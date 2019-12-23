Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: «Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðïàåì»
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ìàðàò Áàøàðîâ.
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö ìîåé æèçíè â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ëþäè, êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àë çäåñü áûëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, è êàæäûé èç íèõ îñòàâèë â ìîåé æèçíè ñâîé ñëåä, ïîäàðèâ äðàãîöåííûå ìèíóòû äðóæåñêîãî îáùåíèÿ. Íî â ñèëó êàêèõ-òî ìåíòàëüíûõ îñîáåííîñòåé, «òàòàðñêèå âñòðå÷è» (êàê ÿ èõ îáîçíà÷èë â çàãëàâèè ýòîé ñòàòüè), ñòàëè äëÿ ìåíÿ çíàêîâûìè, ñëîâíî î÷åðòèâ àðåàë íåêîãî êóëüòóðíîãî åäèíñòâà.
Âîçìîæíî, ÷òî ïðîéäåò âðåìÿ, è áóäóùèå ïîêîëåíèÿ ëþäåé óòðàòÿò ýòî îñîáîå ÷óâñòâî èñòîðè÷åñêîãî ðîäñòâà, íî ñåãîäíÿ åùå ñóùåñòâóåò òà íåâèäèìàÿ àóðà íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, êîòîðàÿ ïðîáèâàåòñÿ, òî æåñòîì, òî ñëîâîì íà ðîäíîì ÿçûêå, òî ïåñíåé, ÷òî ïåëè íàøè äàëåêèå ïðåäêè.
Ìàðàò Áàøàðîâ – ñòðåìèòåëüíûé, ÿðêèé. Îí áóêâàëüíî âîðâàëñÿ â ìîé ðàçìåðåííûé áûò íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Âñåãäà îêðóæåííûé äåòüìè è âíóêàìè, ÿ ïðèâûê ê øóìíîé ñóåòå, íî Ìàðàò áóêâàëüíî èçëó÷àë ýíåðãèþ ïðàçäíèêà, âîñòîðãà îò âñåãî, ÷òî åãî îêðóæàëî – âîëí çàëèâà, ñâåðêàíèÿ ýìèðàòñêèõ íåáîñêðåáîâ, ìíîãîëèêîñòè æèçíè â ýòîé åùå íåäàâíî ñóðîâîé ïóñòûíå.
Òàòàðñêèå âñòðå÷è: Ìàðàò Áàøàðîâ è Èñìàãèë Øàíãàðååâ.
ß ëþáëþ âñå åãî ðîëè, åãî òàêèå æèâûå è ÿðêèå îáðàçû â êèíî, à çíàìåíèòûé òàíåö íà ëüäó ñ Òàòüÿíîé Íàâêîé ïîä «Óòîìëåííûå ñîëíöåì» è ðèîðèòó - ýòî âîîáùå íå÷òî óíîñÿùåå íàñ â äàëåêèå 30-å – 40-å ãîäû. Ìíîãèå çðèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ áûëè ïîòðÿñåíû êàê Ìàðàò Áàøàðîâ óìååò âæèòüñÿ â îáðàç, êàê ëåãêî åìó óäàåòñÿ ïåðåäàòü íå ïðîñòî äóõ, à ñòèëü âðåìåíè, òî÷íîñòü âñåõ ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ áûòîâûõ äåòàëåé.
ß äàâíî ñëåæó çà òâîð÷åñòâîì Ìàðàòà Áàøàðîâà. Íèêîãäà íå çàáóäó åãî ðîëè â ôèëüìàõ «Îëèãàðõ» Ïàâëà Ëóíãèíà, «Òóðåöêèé ãàìáèò» Äæàíèêà Ôàéçèåâà. Íå ìåíåå ÿðêèì è òàëàíòëèâûì ÿâëÿåòñÿ òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî Ìàðàòà Áàøàðîâà, îñîáåííî åãî ðîëè â ñïåêòàêëÿõ Îëåãà Ìåíüøèêîâà «Ãîðå îò óìà» è Àíàòîëèÿ Ñïèâàêà «Ðèêîøåò». Óáåæäåí, ÷òî åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå ðàñêðûò, ÷òî íàñ åùå æäóò ðîëè, êîòîðûå áóäóò îòêðûâàòü âñå íîâûå è íîâûå ãðàíè ýòîãî ÿðêîãî òàëàíòà.
