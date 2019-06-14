Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà


Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèè ïîëèòèêîâ Òàòàðñòàíà

14-06-2019, 15:56


 

Ïîëèòèêà – ýòî òà ñôåðà, ãäå Èñìàãèë Øàíãàðååâ âñåãäà âûñòóïàë ñ ïîçèöèé îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, äàâàÿ îöåíêè ïðîèñõîäÿùèì ñîáûòèÿì «íå æåëàÿ óãîäèòü».


Â ýòîé ñòàòüå, ÿ õî÷ó êîñíóòüñÿ ïðèíöèïèàëüíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè Èñìàãèëà Êàëÿìîâè÷à â îòíîøåíèè Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Åãî ïóáëèöèñòè÷åñêèå ñòàòüè íà ýòó òåìó, è ïðåæäå âñåãî, äèàëîã ñ Íóðàëè Ëàòûïîâûì «Äèàëåêòèêà ñëàâÿíî-òþðêñêîãî ýòíîñà: Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí» âûçâàëè öåëûé øêâàë êàê ïîçèòèâíûõ, òàê è îòðèöàòåëüíûõ îòçûâîâ.


Îòâåòîì íà áîëüøèíñòâî êðèòè÷åñêèõ îòçûâîâ ìîæåò áûòü åãî óíèêàëüíûé îïûò ðàáîòû â óñëîâèÿõ «ýìèðàòñêîãî ôåäåðàëèçìà».

«Ðàáîòàÿ ïîñëåäíèå ãîäû â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, - ïèñàë Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - ÿ ìîã âîî÷èþ íàáëþäàòü, êàêèå áîëüøèå ïðåôåðåíöèè â îáùåíèè ñ ìóñóëüìàíñêèì ìèðîì äàë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýòîò äîãîâîð, ïîçâîëèâ Ïðåçèäåíòó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ñîçäàòü ïðî÷íûé ìîñò äåëîâîãî è êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ãîñóäàðñòâàìè Áëèæíåãî Âîñòîêà, èñïîëüçóÿ ïðåèìóùåñòâà ôåäåðàëèçìà âî áëàãî âñåõ íàðîäîâ Ðîññèè».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;189;208;°209;€208;179;208;°208;180;209;‹


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ â Äóáàå.


 

Îäíàêî, ãëàâíûì â ýòîì îïûòå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ñòàëî ãëóáîêîå îñîçíàíèå ýôôåêòèâíîñòè ýìèðàòñêîãî ôåäåðàëèçìà, îòâå÷àþùåãî âñåì çàïàäíîåâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì – «Åäèíñòâî â ìíîãîîáðàçèè». Èçó÷àÿ ìåõàíèçìû ñîñóùåñòâîâàíèÿ ýìèðàòîâ ñ äîñòàòî÷íî ðàçëè÷íîé òàêòèêîé ïðàâëåíèÿ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ãëàâíîå - åäèíàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ öåìåíòèðóåò ðàçëè÷íûå òàêòè÷åñêèå ðåøåíèÿ â âîïðîñàõ ðåëèãèè, ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ñîöèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê âîïðîñàì èíòåãðàöèè è ò.ï. Åäèíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ, îáåñïå÷èâàåò ìíîãîîáðàçèå ôîðì ïðàâëåíèÿ, íå âèäàííîå ðàíåå ïðîöâåòàíèå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå.


Ìíîãî÷èñëåííûå îòçûâû è àíàëèòè÷åñêèå îò÷åòû âåäóùèõ ýêñïåðòîâ ìèðà ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ôåäåðàëèçì – ýìèðàòñêèé, íåìåöêèé, àìåðèêàíñêèé – îïòèìàëüíàÿ ôîðìà ïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ â Ðîññèè íà÷àëàñü ñ Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé è, óâû, çàêîí÷èëñÿ âìåñòå ñ íèì.


Ñ íåñêðûâàåìîé ãîðå÷üþ Èñìàãèë Øàíãàðååâ ïèñàë: «Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí - èñòîðè÷åñêèé äîêóìåíò, àíàëîãîâ êîòîðîìó â èñòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè – íåò. Ïî÷åìó èñòîðè÷åñêèé? Äà ïîòîìó, ÷òî ñî äíÿ íà äåíü îí ìîæåò óéòè â èñòîðèþ, êàê è ñàìà èäåÿ ôåäåðàëèçàöèè, ðåàëèçîâàííàÿ, ïðàâäà, òîëüêî â îòíîøåíèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí», îòìå÷àÿ ïðè ýòîì, ÷òî «Ñåãîäíÿ Òàòàðñòàí ðåàëüíàÿ òî÷êà ðîñòà âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè è íå çäåñü ëè êðîåòñÿ ïðè÷èíà òîãî, ÷òî îòäåëüíûå ðîññèéñêèå ïîëèòèêè òàê òîðîïÿòñÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè, êàê ïðåöåäåíòà óñïåøíîãî ôåäåðàëèçìà?»


