàãàåò ñîëíöå ïî áóëüâàðàì».


Âñòðåòèâøèñü ñ Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ ïî÷óâñòâîâàë òî ðåäêîå âçàèìîïîíèìàíèå, êîòîðîå íåëüçÿ íè ñ ÷åì ñðàâíèòü. Ïîäîáíîå íå ïðèõîäèò äàæå ñ ãîäàìè. Ìû ìíîãî ãóëÿëè ñ ìîèìè äåòüìè è âíóêàìè, ðàäîâàëèñü ïðîñòûì âåùàì, ïèëè êîôå è åëè ìîðîæåííîå.


Êàðòèíêè ïî çàïðîñó ðåíàò èáðàãèìîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ


Äðàãîöåííûå ìèíóòû îáùåíèÿ.


Ìíå áûëî ïðèÿòíî ÷óâñòâîâàòü, ÷òî Ðåíàò âñå áîëåå âëþáëÿåòñÿ â óäèâèòåëüíûé ìèð ýìèðàòîâ, ïîñòðîåííûé áóêâàëüíî íà ïåñêå. Ãëÿäÿ åãî ãëàçàìè íà óæå ñòàâøèå ïðèâû÷íûìè äëÿ ìåíÿ âåùè, ÿ ñëîâíî çàíîâî ïðîõîäèë ïî äàâíî çíàêîìûì ìåñòàì, íåâîëüíî âñïîìèíàÿ ñòèõè Èáí Èëüÿñà:


      Ìèð ñîòâîðåí çäåñü òàê èçÿùíî,

      ×òî äàæå êàæåòñÿ ïîðîé,

      ×òî âîâñå îí íå íàñòîÿùèé,

      À ñîçäàí ðàçóìà èãðîé.


 

      Àðàáñêîé âÿçè ïðîäîëæåíüå –

      Äîìà, äîðîãè è ìîñòû –

      Çäåñü ñîòêàíû èç âäîõíîâåíüÿ,

      Ìîëèòâû, ñêàçêè è ìå÷òû.


 

Ñêàæó ïðÿìî – äëÿ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà ìèð ýìèðàòîâ, ýòî òâîð÷åñêàÿ ïëîùàäêà äóõîâíûõ èñêàíèé âñåé åãî æèçíè. Êàê îí ñàì äîñòàòî÷íî îòêðîâåííî ñêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ: «Ïðîöåññ ïîçíàíèÿ âåðû âî Âñåâûøíåãî äëèòåëåí, è ó ìåíÿ îí ïðîèçîø¸ë íå ñðàçó, à ïîñòåïåííî: äåíü çà äí¸ì, ìåñÿö çà ìåñÿöåì, ãîä çà ãîäîì ïðîèñõîäèëè èçìåíåíèÿ â ìî¸ì ñîçíàíèè. È ñåé÷àñ, ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ òåì Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì 70-õ, 80-õ, 90-õ ãîäîâ è âèäÿ îãðîìíóþ ðàçíèöó ñ ñîáîé íûíåøíèì, ÿ áëàãîäàðþ Âñåâûøíåãî çà òî, ÷òî Îí äàðîâàë ìíå îãðîìíóþ ðàäîñòü èñòèííîãî ïîçíàíèÿ ìèðà. È ïîñòåïåííî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ÿ ñòàë èñêàòü èñòèíó, ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî ÷åëîâåê æèâ¸ò íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå áëàãà. À ñìûñë æèçíè – â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñâîåé äóøè, äóõîâíîì ðàçâèòèè. Òàê ÿ âåðíóëñÿ ê èñëàìó». 


Ðåíàò Èáðàãèìîâ â ãîñòÿõ ó Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî)


https://www.youtube.com/watch?v=dLduxzxAVYw

https://www.youtube.com/watch?v=hbiyyJxNH_0

https://www.youtube.com/watch?v=bYguhVZtcLw

https://www.youtube.com/watch?v=ARqYyZhwEMY

https://www.instagram.com/p/6VMFICLF-C/

https://www.instagram.com/p/8tYJNkrF-1/


Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èñëàì íå òîëüêî óêðåïèë äóøó è î÷èñòèë ñåðäöå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, íî ñòàë îñíîâîé òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü åãî çíàìåíèòóþ ïåñíþ «Êóë-Øàðèô», ÷òîáû îòáðîñèòü ñîìíåíèÿ â ãëàâíûõ ñìûñëàõ åãî äóõîâíîãî ïîèñêà. Êàê ñêàçàë ñàì Ðåíàò: «Êóë-Øàðèô – îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ ìå÷åòåé ìèðà, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà ðàçðóøåíà, à çàòåì âîññòàíîâëåíà â íàøè äíè. Âîñïåòü å¸ âåëè÷èå è êðàñîòó áûëî âïîëíå åñòåñòâåííûì æåëàíèåì. À ïîïóëÿðíîñòü ïåñíè ïîáóäèëà ìîèõ äðóçåé ïðåäëîæèòü ìíå ñíÿòü ê íåé êëèï».


