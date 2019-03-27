Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ


Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

27-03-2019, 16:08


Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû - ñòðàíà, ãäå íàìåòèëàñü ÿâíî âûðàæåííàÿ òåíäåíöèÿ ýâîëþöèîííîãî ïåðåõîäà ê ñòàíîâëåíèþ áîëåå âûñîêîé ôîðìû îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îñíîâàííîé íà «ñèñòåìå îáìåíîâ», êîãäà ãîñóäàðñòâî äåòåðìèíèðóåò ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò âçàèìîâûãîäíîå âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè, îáùåñòâà è áèçíåñà. Ìèíèñòåðñòâà ñ÷àñòüÿ è òîëåðàíòíîñòè – ýòî òîëüêî ïåðâûå øàãè ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ïðèîðèòåòîâ â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. 


 

Ìîæíî êàê óãîäíî îòíîñèòñÿ ê ïîäîáíûì èííîâàöèÿì, íî íåëüçÿ íå çàìå÷àòü, ãëîáàëüíîé öèâèëèçàöèîííîé òåíäåíöèè, îñîáåííî ïðîÿâëåííîé â âåäóùèõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, îòðàæàþùåé íåèçáåæíóþ ýâîëþöèþ áèçíåñà îò îðèåíòàöèè íà ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü «ëþáîé öåíîé», äî«êîðïîðàòèâíîãî ãðàæäàíèíà – ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî ñóáúåêòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà».


 

Îñîáåííîñòüþ «ñèñòåìû îáìåíîâ», êàê ÿ åå âèæó â ÎÀÝ,ÿâëÿåòñÿ âûñîêî ïåðñîíèôèöèðîâàííûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà è îáùåñòâà. ßðêèì ïðèìåðîì, òàêîé «ñèñòåìû îáìåíîâ» ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ñàìîãî áîãàòîãî áèçíåñìåíà ÎÀÝ, Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð.


 

Ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ìíîãèå ãîäû óñïåøíîãî áèçíåñìåíà, îí ñóìåë ðàñøèðèòü ïóòü ñâîèõ æèçíåííûõ íàçíà÷åíèé äî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, îðãàíèçàòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, íå òîëüêî â ÎÀÝ, íî, è â öåëîì, íà Áëèæíåì Âîñòîêå.


 

Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Àáäóëëà Àëü Ãóðàéð, íå ïîøåë ïî ïóòè òðàäèöèîííîãî ìåöåíàòñòâà, à ïðåäïî÷åë ñòàòü«êîðïîðàòèâíûì ãðàæäàíèíîì» ñâîåé ñòðàíû, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ãóìàíèòàðíûõ ïðîöåññîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðåñóðñà â àðàáñêîì ìèðå.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;144;208;±208;180;209;402;208;»208;»208;° 208;144;208;»209;338;-208;


 

Äåëåãàöèÿ Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè â ãîñòÿõ ó Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð


 

Áóäó÷è â ãîñòÿõ ó Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð ñ îôèöèàëüíîì âèçèòîì, â ñîñòàâå äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, ÿ áûë ðàä ïîæàòü åãî êðåïêóþ ðóêó è ïîëó÷èòü äîáðîå íàïóòñòâèå.


 

Îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå íà ÷ëåíîâ äåëåãàöèè ïðîèçâåë ðàññêàç ïàòðèàðõà áèçíåñà â ÎÀÝ î ñîçäàííûìè èì Ôîíäå îáðàçîâàíèÿ Àáäóëëû Àëü-Ãóðàéð (AGFE) è ÓíèâåðñèòåòàAbdullahAl-Ghurair (AGU).


 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ôîíä îáðàçîâàíèÿ èìåíè Àáäóëëû Àëü Ãóðàéð, îäíà èç êðóïíåéøèõ â ìèðå áëàãîòâîðèòåëüíûõ èíèöèàòèâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (áîëåå ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ), ôèíàíñèðóåìûõ èç ÷àñòíûõ èñòî÷íèêîâ, îêàçûâàåò ïîääåðæêó àðàáñêèì ñòóäåíòàì â èçó÷åíèè ñôåðSTEMâ âåäóùèõ óíèâåðñèòåòàõ.


 

Â ÎÀÝ Ôîíä ñôîðìèðîâàë ñåðèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïàðòíåðñòâ, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ñòóäåí÷åñòâó íîâåéøèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû è èíôîðìàöèþ äëÿ ïîääåðæêè èõ êàðüåðíûõ óñòðåìëåíèé ïîñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì ìîëîäåæè âíîñèòü çàìåòíûé âêëàä â êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñâîåé ñòðàíû.


 

UniversityofAbdullahAl-Ghurair – ýòî îñîáûé ìèð îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.Ïðîãðàììû, ïðåäëàãàåìûå â Óíèâåðñèòåòå ÀëüGhurair,îòâå÷àþò ñàìûì âûñîêèì ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè è ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäñêèõ ðåñóðñîâ â ñòðàíàõ Áëèæíåãî Âîñòîêà è ïî âñåìó ìèðó.


