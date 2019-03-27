Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû - ñòðàíà, ãäå íàìåòèëàñü ÿâíî âûðàæåííàÿ òåíäåíöèÿ ýâîëþöèîííîãî ïåðåõîäà ê ñòàíîâëåíèþ áîëåå âûñîêîé ôîðìû îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îñíîâàííîé íà «ñèñòåìå îáìåíîâ», êîãäà ãîñóäàðñòâî äåòåðìèíèðóåò ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò âçàèìîâûãîäíîå âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè, îáùåñòâà è áèçíåñà. Ìèíèñòåðñòâà ñ÷àñòüÿ è òîëåðàíòíîñòè – ýòî òîëüêî ïåðâûå øàãè ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ïðèîðèòåòîâ â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé.
Ìîæíî êàê óãîäíî îòíîñèòñÿ ê ïîäîáíûì èííîâàöèÿì, íî íåëüçÿ íå çàìå÷àòü, ãëîáàëüíîé öèâèëèçàöèîííîé òåíäåíöèè, îñîáåííî ïðîÿâëåííîé â âåäóùèõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, îòðàæàþùåé íåèçáåæíóþ ýâîëþöèþ áèçíåñà îò îðèåíòàöèè íà ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü «ëþáîé öåíîé», äî«êîðïîðàòèâíîãî ãðàæäàíèíà – ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî ñóáúåêòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà».
Îñîáåííîñòüþ «ñèñòåìû îáìåíîâ», êàê ÿ åå âèæó â ÎÀÝ,ÿâëÿåòñÿ âûñîêî ïåðñîíèôèöèðîâàííûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà è îáùåñòâà. ßðêèì ïðèìåðîì, òàêîé «ñèñòåìû îáìåíîâ» ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ñàìîãî áîãàòîãî áèçíåñìåíà ÎÀÝ, Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð.
Ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ìíîãèå ãîäû óñïåøíîãî áèçíåñìåíà, îí ñóìåë ðàñøèðèòü ïóòü ñâîèõ æèçíåííûõ íàçíà÷åíèé äî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, îðãàíèçàòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, íå òîëüêî â ÎÀÝ, íî, è â öåëîì, íà Áëèæíåì Âîñòîêå.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Àáäóëëà Àëü Ãóðàéð, íå ïîøåë ïî ïóòè òðàäèöèîííîãî ìåöåíàòñòâà, à ïðåäïî÷åë ñòàòü«êîðïîðàòèâíûì ãðàæäàíèíîì» ñâîåé ñòðàíû, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ãóìàíèòàðíûõ ïðîöåññîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðåñóðñà â àðàáñêîì ìèðå.
Äåëåãàöèÿ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ãîñòÿõ ó Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð
Áóäó÷è â ãîñòÿõ ó Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð ñ îôèöèàëüíîì âèçèòîì, â ñîñòàâå äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, ÿ áûë ðàä ïîæàòü åãî êðåïêóþ ðóêó è ïîëó÷èòü äîáðîå íàïóòñòâèå.
Îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå íà ÷ëåíîâ äåëåãàöèè ïðîèçâåë ðàññêàç ïàòðèàðõà áèçíåñà â ÎÀÝ î ñîçäàííûìè èì Ôîíäå îáðàçîâàíèÿ Àáäóëëû Àëü-Ãóðàéð (AGFE) è ÓíèâåðñèòåòàAbdullahAl-Ghurair (AGU).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ôîíä îáðàçîâàíèÿ èìåíè Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð, îäíà èç êðóïíåéøèõ â ìèðå áëàãîòâîðèòåëüíûõ èíèöèàòèâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (áîëåå ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ÷àñòíûõ èñòî÷íèêîâ, îêàçûâàåò ïîääåðæêó àðàáñêèì ñòóäåíòàì â èçó÷åíèè ñôåðSTEMâ âåäóùèõ óíèâåðñèòåòàõ.
