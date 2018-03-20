В Кремле пройдёт Кубок по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей

Лучшие из лучших сойдутся на главном паркете страны!

Весну все любители спортивных бальных танцев ждут с особенным нетерпением. И дело здесь не только в грядущей теплой погоде, но особенно в том, что в апреле в Кремле пройдет 22-ой Кубок по латиноамериканским танцам. На главный паркет страны выйдут ведущие пары всего мира, чтобы представить свой отточенный до мелочей танец и с замершим сердцем выслушать вердикт судей!

Устраивает кубок Российский Танцевальный Союз во главе со своим президентом Станиславом Поповым. Генеральным партнёром выступает Газпромбанк (АО), официальный партнер – АвиакомпанияNordStar. Эта команда – залог того, что 14 апреля в Кремле мы увидим великолепное зрелище.

И, конечно, залогом зрелищных соревнований выступают сами спортсмены. В Кремль съедутся пары из Америки, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Финляндии, Китая. Достойную конкуренцию им составят наши спортсмены – от России будут выступать сразу несколько пар. Среди них, конечно, действующие Чемпионы нашей страны Кирилл Белоруков и Полина Телешова.

Кирилл Белоруков: «В Кремле ожидаем прекрасную атмосферу – как всегда. Соперники будут сильные, однако у нас нет волнения. Наоборот, постараемся быть максимально расслабленными и раскрепощенными, чтобы представить свой лучший танец. Тем более, что в последнее время мы много работали над деталями и готовы показать всем прогресс, которого достигли».

Спортсменов действительно ожидает сильная конкуренция – за звание победителей Кубка мира 2018 будут бороться также итальянцы Мануэль Фригетто и Дарья Середа, сразу две пары из США – Роман Итальянкин и Александра Бокова и Саша Алтухов и Шайен Мурилло, французский дуэт Ангелик Майер и Виталия Севастьянова и другие. Приедет даже пара из Китая Xu Yilong& Shi Linyue – в Китае сегодня очень активно развивается спортивный бальный танец, так что шансы у этого дуэта неплохие.

Помимо соревнований среди профессионалов, нас также ожидает турнир для любителей. Впрочем, каждый, кто хоть немного интересуется танцевальным спортом понимает, что слово «любители» здесь означает только статус, а не уровень танца и навыки. Многие любители уже готовы оставить свою любительскую карьеру и перейти в статус профессионалов. Так что эта часть программы тоже будет очень интересной и насыщенной для публики. Для самих спортсменов такие Кубки тоже очень важны – они помогают отточить мастерство, вдохновиться от лучших представителей сферы, выступить на пристальном судействе.

Помимо соревнований в жанре латиноамериканских танцев, в рамках Кубка состоятся ещё одни соревнования. Впервые Российский танцевальный союз устраивает турнир в жанре Exhibition. Это самобытный и очень красивый жанр на стыке многих танцевальных стилей. Курировать его в России приглашен Виктор да Силва– легендарный исполнитель Exhibition, не раз блиставший с показательными выступлениями на разных соревнованиях РТС.

Соревноваться в этом стиле будут пары из США (Микаэло и Татьяна Азаров), России (Юрий Алтухов и Анастасия Григорьева), Хорватии (Марко Кибоки и Александра Акимова), Южной Африки (Герхард и Кайли Эн МакГинн), Бельгии (Кевин Пилетте и Салена) и Кубы (Клифтон Сепульведа и Мар Мартинез). Каждая пара представит свой уникальный, полностью продуманный и отточенный до мелочей номер, в котором важно всё от выбора музыки до костюмов партнеров. Зрелище будет великолепным!

А для того, чтобы зрители чувствовали себя ещё более празднично и свободно, устроители продумали великолепную программу. Стильные украшения зала, мягкое освещение, профессиональное сопровождение всего мероприятия самим Станиславом Поповым, который славится своей галантностью и тонкими шутками. За музыкальную часть будет отвечать певица Марина Палома и ансамбль «Семь Ветров» - эти коллективы создадут чарующую и страстную атмосферу Латинской Америки. Зрителей также ждут показательные выступления в стиле аргентинского танго – шоу само по себе выдающееся.

И, конечно, в перерывах между соревнованиями гости смогут выйти на паркет и, под зажигательный и нежный аккомпанемент, исполнить несколько легких па. Танцевальные паузы – обязательная часть каждого мероприятия РТС.

Станислав Попов: «Мы надеемся, что каждый гость чемпионата – будь это зритель, судья или танцор – останется доволен, зарядится энергией и вдохновением и получит радостные впечатления. В конце концов именно для этого и существует танец, как таковой – чтобы дарить счастье!»

Кубок мира по латиноамериканским танцам – 14 апреля, Государственный Кремлевский Дворец, начало в 18.00

Организатор и ведущий турнира – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC) Станислав Попов.

Билеты: 8-916-155-40-79,

KASSIR.RU: + 7-495-730-730-0,

CONCERT.RU: +7-495-644-22-22,

в кассах Государственного Кремлевского Дворца +7-495-628-52-32

Официальный ролик Кубка

Официальный сайт Кубка мира http://kubok-mira.com/