Â ñâîåé êíèãå «Èñëàì è ìèð» (2017), ÿ ïîïûòàëñÿ íà ïðèìåðå Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî è Áóíèíà, Ìîíòåñêüå è Ãåòå ïîêàçàòü, êàê âåëèêèå óìû ïðèõîäèëè ê èñëàìó, êàêîé áîëüøîé è íåëåãêèé ïóòü îíè ïðîäåëûâàëè, ÷òîáû îñîçíàòü è ïåðåäàòü ëþäÿì ðàçëè÷íûõ êóëüòóð äóõîâíûå ñìûñëû èñëàìà. Ðåíàò Èáðàãèìîâ îòíîñèòñÿ ê òîé êàòåãîðèè òâîð÷åñêèõ ëþäåé, êîòîðûå îáðåëè ñâîé äóõîâíûé ïóòü è çàñëóæèëè òîãî, ÷òî êàê êîãäà-òî ïèñàë Ãåòå, äàðóåò íàì âåëèêóþ ìèëîñòü «æèòü è óìåðåòü â èñëàìå».


Ðèíàò Èáðàãèìîâ áûë ïîòðÿñåí òåì, êàê èñëàì è êóëüòóðà (òåìà îäíîé èç ìîèõ áóäóùèõ êíèã) îáðåòàþò â ýìèðàòàõ íîâûå ôîðìû êîììóíèêàöèîííûõ ðåøåíèé. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íè îäíî ñîáûòèå â êóëüòóðíîé æèçíè ÎÀÝ ïîñëåäíèõ ëåò íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ïî ìàñøòàáó è çíà÷åíèþ ñ îòêðûòèåì Äóáàéñêîé îïåðû. Äóìàþ, ÷òî êàê âûñîêèé ïðîôåññèîíàë, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë Äóáàéñêóþ îïåðó, êîòîðàÿ "ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îò ñâåòà è ãèáêîé ïëàíèðîâêè äî îáîðóäîâàíèÿ – íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà".


Áóäó î÷åíü ðàä åãî òâîð÷åñêîìó óñïåõó íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Ñåãîäíÿ åãî ãîëîñ èòàëüÿíñêèå òåàòðàëüíûå êðèòèêè åäèíîäóøíî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå, à èòàëüÿíñêàÿ ïðåññà íàçâàëà åãî «Ðóññêèì Ïàâàðîòòè». Íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü, ÷òî, è äóáàéñêèå öåíèòåëè îïåðíîãî èñêóññòâà, îòäàäóò äîëæíîå åãî ðåäêîìó äàðó îïåðíîãî ïåâöà.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;‘208;°209;€208;184; 208;144;208;»208;184;208;±208;°209;129;208;190;208;178;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ. Òîëüêî ââåðõ!


Áàðè Àëèáàñîâ – çíàêîâàÿ ôèãóðà â ðîññèéñêîì øîó áèçíåñå è ÷åëîâåê ìå÷òû, êîòîðàÿ, ñîáñòâåííî è ïðèâåëà åãî íà áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Áàðè êàê íèêòî íà ñâåòå óìååò ðàäîâàòüñÿ, ïðè÷åì äåëàòü ýòî ïî-äåòñêè îò äóøè, íå äóìàÿ, ÷òî «îá ýòîì ñêàæóò». Ìîè äåòè è âíóêè ïðîñòî îáîæàþò åãî.


ß íå ñïðàøèâàë åãî, à ñàì îí íå êàñàëñÿ ýòîé òåìû, íî äóìàþ, ÷òî åãî ãëàâíàÿ ìå÷òà - ýòî æèòü â ñóåòå äåòñêèõ èãð, êîãäà âîêðóã âñå æèâåò â îæèäàíèè çóáíûõ ôåé è äåä ìîðîçîâ. Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí ïèñàë: «Ìû ñ ñûíîì áîëüøèå äðóçüÿ, è åäèíñòâåííîå, î ÷åì æàëåþ, ÷òî íå âèäåë, êàê îí ðîñ, íå èãðàë ñ íèì, íå ÷èòàë ñêàçîê, íå ïåë êîëûáåëüíûõ. Íî ñ âíóêàìè — òîðæåñòâåííî êëÿíóñü! — âñ¸ ýòî íåïðåìåííî íàâåðñòàþ…».


