Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà
Ïîëèòèêà – ýòî òà ñôåðà, ãäå Èñìàãèë Øàíãàðååâ âñåãäà âûñòóïàë ñ ïîçèöèé îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, äàâàÿ îöåíêè ïðîèñõîäÿùèì ñîáûòèÿì «íå æåëàÿ óãîäèòü».
Â ýòîé ñòàòüå, ÿ õî÷ó êîñíóòüñÿ ïðèíöèïèàëüíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à â îòíîøåíèè Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Åãî ïóáëèöèñòè÷åñêèå ñòàòüè íà ýòó òåìó, è ïðåæäå âñåãî, äèàëîã ñ Íóðàëè Ëàòûïîâûì «Äèàëåêòèêà ñëàâÿíî-òþðêñêîãî ýòíîñà: Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí» âûçâàëè öåëûé øêâàë êàê ïîçèòèâíûõ, òàê è îòðèöàòåëüíûõ îòçûâîâ.
Îòâåòîì íà áîëüøèíñòâî êðèòè÷åñêèõ îòçûâîâ ìîæåò áûòü åãî óíèêàëüíûé îïûò ðàáîòû â óñëîâèÿõ «ýìèðàòñêîãî ôåäåðàëèçìà».
«Ðàáîòàÿ ïîñëåäíèå ãîäû â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, - ïèñàë Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - ÿ ìîã âîî÷èþ íàáëþäàòü, êàêèå áîëüøèå ïðåôåðåíöèè â îáùåíèè ñ ìóñóëüìàíñêèì ìèðîì äàë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýòîò äîãîâîð, ïîçâîëèâ Ïðåçèäåíòó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ñîçäàòü ïðî÷íûé ìîñò äåëîâîãî è êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ãîñóäàðñòâàìè Áëèæíåãî Âîñòîêà, èñïîëüçóÿ ïðåèìóùåñòâà ôåäåðàëèçìà âî áëàãî âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè».
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ â Äóáàå.
Îäíàêî, ãëàâíûì â ýòîì îïûòå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ñòàëî ãëóáîêîå îñîçíàíèå ýôôåêòèâíîñòè ýìèðàòñêîãî ôåäåðàëèçìà, îòâå÷àþùåãî âñåì çàïàäíîåâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì – «Åäèíñòâî â ìíîãîîáðàçèè». Èçó÷àÿ ìåõàíèçìû ñîñóùåñòâîâàíèÿ ýìèðàòîâ ñ äîñòàòî÷íî ðàçëè÷íîé òàêòèêîé ïðàâëåíèÿ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ãëàâíîå - åäèíàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ öåìåíòèðóåò ðàçëè÷íûå òàêòè÷åñêèå ðåøåíèÿ â âîïðîñàõ ðåëèãèè, ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê âîïðîñàì èíòåãðàöèè è ò.ï. Åäèíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ, îáåñïå÷èâàåò ìíîãîîáðàçèå ôîðì ïðàâëåíèÿ, íå âèäàííîå ðàíåå ïðîöâåòàíèå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå.
Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû è àíàëèòè÷åñêèå îò÷åòû âåäóùèõ ýêñïåðòîâ ìèðà ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ôåäåðàëèçì – ýìèðàòñêèé, íåìåöêèé, àìåðèêàíñêèé – îïòèìàëüíàÿ ôîðìà ïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ â Ðîññèè íà÷àëàñü ñ Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé è, óâû, çàêîí÷èëñÿ âìåñòå ñ íèì.
Ñ íåñêðûâàåìîé ãîðå÷üþ Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïèñàë: «Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí - èñòîðè÷åñêèé äîêóìåíò, àíàëîãîâ êîòîðîìó â èñòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè – íåò. Ïî÷åìó èñòîðè÷åñêèé? Äà ïîòîìó, ÷òî ñî äíÿ íà äåíü îí ìîæåò óéòè â èñòîðèþ, êàê è ñàìà èäåÿ ôåäåðàëèçàöèè, ðåàëèçîâàííàÿ, ïðàâäà, òîëüêî â îòíîøåíèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí», îòìå÷àÿ ïðè ýòîì, ÷òî «Ñåãîäíÿ Òàòàðñòàí ðåàëüíàÿ òî÷êà ðîñòà âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè è íå çäåñü ëè êðîåòñÿ ïðè÷èíà òîãî, ÷òî îòäåëüíûå ðîññèéñêèå ïîëèòèêè òàê òîðîïÿòñÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè, êàê ïðåöåäåíòà óñïåøíîãî ôåäåðàëèçìà?»
