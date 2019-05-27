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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

27-05-2019, 16:13

Íóðàëè Ëàòûïîâ… Ëþäè ìîåãî ïîêîëåíèÿ ñ îñîáûì ÷óâñòâîì íîñòàëüãèè ïî äàëåêèì 80-ì ãîäàì ïðîèçíîñÿò ýòî èìÿ, êîòîðîå àññîöèèðóåòñÿ ó áîëüøèíñòâà ìîèõ ðîâåñíèêîâ ñ âðåìåíåì, êîãäà èíòåëëåêòóàëüíîå ïðåèìóùåñòâî, öåíèëîñü áîëüøå ôèçè÷åñêîãî, êîãäà îãðîìíàÿ ñòðàíà, çàòàèâ áóêâàëüíî äûõàíèÿ ñìîòðåëà, êàê ñðàæàëèñü çíàòîêè, äåìîíñòðèðóÿ ÷óäåñà ëîãèêè è ýðóäèöèè.


 


 

Íóðàëè áûë â òî âðåìÿ ëó÷øèì èç ëó÷øèõ, äåìîíñòðèðóÿ âîñòî÷íûé ñòèëü ôèëîñîôñêîãî ìûøëåíèÿ íåòîðîïëèâûé â íà÷àëå ìèíóòû íà ðàçìûøëåíèÿ è ìîëíèåíîñíûé â êîíöå. Â òàêèå ìîìåíòû, êîãäà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ëþäåé ñìîòðåëè íà íåãî, îáðàç ëåãåíäàðíûõ âîñòî÷íûõ ìóäðåöîâ, ïðîñòóïàë ñêâîçü ÷åðòû Íóðàëè, ïîðàæàÿ êàêèì-òî îñîáûì ñâåòîì íå ýðóäèöèè, íî ìóäðîñòè.


Â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà», Òèìóð Èñõàêîâ ïèñàë: «Íóðàëè Ëàòûïîâ – ôèëîñîô, íåéðîêèáåðíåòèê, íåéðîáèîëîã, ïèñàòåëü (ëàóðåàò ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Çîëîòîé òåëåíîê»), ïîëèòîëîã, áëåñòÿùèé àíàëèòèê, ýðóäèò (îáëàäàòåëü ïåðâîé â èñòîðèè êëóáà «×òî? Ãäå? Êîãäà?» «Õðóñòàëüíîé Ñîâû», ÿðêèé ñàìîáûòíûé õóäîæíèê (12-êðàòíûé îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê êàðèêàòóð). È ðå÷ü íå î òîì, ÷òî â 80-õ îí áûë ñàìûì ÿðêèì «çíàòîêîì», ðåäêîé ýðóäèöèåé êîòîðîãî âîñõèùàëèñü äåñÿòêè ìèëëèîíîâ òåëåçðèòåëåé, à î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ îí âàæåí äëÿ Òàòàðñêîãî ìèðà êàê æèâàÿ ëåãåíäà, êàê îáðàç ñîâðåìåííîé òàòàðñêîé êóëüòóðû â åå ëó÷øèõ ïðîÿâëåíèÿõ».


Íå ìîãó íå ñîãëàñèòüñÿ ñî ñâîèì êîëëåãîé ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî Òèìóðîì Èñõàêîâûì â òîì, ÷òî Ëàòûïîâ ñåãîäíÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæåí äëÿ Òàòàðñêîãî ìèðà, ÷òî íàì ñåãîäíÿ ìîæåò áîëåå ÷åì â÷åðà – â äàëåêèå 80-å, íóæíû èíòåëëåêòóàëüíûå ëèäåðû íàöèè.


Â ýòîé ñâÿçè, õîòåëîñü áû ñäåëàòü êðàòêèé îáçîð ëþáèìûõ ìåñò Íóðàëè Ëàòûïîâà â ÎÀÝ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ íàøèì îáùèì òâîð÷åñêèì ïðîåêòîì – ñåðèè ñòàòåé ïî èñòîðèè òàòàðñêîãî ìèðà, èñëàìñêîé êóëüòóðû, èñòîðèè ðîññèéñêîé öèâèëèçàöèè è êíèãîé «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ».