Êàðòèíêè ïî çàïðîñó Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ


Àóðà äåòñòâà â ñåìüå Èñìàèëà Øàíãàðååâà.


Ìîãó òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, íî, âîçìîæíî, ÷òî òà àòìîñôåðà ðàäîñòíîãî äåòñòâà, êîòîðàÿ öàðèò â ìîåé ñåìüå áûëà îäíîé èç ïðè÷èí, ïî÷åìó îí òàê ñòðåìèëñÿ íà áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Â ìèð, ãäå åùå ìîæíî, òàê áåççàáîòíî è ïî-äåòñêè îòäàâàòüñÿ ïðèðîäå, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò òåáÿ â ñâîè òåïëûå, ïîëíûå ìîðñêèõ âåòðîâ îáúÿòüÿ. Áàðè îñîáåííî ïî÷óâñòâîâàë ýòî, êîãäà ìû âçáèðàëèñü íà ïåñ÷àíûé áàðõàí, çàáûâ ïðî âîçðàñò, ñëîâíî äåòè, ðàäóÿñü êàæäîìó øàãó ïî ãîðÿ÷åìó îò ñîëíöà ïåñêó, èíîãäà ñëåãêà ñêàòûâàëèñü âíèç, íî óïîðíî øëè ââåðõ. Âñå êàê â áèçíåñå.


Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà, êîòîðóþ òàê öåíèò Áàðè â òå ìèíóòû ñëîâíî âûðâàëàñü íàðóæó, çàñòàâèâ íàñ çàáûòü âñå êðîìå öåëè âñêàðàáêàòüñÿ ââåðõ. Â ôèëîñîôñêîì ïëàíå – ýòî õîðîøèé ñèìâîë. Â íåì ãëóáîêèé ñìûë ïðåîäîëåíèÿ.

 

Áàðè Àëèáàñîâ â ãîñòÿõ è Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî)


https://twitter.com/i_shangareev/status/956904217062596608

https://www.youtube.com/watch?v=ZfKnyC8T8qc

https://www.youtube.com/watch?v=Ia9qpXaYjUc

https://www.youtube.com/watch?v=WjI_YdeixzQ

https://www.youtube.com/watch?v=CaLf-_elG-I

https://www.youtube.com/watch?v=m2BzcaHWyKY


«Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà – ýòî imho, ãëàâíîå, ÷òî äåëàåò ÷åëîâåêà èñòèííûì ïðåäïðèíèìàòåëåì» – ïèñàë Áàðè Àëèáàñîâ. Ìîå òâîð÷åñòâî ëåæèò â èíîé ïëîñêîñòè êóëüòóðû è áèçíåñà, íî ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì ÿ ñîâåðøåííî ñîãëàñåí.


Ìû äðóçüÿ ñ Áàðè, è ó íàñ î÷åíü ìíîãî îáùåãî â ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî îçíà÷àåò áèçíåñ äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Îäíèõ îí äåëàåò ðàáàìè ñâîèõ ñòðàñòåé, äðóãèì äàðèò âíóòðåííþþ ñâîáîäó.


Â íàøåé ñóäüáå ñ Áàðè ìíîãî äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîãî, íî ìíîãî òàêîãî, ÷òî íàñ îáúåäèíÿåò. Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ÿ çàíèìàëñÿ áèçíåñîì ïî ïðîèçâîäñòâó àóäèîíîñèòåëåé, àêòèâíî ïîääåðæèâàë è ïðîïàãàíäèðîâàë ãðóïïó «Ëàñêîâûé ìàé», â òå æå ãîäû Áàðè ñîçäàë ñâîþ çíàìåíèòóþ ãðóïïó «Íà-Íà».


Äëÿ ìåíÿ òàê æå, êàê è äëÿ Áàðè, âñåãäà áûëà àêòóàëüíà åãî ñåíòåíöèÿ: «Åñëè íå ìîæåøü çàðàáîòàòü áåç ïðîäóêòà, íå ñìîæåøü è òîãäà, êîãäà îí ïîÿâèòñÿ». ß äåëàë áèçíåñ â ÑÑÑÐ, è îí ïîçâîëÿë ìíå äîñòîéíî ñîäåðæàòü ñåìüþ, åçäèòü ïî ìèðó, êîãäà äðóãèå äàæå äóìàòü îá ýòîì íå ìîãëè. Íî âñå, ÷òî ÿ äåëàë, òàê èëè èíà÷å, ÿ äåëàë ñ âåðîé â äóøå.