Èñìàãèë Øàíãàðååâ, êàê êàæäûé êòî ñïîñîáåí ðåøèòåëüíî è ÷åñòíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå, ïîëó÷èë íå ìàëî êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé, îòçûâû íà åãî ñòàòüè áûëè íå ðåäêî âåñüìà êðèòè÷íû. Âìåñòå ñ òåì, äëÿ íàñ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ôàðèä Ìóõàìåòøèí ñîñëàëñÿ íà ìíåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà â âîïðîñå î ïðîäëåíèè äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí, ÷òî ïðåçèäåíò ôåñòèâàëÿ «Ïîáåäèëè âìåñòå», ëàóðåàò ïðåìèè «Îñêàð» Âëàäèìèð Ìåíüøîâ îôèöèàëüíî ïðèãëàñèë Øàíãàðååâà ñòàòü ÷ëåíîì ïðåçèäåíòñêîãî ñîâåòà ôåñòèâàëÿ, ÷òî ðåäàêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà ïðîÿâèëà èíòåðåñ ê ìíåíèþ Øàíãàðååâà î ñòîëåòèè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, èçìåíèëàñü òîíàëüíîñòü îöåíêè åãî äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû äåÿòåëåé êóëüòóðû è íàóêè, ïðèîáðåòÿ íîâûå îöåíî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè, â êîòîðûõ äîìèíèðóåò ïðèçíàíèå åãî íàó÷íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ.


Ïîäîáíûå îòçûâû – ðåàêöèÿ íà êîìïåòåíòíîñòü è ÷åñòíîñòü. Îäíàêî, îñîáûì ïðèçíàíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïîçèöèè Èñìàãèëà Øàíãàðååâà ÿâèëîñü âðó÷åíèå êíèãè «Ìèíòèìåð Øàéìèåâà» ñ ïàìÿòíîé íàäïèñüþ åå ãëàâíîãî ãåðîÿ, î êîòîðîì, â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì Äîãîâîðà î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé, Øàíãàðååâ ïèñàë: «Êëþ÷åâîé ôèãóðîé ïåðåãîâîðîâ áûë âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ, êîòîðûé ÿñíî âèäåë, ÷òî «íàäî äîãîâàðèâàòüñÿ». È äåëàòü ýòî, íå âçèðàÿ íè íà êàêèå êàæóùèåñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ, íî ïðè ýòîì ïîìíèòü, ÷òî «íèêòî íå äîëæåí èñêàòü êàæóùèåñÿ âûãîäû äëÿ ñåáÿ, íè îäíà ñòîðîíà». Íà òîò ìîìåíò èñòîðèè Ìèíòèìåð Øàéìèåâ, - ïèñàë Èñìàãèë Øàíãàðååâ, - ñîâåðøèë êàçàëîñü íåâîçìîæíîå – â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ è åäèíñòâåííàÿ ðåñïóáëèêà, ÷åé ñòàòóñ áûë ïîäòâåðæäåí Äîãîâîðîì î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé».


 


Êíèãà È. Öûáóëüñêîãî è Í. Øàéäóëëèíà. «Ìèíòèìåð Øàéìèåâ» ñ ïàìÿòíîé íàäïèñüþ îò ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.


 

Äàð Ìèíòèìåðà Øàéìèåâà – ýòî íå ïðîñòî íà äàíü óâàæåíèÿ Èñìàãèëó Øàíãàðååâó, íî îöåíêà, êîòîðàÿ ïåðåâåøèâàåò âñå îòçûâû, êîòîðûå îí ïîëó÷èë çà ñâîþ ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ, çà ÷åñòíîñòü è ëþáîâü ê Ðîäèíå.

Àëñó Çèãàíøèíà



Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè

Ãîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü ñâîé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòü

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé

Îáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Îáùåñòâî
Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

Îáùåñòâî
Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

Îáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Îáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

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