Â ÎÀÝ Ôîíä ñôîðìèðîâàë ñåðèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðñòâ, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ñòóäåí÷åñòâó íîâåéøèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû è èíôîðìàöèþ äëÿ ïîääåðæêè èõ êàðüåðíûõ óñòðåìëåíèé ïîñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì ìîëîäåæè âíîñèòü çàìåòíûé âêëàä â êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñâîåé ñòðàíû.
UniversityofAbdullahAl-Ghurair – ýòî îñîáûé ìèð îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.Ïðîãðàììû, ïðåäëàãàåìûå â Óíèâåðñèòåòå ÀëüGhurair,îòâå÷àþò ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè è ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäñêèõ ðåñóðñîâ â ñòðàíàõ Áëèæíåãî Âîñòîêà è ïî âñåìó ìèðó.
Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà Àáäóëëû Àõìåäà Àëü Ãóðàéð
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòîäàòåëåé ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòè ñòàæèðîâêè äëÿ ñòóäåíòîâAGU, êîòîðûå îòêðûâàþò äâåðè äëÿ ïðîâåðêè ñâîèõ çíàíèé íà ïðàêòèêå â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ.Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî áèçíåñ îñíîâàííûé íà «ñèñòåìå îáìåíîâ» áûâàåò èñêëþ÷èòåëüíî ýôôåêòèâåí ïðè ôèíàíñèðîâàíèè ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì, ñîçäàâàÿ èíôðàñòðóêòóðíûå óñëîâèÿ è ñòàáèëüíîñòü ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàÿ ñâîé ðåïóòàöèîííûé ñòàòóñ â îáùåñòâå.
Àáäóëëà Àõìåä Àëü Ãóðàéð íå åäèíñòâåííûé ïðèìåð ýôôåêòèâíîñòè«ñèñòåìû îáìåíîâ» â ñîöèàëüíîé æèçíè ýìèðàòñêîãî îáùåñòâà. Äëÿ êðóïíîãî áèçíåñà â ÎÀÝ ýòî õàðàêòåðíî è, îò÷àñòè, ñâÿçàíî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, è äàæå èíäåêñà ñ÷àñòüÿ.
Íà÷àâ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ, ÿ íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ â ïðèíöèïàõ «ñèñòåìû îáìåíà» (õîòÿ â òàêîé ôîðìóëèðîâêå ýòîãî ïîíÿòèÿ åùå íå ñóùåñòâîâàëî), ÿ ñòðåìèëñÿ ê ñèíåðãèçìó (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) ñâîåãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîé æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé ÿ ïðèîáðåë â Ðîññèè, ñîçäàâàÿ ñâîé áèçíåñ, ó÷àñòâóÿ â ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçðîæäåíèåì äóõîâíîñòè è ïðîñâåùåíèÿ, ïîçâîëèëè ìíå åùå â äàëåêèõ 80-õ, íàõîäèòü ìîñòû ìåæäó áèçíåñîì è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. ß äðóæèë íå ñòîëüêî ñ áèçíåñìåíàìè, ñêîëüêî ñ òåìè, êòî ñîçäàâàë òâîð÷åñêîå íàïîëíåíèå ìîåãî áèçíåñà ïî âûïóñêó ãðàìïëàñòèíîê, à ïîçæå àóäèîêàññåò.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ñîâåòñêèé ïîýò-ïåñåííèê Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ
Ïðîøëè ãîäû, è ÿ îòêðûë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ, íà÷àâ çàâîåâûâàòü ðûíîê íåäâèæèìîñòè, ïîñëå âûõîäà â 2005-2006 ãîäó çàêîíîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì ïîëó÷èòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â Àáó-Äàáè è Äóáàå. ß âûðàáîòàë äëÿ ñåáÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäëîæåíèé:
·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
·êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
·ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;
·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Èòîãîì áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñòàëà ïîáåäà â ðåéòèíãå Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå (https://yaostrov.ru/world/74750-top-5-agentstv-nedvizhimosti-v-dubae.html). Ñîãëàñíî âûâîäàìIndependentExpertGroup(UAE), Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – Òîï-1 RealEstateàãåíòñòâî â Äóáàå (https://dandubai.ru/), èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû,îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, êîòîðàÿ íå çàìûêàåòñÿ ýìèðàòîì Äóáàé, à îðèåíòèðîâàíà òàêæå íà ðûíêè íåäâèæèìîñòè Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû. Ïðè âñåì ýòîì, ãëàâíûé âûâîä ýêñïåðòîâ: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè»
Ýòî îòâåò âñåì, êòî ñ íåäîïîíèìàåì, à ïîðîé, è ñ îñóæäåíèåì, ãîâîðèò î ìîåé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ÎÀÝ, î ôîðóìàõ è êðóãëûõ ñòîëàõ, êîòîðûå ÄÀÍ îðãàíèçóåò, âñòðå÷àÿ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè, Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî.
Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).
Îäíîé èç ãëàâíûõ îáùåñòâåííûõ çàäà÷, êîòîðóþ ðåøàåò ìîÿ îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêàÿ êîìàíäà – ýòî ñîäåéñòâèå íàëàæèâàíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà. Òàê, íàïðèìåð, ïðè ïîääåðæêå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè - ãîñïîæè Ñâåòëàíû Êîíñòàíòèíîâíû Ñìèðíîâîé ñ Ïðåäñåäàòåëåì Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà - ãîñïîæîéKhawlaAbdelrahmanAlmulla.
Ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðîñû íàëàæèâàíèÿ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ìåæäó Àññàìáëååé íàðîäîâ Ðîññèè è Êîíñóëüòàòèâíûì Ñîâåòîì ýìèðàòà Øàðäæà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ÎÀÝ.
Âðó÷åíèå Ñâåòëàíîé Êîíñòàíòèíîâíîé Ñìèðíîâîé ãîñïîæåKhawlaAbdelrahmanAlmullañèìâîëè÷åñêîãî ïîäàðêà êóêëû – «Ðóññêàÿ êðàñàâèöà».
Ïîëó÷àÿ ïðÿìûå ïåðñîíàëüíûå ïîðó÷åíèÿ îò ÌÈÄà ÐÔ, Ïîñîëüñòâà ÐÔ â ÎÀÝ ïî ïîääåðæêå ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ Ðîññèè, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàäóìûâàëñÿ î òîì, êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà ìîåì áèçíåñå, íî êàê êîãäà-òî ñîëäàò ÏÂÎ Èñìàãèë Øàíãàðååâ, âûïîëíÿþ ñâîé ãðàæäàíñêèé, à, â äàííîì ñëó÷àå, îáùåñòâåííûé äîëã.
Ïðåäñåäàòåëü Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè Ñ.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ê. Øàíãàðååâ (ìîìåíò íàãðàæäåíèÿ þáèëåéíîé ìåäàëüþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè», ÎÀÝ, Àäæìàí, 2018 ã.)
Ïîäîáíîå ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, ÿ ðàññìàòðèâàþ êàê îñîáûé òèï îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðèñóùèé öèâèëèçîâàííîìó ðûíêó è ñîçäàþùèé óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíîãî è óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ïðîèñõîäèò ëè ïðè ýòîì ñîöèàëèçàöèÿ ìîåãî áèçíåñà, ñóäèòü ýêñïåðòàì, êîòîðûå âèäÿò â ýòîì ñèíåðãèçì (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü) áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïîëàãàÿ, ÷òî èìåííî ñîöèàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåõà è íàäåæíîñòè áèçíåñà â ÎÀÝ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðàÃîðîä
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈßÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝÃîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðûÃîðîä
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Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â ÊðàñíîäàðñêîìÃîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Îáúåì âûäà÷ êðåäèòîâ ÂÒÁ äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà âûðîñ â 1,6Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîìÃëàâíîå
Ïðàâèòåëüñòâî íàøëî ñïîñîá ñýêîíîìèòü íà ïåíñèîíåðàõ 560 ìèëëèàðäîâÎáùåñòâî
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ÑÌÈ: ñîâðåìåííîìó ïîêîëåíèþ ìîæíî çàáûòü î âûõîäå íà ïåíñèþÃëàâíîå
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Ðîññèÿíèí èìèòèðîâàë ñâîè ïîõîðîíû, ÷òîáû íå îòäàâàòü äîëã 2,5Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
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