Äóìàþ, ýòî ìåíÿ îòëè÷àëî â ñðåäå áèçíåñìåíîâ, ãäå öèíèçì è íåâåðèå âîñïðèíèìàëèñü êàê ïðèçíàê ñèëû è óâåðåííîñòè. ß âñåãäà âèäåë ñèëó è îáðåòàë óâåðåííîñòü â äóõîâíîñòè è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè, ïîëåçíîñòè îáùåñòâó è ñëóæåíèè ñâîåé ñòðàíå.


Áàðè ïðàâèëüíî ñêàçàë: «×òî áû ìû íå óçíàëè, ìû âñå ðàâíî áóäåì äåëàòü áèçíåñ òàê, êàê âíóòðè ñåáÿ èçíà÷àëüíî õîòåëè». Ìû áûëè ðàçíûå ñ Áàðè, ðàçíûå è ñåé÷àñ, íî ýòî íå ìåøàåò íàì äðóæèòü, à â ïîñëåäíèå ãîäû, èìåòü äåëîâûå îòíîøåíèÿ.


Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - æèâàÿ èñòîðèÿ îáùåíèÿ, êîãäà òàòàðñêîñòü ïðîÿâëÿëàñü êàê íåêîå ðîäñòâî äóø, âîñõîäÿùèå ê èñòîðèè íàøåãî íàðîäà, ãëóáèíàì íàöèîíàëüíîãî äóõà. Ìû òàòàðû è ýòèì âñå ñêàçàíî.


 

Èñìàèë Øàíãàðååâ. Ñòîêãîëüì, 2019 ã.





Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äèàëîã áðàòñêèõ íàðîäîâ

Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äèàëîã áðàòñêèõ íàðîäîâ

Îáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà: èç ïðîøëîãî â áóäóùåå Ðîññèè

Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà: èç ïðîøëîãî â áóäóùåå

Îáùåñòâî
Òàòàð÷à äèêòàíò — 2019: â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è Øâåöèè

Òàòàð÷à äèêòàíò — 2019: â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è Øâåöèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âîñïèòàíèå Âîñòîêîì

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îãíåäåðæàòåëü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îãíåäåðæàòåëü

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÏÐÎÙÀÍÈÅÀÍÈÅ Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ: ÈÌÀÍ ÂÀËÅÐÈÅÉ ÏÎÐÎÕÎÂÎÉ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è ðåêîìåíäàöèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû è

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì ìèðå

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîì

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå Òàòàðñêîãî

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè

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Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ òðàäèöèé

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ âçîðâàëñÿ â Êðàñíîäàðå

Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ âçîðâàëñÿ â Êðàñíîäàðå

Ïðîèñøåñòâèÿ
Â ðåçóëüòàòå ïîãîíè ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ÍËÎ

Â ðåçóëüòàòå ïîãîíè ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ÍËÎ

Êðèìèíàë
Â Êèòàå îáðóøèëàñü ñòàíöèÿ ìåòðî, åñòü æåðòâû. Âèäåî

Â Êèòàå îáðóøèëàñü ñòàíöèÿ ìåòðî, åñòü æåðòâû. Âèäåî

Ïðîèñøåñòâèÿ
Ãîëàÿ ñèáèðÿ÷êà óïàëà ñ ïÿòîãî ýòàæà, ñïóñêàÿñü íà ïðîñòûíÿõ (âèäåî)

Ãîëàÿ ñèáèðÿ÷êà óïàëà ñ ïÿòîãî ýòàæà, ñïóñêàÿñü íà ïðîñòûíÿõ (âèäåî)

Ïðîèñøåñòâèÿ
Àìåðèêàíöû òðåáóþò ÿäåðíîãî óäàðà ïî Ðîññèè â ïåòèöèè (ôîòî) (âèäåî)

Àìåðèêàíöû òðåáóþò ÿäåðíîãî óäàðà ïî Ðîññèè â ïåòèöèè (ôîòî) (âèäåî)

Êðèìèíàë
Ïîëèíà Ãàãàðèíà ïðîøëà â ôèíàë

Ïîëèíà Ãàãàðèíà ïðîøëà â ôèíàë "Åâðîâèäåíèÿ-2015" (ôîòî) (âèäåî)

Ñîáûòèÿ
Î ïðîåêòå

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