Ìàðàò Áàøàðîâ â ãîñòÿõ ó Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî).
https://www.instagram.com/ismagil_shangareev_/p/Bc7kONklxAA/
https://www.youtube.com/watch?v=Hsky-v1PjmY
https://www.youtube.com/watch?v=wHXRE3ZwHjU
https://vk.com/video218490208_456239625
Áåñåäóÿ ñ íèì, ÿ ëîâèë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî äàâíî çíàþ ýòîãî ÷åëîâåêà, ïîíèìàþ åãî çàáîòû è ïå÷àëè. Ìàðàò î÷åíü îòêðûòûé ÷åëîâåê è ýòî äåëàåò åãî óäèâèòåëüíî ïðèÿòíûì ñîáåñåäíèêîì.
Ìû ïèëè ÷àé ïî-òàòàðñêè íå ñïåøà è ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ ñèæó â êèíîòåàòðå äàëåêîãî áóäóùåãî, êîãäà ãðàíü ìåæäó çðèòåëåì è ãåðîåì âñåãî ëèøü óñëîâíîñòü.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ðåíàò Èáðàãèìîâ.
Ðåíàò Èáðàãèìîâ – ëåãåíäà ýñòðàäû 70-90-õ ãîäîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé ïîòðÿñàë ñâîèì óíèêàëüíûì ãîëîñîì ìèëëèîíû ëþäåé, åãî ïëàñòèíêè, à ïîçæå êàññåòû ðàñêóïàëèñü â ÑÑÑÐ, êàê ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò. Äà ãîñïîäà, ìû æèëè â ñòðàíå äåôèöèòà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íî áîëüøå òÿíóëèñü ê ìóçûêå, ëèòåðàòóðå, òåàòðó, êîòîðûå òîæå áûëè â äåôèöèòå è, êîòîðûå, ìû ïðåäïî÷èòàëè âñåìó íà ñâåòå.
Òå äåÿòåëè èñêóññòâ, êòî êàê Ðåíàò Èáðàãèìîâ îêàçûâàëèñü íà âåðøèíå ïîïóëÿðíîñòè áûëè ëþáèìû íàðîäîì, íàïåâàâøèì åãî èçâåñòíûå õèòû, ñðåäè êîòîðûõ ìíå çàïîìíèëèñü êîìïîçèöèè: «Ëàäà», «×òî òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî», «Â êðàþ ìàãíîëèé», «Ìíå õîðîøî ñ òîáîé», «Âëþáëåííàÿ âåñíà», «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì» è «Øàãàåò ñîëíöå ïî áóëüâàðàì».
Âñòðåòèâøèñü ñ Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ ïî÷óâñòâîâàë òî ðåäêîå âçàèìîïîíèìàíèå, êîòîðîå íåëüçÿ íè ñ ÷åì ñðàâíèòü. Ïîäîáíîå íå ïðèõîäèò äàæå ñ ãîäàìè. Ìû ìíîãî ãóëÿëè ñ ìîèìè äåòüìè è âíóêàìè, ðàäîâàëèñü ïðîñòûì âåùàì, ïèëè êîôå è åëè ìîðîæåííîå.
Äðàãîöåííûå ìèíóòû îáùåíèÿ.
Ìíå áûëî ïðèÿòíî ÷óâñòâîâàòü, ÷òî Ðåíàò âñå áîëåå âëþáëÿåòñÿ â óäèâèòåëüíûé ìèð ýìèðàòîâ, ïîñòðîåííûé áóêâàëüíî íà ïåñêå. Ãëÿäÿ åãî ãëàçàìè íà óæå ñòàâøèå ïðèâû÷íûìè äëÿ ìåíÿ âåùè, ÿ ñëîâíî çàíîâî ïðîõîäèë ïî äàâíî çíàêîìûì ìåñòàì, íåâîëüíî âñïîìèíàÿ ñòèõè Èáí Èëüÿñà:
Ìèð ñîòâîðåí çäåñü òàê èçÿùíî,
×òî äàæå êàæåòñÿ ïîðîé,
×òî âîâñå îí íå íàñòîÿùèé,
À ñîçäàí ðàçóìà èãðîé.
Àðàáñêîé âÿçè ïðîäîëæåíüå –
Äîìà, äîðîãè è ìîñòû –
Çäåñü ñîòêàíû èç âäîõíîâåíüÿ,
Ìîëèòâû, ñêàçêè è ìå÷òû.