Äóìàþ, ãîâîðÿ î ëàòûïîâñêèõ ìåñòàõ â ÎÀÝ, íàäî ñêàçàòü ïðåæäå âñåãî îá Ýìèðàòå Øàðäæà, ãäå Íóðàëè ëþáèë â ïåðâóþ î÷åðåäü îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîñåùàÿ ÎÀÝ.


Çäåñü áûëè äëÿ íåãî äâà çíàêîâûõ ìåñòà, ãäå îí îñîáåííî ëþáèë ïðîâîäèòü âðåìÿ. Ó ìåíÿ â ãîñòÿõ, ïðÿìî íà áåðåãó ìîðÿ, ãäå ìû ìîãëè è ïîáåñåäîâàòü îáî âñåì íà ñâåòå, è ïîñïîðèòü è ñäåëàòü ñîâìåñòíûé çàïëûâ. Âïðî÷åì, çäåñü ñ íèì áûëî òðóäíî ñîðåâíîâàòüñÿ, ïëàâàë îí êèëîìåòðàìè, ïîêàçûâàÿ èíîãäà ÷óäåñà âûíîñëèâîñòè.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;157;209;402;209;€208;°208;»208;184; 208;›208;°209;‚209;‹208;191;208;190;208;178;


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ (ýìèðàò Øàðäæà)


 

Íóðàëè õîðîøèé ïîâàð, õîòÿ íà ïëÿæå ó íàñ áûëî ìíîãî ïîìîùíèêîâ. Ïîñëå çàïëûâà âñåãäà õî÷åòñÿ, ÷åãî-íèáóäü ìÿñíîãî. Õîðîøàÿ òðàïåçà íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ïðåäðàñïîëàãàåò ê íåòîðîïëèâîé áåñåäå. Â òàêèå ìèíóòû ðîæäàþòñÿ íîâûå èäåè, âîçíèêàþò ïðîåêòû, êîòîðûå â óñëîâèÿõ êàáèíåòà ïðîñòî íå ïðèäóò â ãîëîâó. Áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, øóì âîëí, îòñóòñòâèå çàæàòîñòè è ñêîâàííîñòè ïðîñòðàíñòâ è, ãëàâíîå îñîáîå îùóùåíèå âðåìåíè (ïåñîê, âîëíû), ñîçäàþò îñîáóþ òâîð÷åñêóþ àòìîñôåðó.


Íóðàëè âñåãäà ëþáèë ýòó àòìîñôåðó – äðóæáû è òâîð÷åñòâà, òàê æå, êàê è àòìîñôåðó ðåñòîðàíà «Êàçàíü», ãäå ïîðîé ñëîâî ìîëîäåë, è âñåãäà íàõîäèë îáùèé ÿçûê ñ ìîëîäåæüþ.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;157;209;402;209;€208;°208;»208;184; 208;›208;°209;‚209;‹208;191;208;190;208;178; 208;178; 208;208;µ209;129;209;‚208;190;209;€208;°208;189;208;µ 208;353;208;°208;·208;°208;189;209;338; 208;178; 209;710;208;°209;€208;180;208;¶208;µ


Èñìàãèë Øàíãàðååâ, Èçâåñòíûé â Òàòàðñòàíå ïåâåö Ýëâèí Ãðåé (íàñòîÿùåå) è ëåãåíäàðíûé Íóðàëè Ëàòûïîâ â ðåñòîðàíå «Êàçàíü».


 

Äóáàé äëÿ Íóðàëè Ëàòûïîâà â ìåíüøåé ñòåïåíè ïðîñòðàíñòâî òâîð÷åñòâà. Äóáàé ñêîðåå ïîëèòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà, ãäå èäåè Ëàòûïîâà âûçûâàþò èíòåðåñ â ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ. Åãî (â ñîàâòîðñòâå ñ Àíàòîëèåì Âàññåðìàíîì) ëàáîðàòîðèÿ íåëèíåéíûõ ðåøåíèé, ñåãîäíÿ îñîáåííî âîñòðåáîâàíà, êàê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ïîëàãàþ, ÷òî íàøè âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Òàòàðñòàíà Ðóñòàìîì Ìèííèõàíîâûì â Äóáàå áûëè ïëîäîòâîðíûìè äëÿ Íóðàëè, êîòîðîìó åñòü, ÷òî ïðåäëîæèòü ñîâðåìåííîìó Òàòàðñòàíó â ïëàíå îïòèìàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ èííîâàöèé.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;, 208;209;402;209;129;209;‚208;°208;188; 208;339;208;184;208;189;208;184;209;…208;°208;189;208;190;208;178; 208;184; 208;157;209;402;209;€208;°208;»208;184; 208;›208;°209;‚209;‹208;191;208;190;208;178;