Èñìàãèë Øàíãàðååâ, êàê êàæäûé êòî ñïîñîáåí ðåøèòåëüíî è ÷åñòíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå, ïîëó÷èë íå ìàëî êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé, îòçûâû íà åãî ñòàòüè áûëè íå ðåäêî âåñüìà êðèòè÷íû. Âìåñòå ñ òåì, äëÿ íàñ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ôàðèä Ìóõàìåòøèí ñîñëàëñÿ íà ìíåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â âîïðîñå î ïðîäëåíèè äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí, ÷òî ïðåçèäåíò ôåñòèâàëÿ «Ïîáåäèëè âìåñòå», ëàóðåàò ïðåìèè «Îñêàð» Âëàäèìèð Ìåíüøîâ îôèöèàëüíî ïðèãëàñèë Øàíãàðååâà ñòàòü ÷ëåíîì ïðåçèäåíòñêîãî ñîâåòà ôåñòèâàëÿ, ÷òî ðåäàêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà ïðîÿâèëà èíòåðåñ ê ìíåíèþ Øàíãàðååâà î ñòîëåòèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, èçìåíèëàñü òîíàëüíîñòü îöåíêè åãî äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû äåÿòåëåé êóëüòóðû è íàóêè, ïðèîáðåòÿ íîâûå îöåíî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè, â êîòîðûõ äîìèíèðóåò ïðèçíàíèå åãî íàó÷íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ.
Ïîäîáíûå îòçûâû – ðåàêöèÿ íà êîìïåòåíòíîñòü è ÷åñòíîñòü. Îäíàêî, îñîáûì ïðèçíàíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ÿâèëîñü âðó÷åíèå êíèãè «Ìèíòèìåð Øàéìèåâà» ñ ïàìÿòíîé íàäïèñüþ åå ãëàâíîãî ãåðîÿ, î êîòîðîì, â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé, Øàíãàðååâ ïèñàë: «Êëþ÷åâîé ôèãóðîé ïåðåãîâîðîâ áûë âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ, êîòîðûé ÿñíî âèäåë, ÷òî «íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ». È äåëàòü ýòî, íå âçèðàÿ íè íà êàêèå êàæóùèåñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ, íî ïðè ýòîì ïîìíèòü, ÷òî «íèêòî íå äîëæåí èñêàòü êàæóùèåñÿ âûãîäû äëÿ ñåáÿ, íè îäíà ñòîðîíà». Íà òîò ìîìåíò èñòîðèè Ìèíòèìåð Øàéìèåâ, - ïèñàë Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - ñîâåðøèë êàçàëîñü íåâîçìîæíîå – â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ è åäèíñòâåííàÿ ðåñïóáëèêà, ÷åé ñòàòóñ áûë ïîäòâåðæäåí Äîãîâîðîì î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé».
Êíèãà È. Öûáóëüñêîãî è Í. Øàéäóëëèíà. «Ìèíòèìåð Øàéìèåâ» ñ ïàìÿòíîé íàäïèñüþ îò ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Äàð Ìèíòèìåðà Øàéìèåâà – ýòî íå ïðîñòî íà äàíü óâàæåíèÿ Èñìàãèëó Øàíãàðååâó, íî îöåíêà, êîòîðàÿ ïåðåâåøèâàåò âñå îòçûâû, êîòîðûå îí ïîëó÷èë çà ñâîþ ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ, çà ÷åñòíîñòü è ëþáîâü ê Ðîäèíå.
Àëñó Çèãàíøèíà
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé ÀêàäåìèèÃîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì ÀâèöåííûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)Îáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó ÐîññèèÎáùåñòâî
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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝÎáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
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ÔÑÁ ðàçðåøèëè çàáèðàòü ó ðîññèÿí çåìëþ è äîìàÃîðîä
Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë ñîçäàíèå çàêîíà î ðîññèéñêîé íàöèèÎáùåñòâî
Ðîññèÿíå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò íàâÿçàííîé ñòðàõîâêèÎáùåñòâî
Ïðèíÿâøàÿ èñê ïðîòèâ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñóäüÿ îñòàëàñü áåç ðàáîòûÎáùåñòâî
Ñî÷èíñêèå ïîëèöåéñêèå ïîïàëè ïîä ñëåäñòâèå çà ïðîäàæó íàðêîòèêîâÊðèìèíàë
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