Ñêàæó ïðÿìî – äëÿ Ðåíàòà Èáðàãèìîâà ìèð ýìèðàòîâ, ýòî òâîð÷åñêàÿ ïëîùàäêà äóõîâíûõ èñêàíèé âñåé åãî æèçíè. Êàê îí ñàì äîñòàòî÷íî îòêðîâåííî ñêàçàë â îäíîì èç èíòåðâüþ: «Ïðîöåññ ïîçíàíèÿ âåðû âî Âñåâûøíåãî äëèòåëåí, è ó ìåíÿ îí ïðîèçîø¸ë íå ñðàçó, à ïîñòåïåííî: äåíü çà äí¸ì, ìåñÿö çà ìåñÿöåì, ãîä çà ãîäîì ïðîèñõîäèëè èçìåíåíèÿ â ìî¸ì ñîçíàíèè. È ñåé÷àñ, ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ òåì Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì 70-õ, 80-õ, 90-õ ãîäîâ è âèäÿ îãðîìíóþ ðàçíèöó ñ ñîáîé íûíåøíèì, ÿ áëàãîäàðþ Âñåâûøíåãî çà òî, ÷òî Îí äàðîâàë ìíå îãðîìíóþ ðàäîñòü èñòèííîãî ïîçíàíèÿ ìèðà. È ïîñòåïåííî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ÿ ñòàë èñêàòü èñòèíó, ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî ÷åëîâåê æèâ¸ò íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü ìàòåðèàëüíûå áëàãà. À ñìûñë æèçíè – â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñâîåé äóøè, äóõîâíîì ðàçâèòèè. Òàê ÿ âåðíóëñÿ ê èñëàìó».
Ðåíàò Èáðàãèìîâ â ãîñòÿõ ó Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî)
https://www.youtube.com/watch?v=dLduxzxAVYw
https://www.youtube.com/watch?v=hbiyyJxNH_0
https://www.youtube.com/watch?v=bYguhVZtcLw
https://www.youtube.com/watch?v=ARqYyZhwEMY
https://www.instagram.com/p/6VMFICLF-C/
https://www.instagram.com/p/8tYJNkrF-1/
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èñëàì íå òîëüêî óêðåïèë äóøó è î÷èñòèë ñåðäöå Ðåíàòà Èáðàãèìîâà, íî ñòàë îñíîâîé òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü åãî çíàìåíèòóþ ïåñíþ «Êóë-Øàðèô», ÷òîáû îòáðîñèòü ñîìíåíèÿ â ãëàâíûõ ñìûñëàõ åãî äóõîâíîãî ïîèñêà. Êàê ñêàçàë ñàì Ðåíàò: «Êóë-Øàðèô – îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ ìå÷åòåé ìèðà, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà ðàçðóøåíà, à çàòåì âîññòàíîâëåíà â íàøè äíè. Âîñïåòü å¸ âåëè÷èå è êðàñîòó áûëî âïîëíå åñòåñòâåííûì æåëàíèåì. À ïîïóëÿðíîñòü ïåñíè ïîáóäèëà ìîèõ äðóçåé ïðåäëîæèòü ìíå ñíÿòü ê íåé êëèï».
Â ñâîåé êíèãå «Èñëàì è ìèð» (2017), ÿ ïîïûòàëñÿ íà ïðèìåðå Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî è Áóíèíà, Ìîíòåñêüå è Ãåòå ïîêàçàòü, êàê âåëèêèå óìû ïðèõîäèëè ê èñëàìó, êàêîé áîëüøîé è íåëåãêèé ïóòü îíè ïðîäåëûâàëè, ÷òîáû îñîçíàòü è ïåðåäàòü ëþäÿì ðàçëè÷íûõ êóëüòóð äóõîâíûå ñìûñëû èñëàìà. Ðåíàò Èáðàãèìîâ îòíîñèòñÿ ê òîé êàòåãîðèè òâîð÷åñêèõ ëþäåé, êîòîðûå îáðåëè ñâîé äóõîâíûé ïóòü è çàñëóæèëè òîãî, ÷òî êàê êîãäà-òî ïèñàë Ãåòå, äàðóåò íàì âåëèêóþ ìèëîñòü «æèòü è óìåðåòü â èñëàìå».