 

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ


Â ïðåäèñëîâèè ê íàøåé ñ Íóðàëè Ëàòûïîâûì êíèãå «Èñëàì è Ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ», Ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè èñëàìñêîãî áèçíåñà Ìàðàò Êàáàåâ ïèñàë: «Íóðàëè Ëàòûïîâ – ÷åëîâåê, êîòîðîãîíà âñåé òåððèòîðèè îäíîé øåñòîé ìèðà çíàþò, êàê îäíîãî èç ñàìûõ ÿðêèõ èíòåëëåêòóàëîâ âòîðîé ïîëîâèíûXX– íà÷àëàXXIâåêà, àâòîðà ìíîæåñòâî ÿðêèõ è óâëåêàòåëüíûõ êíèã î «âðåìåíè è î ñåáå».Íàäî îòìåòèòü, ÷òî îíÿâëÿåòñÿ äîñòîéíûì ïðîäîëæàòåëåì òðàäèöèé âîñòî÷íîãî ýíöèêëîïåäèçìà, è áóäó÷è ñîâðåìåííûì íàòóðôèëîñîôîììåòàôèçèêîì ïðè ýòîì ñîâåðøèë èííîâàöèîííûå ïðîðûâû â íåéðîáèîëîãèè è êèáåðíåòèêå».


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 208;157;209;402;209;€208;°208;»208;184; 208;›208;°209;‚209;‹208;191;208;190;208;178;


 

Ìàðàò Êàáàåâ, Èñìàãèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ íà çíàìåíèòûõ ïîþùèõ ôîíòàíàõ Äóáàÿ.


 

«Ó÷åíûé-ýíöèêëîïåäèñò – î÷åíü âåðíîå îïðåäåëåíèå ñóùíîñòè äåÿòåëüíîñòè Íóðàëè Ëàòûïîâà. Ìàðàò Êàáàåâ, ñàì ÿðêàÿ ëè÷íîñòü, óâèäåë â Íóðàëè ãëàâíîå – ñïîñîáíîñòü ê ìûøëåíèþ áåç ãðàíèö è ïðèâÿçîê ê êàêîìó-ëèáî ÿêîðþ. Îí ÷åëîâåê, êîòîðûé èäåò íà âñåõ ïàðóñàõ, è ïîýòîìó åìó áëèçîê Ïåðñèäñêèé Çàëèâ, Äóáàé, Øàðäæà, Ðàñ àëü-Õàéìà. Âñå òî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ ñìûñëû ìîåãî ñåìåéíîãî áèçíåñà è ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.


Äóìàþ, íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî îí ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â ìîåì ñîöèàëüíîì áèçíåñå, ïîääåðæàâ ðÿä îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ â ÎÀÝ. È â òîì, ÷òî â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû Independent Expert Group (UAE) âûäåëèëè Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, åñòü âêëàä ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî «çíàòîêà» íà ñâåòå.

 

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




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Ãîðîä
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Îáùåñòâî
Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Îáùåñòâî
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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Áàõ÷èñàðàéñêèé «Ôîíòàí ñëåç» Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñêîãî ìèðà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

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Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

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Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

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27 îêòÿáðÿ â Êðåìëå òàíöóþò!

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Ãëàâíîå
Â Êðåìëå ïðîéä¸ò Êóáîê ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàíöàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ è ëþáèòåëåé

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Ãëàâíîå
Êðåìëåâñêèé ïàðêåò ïðèíèìàåò ×åìïèîíàò ìèðà ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàíöàì 2016 ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ

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Â Ñî÷è çàïóñòèëè ÷àñû îáðàòíîãî îòñ÷åòà äî ×Ì-2018

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Ñî÷è
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Ðîþ Äæîíñó ïîäàðèëè êîòòåäæ â Àíàïå

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