Ðèíàò Èáðàãèìîâ áûë ïîòðÿñåí òåì, êàê èñëàì è êóëüòóðà (òåìà îäíîé èç ìîèõ áóäóùèõ êíèã) îáðåòàþò â ýìèðàòàõ íîâûå ôîðìû êîììóíèêàöèîííûõ ðåøåíèé. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íè îäíî ñîáûòèå â êóëüòóðíîé æèçíè ÎÀÝ ïîñëåäíèõ ëåò íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ïî ìàñøòàáó è çíà÷åíèþ ñ îòêðûòèåì Äóáàéñêîé îïåðû. Äóìàþ, ÷òî êàê âûñîêèé ïðîôåññèîíàë, Ðåíàò Èáðàãèìîâ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèë Äóáàéñêóþ îïåðó, êîòîðàÿ "ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îò ñâåòà è ãèáêîé ïëàíèðîâêè äî îáîðóäîâàíèÿ – íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà".
Áóäó î÷åíü ðàä åãî òâîð÷åñêîìó óñïåõó íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Ñåãîäíÿ åãî ãîëîñ èòàëüÿíñêèå òåàòðàëüíûå êðèòèêè åäèíîäóøíî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷øèõ â ìèðå, à èòàëüÿíñêàÿ ïðåññà íàçâàëà åãî «Ðóññêèì Ïàâàðîòòè». Íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü, ÷òî, è äóáàéñêèå öåíèòåëè îïåðíîãî èñêóññòâà, îòäàäóò äîëæíîå åãî ðåäêîìó äàðó îïåðíîãî ïåâöà.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Áàðè Àëèáàñîâ. Òîëüêî ââåðõ!
Áàðè Àëèáàñîâ – çíàêîâàÿ ôèãóðà â ðîññèéñêîì øîó áèçíåñå è ÷åëîâåê ìå÷òû, êîòîðàÿ, ñîáñòâåííî è ïðèâåëà åãî íà áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Áàðè êàê íèêòî íà ñâåòå óìååò ðàäîâàòüñÿ, ïðè÷åì äåëàòü ýòî ïî-äåòñêè îò äóøè, íå äóìàÿ, ÷òî «îá ýòîì ñêàæóò». Ìîè äåòè è âíóêè ïðîñòî îáîæàþò åãî.
ß íå ñïðàøèâàë åãî, à ñàì îí íå êàñàëñÿ ýòîé òåìû, íî äóìàþ, ÷òî åãî ãëàâíàÿ ìå÷òà - ýòî æèòü â ñóåòå äåòñêèõ èãð, êîãäà âîêðóã âñå æèâåò â îæèäàíèè çóáíûõ ôåé è äåä ìîðîçîâ. Òàê, â ÷àñòíîñòè, îí ïèñàë: «Ìû ñ ñûíîì áîëüøèå äðóçüÿ, è åäèíñòâåííîå, î ÷åì æàëåþ, ÷òî íå âèäåë, êàê îí ðîñ, íå èãðàë ñ íèì, íå ÷èòàë ñêàçîê, íå ïåë êîëûáåëüíûõ. Íî ñ âíóêàìè — òîðæåñòâåííî êëÿíóñü! — âñ¸ ýòî íåïðåìåííî íàâåðñòàþ…».
Àóðà äåòñòâà â ñåìüå Èñìàèëà Øàíãàðååâà.
Ìîãó òîëüêî ïðåäïîëàãàòü, íî, âîçìîæíî, ÷òî òà àòìîñôåðà ðàäîñòíîãî äåòñòâà, êîòîðàÿ öàðèò â ìîåé ñåìüå áûëà îäíîé èç ïðè÷èí, ïî÷åìó îí òàê ñòðåìèëñÿ íà áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Â ìèð, ãäå åùå ìîæíî, òàê áåççàáîòíî è ïî-äåòñêè îòäàâàòüñÿ ïðèðîäå, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò òåáÿ â ñâîè òåïëûå, ïîëíûå ìîðñêèõ âåòðîâ îáúÿòüÿ. Áàðè îñîáåííî ïî÷óâñòâîâàë ýòî, êîãäà ìû âçáèðàëèñü íà ïåñ÷àíûé áàðõàí, çàáûâ ïðî âîçðàñò, ñëîâíî äåòè, ðàäóÿñü êàæäîìó øàãó ïî ãîðÿ÷åìó îò ñîëíöà ïåñêó, èíîãäà ñëåãêà ñêàòûâàëèñü âíèç, íî óïîðíî øëè ââåðõ. Âñå êàê â áèçíåñå.
Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà, êîòîðóþ òàê öåíèò Áàðè â òå ìèíóòû ñëîâíî âûðâàëàñü íàðóæó, çàñòàâèâ íàñ çàáûòü âñå êðîìå öåëè âñêàðàáêàòüñÿ ââåðõ. Â ôèëîñîôñêîì ïëàíå – ýòî õîðîøèé ñèìâîë. Â íåì ãëóáîêèé ñìûë ïðåîäîëåíèÿ.
Áàðè Àëèáàñîâ â ãîñòÿõ è Èñìàèëà Øàíãàðååâà (âèäåî)
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«Âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà – ýòî imho, ãëàâíîå, ÷òî äåëàåò ÷åëîâåêà èñòèííûì ïðåäïðèíèìàòåëåì» – ïèñàë Áàðè Àëèáàñîâ. Ìîå òâîð÷åñòâî ëåæèò â èíîé ïëîñêîñòè êóëüòóðû è áèçíåñà, íî ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì ÿ ñîâåðøåííî ñîãëàñåí.
Ìû äðóçüÿ ñ Áàðè, è ó íàñ î÷åíü ìíîãî îáùåãî â ïîíèìàíèè òîãî, ÷òî îçíà÷àåò áèçíåñ äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Îäíèõ îí äåëàåò ðàáàìè ñâîèõ ñòðàñòåé, äðóãèì äàðèò âíóòðåííþþ ñâîáîäó.
Â íàøåé ñóäüáå ñ Áàðè ìíîãî äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîãî, íî ìíîãî òàêîãî, ÷òî íàñ îáúåäèíÿåò. Â êîíöå 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ÿ çàíèìàëñÿ áèçíåñîì ïî ïðîèçâîäñòâó àóäèîíîñèòåëåé, àêòèâíî ïîääåðæèâàë è ïðîïàãàíäèðîâàë ãðóïïó «Ëàñêîâûé ìàé», â òå æå ãîäû Áàðè ñîçäàë ñâîþ çíàìåíèòóþ ãðóïïó «Íà-Íà».
Äëÿ ìåíÿ òàê æå, êàê è äëÿ Áàðè, âñåãäà áûëà àêòóàëüíà åãî ñåíòåíöèÿ: «Åñëè íå ìîæåøü çàðàáîòàòü áåç ïðîäóêòà, íå ñìîæåøü è òîãäà, êîãäà îí ïîÿâèòñÿ». ß äåëàë áèçíåñ â ÑÑÑÐ, è îí ïîçâîëÿë ìíå äîñòîéíî ñîäåðæàòü ñåìüþ, åçäèòü ïî ìèðó, êîãäà äðóãèå äàæå äóìàòü îá ýòîì íå ìîãëè. Íî âñå, ÷òî ÿ äåëàë, òàê èëè èíà÷å, ÿ äåëàë ñ âåðîé â äóøå.
Äóìàþ, ýòî ìåíÿ îòëè÷àëî â ñðåäå áèçíåñìåíîâ, ãäå öèíèçì è íåâåðèå âîñïðèíèìàëèñü êàê ïðèçíàê ñèëû è óâåðåííîñòè. ß âñåãäà âèäåë ñèëó è îáðåòàë óâåðåííîñòü â äóõîâíîñòè è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè, ïîëåçíîñòè îáùåñòâó è ñëóæåíèè ñâîåé ñòðàíå.
Áàðè ïðàâèëüíî ñêàçàë: «×òî áû ìû íå óçíàëè, ìû âñå ðàâíî áóäåì äåëàòü áèçíåñ òàê, êàê âíóòðè ñåáÿ èçíà÷àëüíî õîòåëè». Ìû áûëè ðàçíûå ñ Áàðè, ðàçíûå è ñåé÷àñ, íî ýòî íå ìåøàåò íàì äðóæèòü, à â ïîñëåäíèå ãîäû, èìåòü äåëîâûå îòíîøåíèÿ.
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - æèâàÿ èñòîðèÿ îáùåíèÿ, êîãäà òàòàðñêîñòü ïðîÿâëÿëàñü êàê íåêîå ðîäñòâî äóø, âîñõîäÿùèå ê èñòîðèè íàøåãî íàðîäà, ãëóáèíàì íàöèîíàëüíîãî äóõà. Ìû òàòàðû è ýòèì âñå ñêàçàíî.
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Ñòîêãîëüì, 2019 ã.
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Òàòàð÷à äèêòàíò — 2019: â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è ØâåöèèÎáùåñòâî
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