 

https://agu.ac.ae/wp-content/uploads/2018/12/supportServices-accommodation.jpg


 

Ñòóäåíòû Óíèâåðñèòåòà Àáäóëëû Àõìåäà Àëü Ãóðàéð


 

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ðàáîòîäàòåëåé ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòè ñòàæèðîâêè äëÿ ñòóäåíòîâAGU, êîòîðûå îòêðûâàþò äâåðè äëÿ ïðîâåðêè ñâîèõ çíàíèé íà ïðàêòèêå â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ.Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî áèçíåñ îñíîâàííûé íà «ñèñòåìå îáìåíîâ» áûâàåò èñêëþ÷èòåëüíî ýôôåêòèâåí ïðè ôèíàíñèðîâàíèè ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì, ñîçäàâàÿ èíôðàñòðóêòóðíûå óñëîâèÿ è ñòàáèëüíîñòü ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàÿ ñâîé ðåïóòàöèîííûé ñòàòóñ â îáùåñòâå.

 

Àáäóëëà Àõìåä Àëü Ãóðàéð íå åäèíñòâåííûé ïðèìåð ýôôåêòèâíîñòè«ñèñòåìû îáìåíîâ» â ñîöèàëüíîé æèçíè ýìèðàòñêîãî îáùåñòâà. Äëÿ êðóïíîãî áèçíåñà â ÎÀÝ ýòî õàðàêòåðíî è, îò÷àñòè, ñâÿçàíî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, è äàæå èíäåêñà ñ÷àñòüÿ.


 

Íà÷àâ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ, ÿ íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ â ïðèíöèïàõ «ñèñòåìû îáìåíà» (õîòÿ â òàêîé ôîðìóëèðîâêå ýòîãî ïîíÿòèÿ åùå íå ñóùåñòâîâàëî), ÿ ñòðåìèëñÿ ê ñèíåðãèçìó (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) ñâîåãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ìîé æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé ÿ ïðèîáðåë â Ðîññèè, ñîçäàâàÿ ñâîé áèçíåñ, ó÷àñòâóÿ â ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçðîæäåíèåì äóõîâíîñòè è ïðîñâåùåíèÿ, ïîçâîëèëè ìíå åùå â äàëåêèõ 80-õ, íàõîäèòü ìîñòû ìåæäó áèçíåñîì è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. ß äðóæèë íå ñòîëüêî ñ áèçíåñìåíàìè, ñêîëüêî ñ òåìè, êòî ñîçäàâàë òâîð÷åñêîå íàïîëíåíèå ìîåãî áèçíåñà ïî âûïóñêó ãðàìïëàñòèíîê, à ïîçæå àóäèîêàññåò.


 

208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;184; 209;129;208;190;208;178;208;µ209;‚209;129;208;186;208;184;208;185; 208;184; 209;€208;190;209;129;209;129;208;184;208;185;209;129;208;186;208;184;208;185; 208;191;208;190;209;141;209;‚-208;191;208;µ209;129;208;µ208;189;208;189;208;184;208;186;, 208;»208;°209;402;209;€208;µ208;°209;‚ 208;


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ñîâåòñêèé ïîýò-ïåñåííèê Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ


 

Ïðîøëè ãîäû, è ÿ îòêðûë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ, íà÷àâ çàâîåâûâàòü ðûíîê íåäâèæèìîñòè, ïîñëå âûõîäà â 2005-2006 ãîäó çàêîíîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì ïîëó÷èòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â Àáó-Äàáè è Äóáàå. ß âûðàáîòàë äëÿ ñåáÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäëîæåíèé:


 

·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;

 

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;

 

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;

 

·íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;

 

·êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;

 

·ïîêóïêà êâàðòèðû â Äóáàå;

 

·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.


 

Èòîãîì áîëåå ÷åì 10-ëåòíåé ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñòàëà ïîáåäà â ðåéòèíãå Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå (https://yaostrov.ru/world/74750-top-5-agentstv-nedvizhimosti-v-dubae.html). Ñîãëàñíî âûâîäàìIndependentExpertGroup(UAE), Äóáàéñêîå Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – Òîï-1 RealEstateàãåíòñòâî â Äóáàå (https://dandubai.ru/), èìåþùåå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû,îáëàäàþùåå îäíîé èç ñàìûõ îáúåìíûõ áàç ðûíêà íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ, êîòîðàÿ íå çàìûêàåòñÿ ýìèðàòîì Äóáàé, à îðèåíòèðîâàíà òàêæå íà ðûíêè íåäâèæèìîñòè Àäæìàíà è Ðàñ àëü-Õàéìû. Ïðè âñåì ýòîì, ãëàâíûé âûâîä ýêñïåðòîâ: «Óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ÄÀÍ è åå ðóêîâîäèòåëþ, íàøà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà ïîñòàâèëà íà ïåðâîå ìåñòî ïðè îöåíêå íàäåæíîñòè»

 

Ýòî îòâåò âñåì, êòî ñ íåäîïîíèìàåì, à ïîðîé, è ñ îñóæäåíèåì, ãîâîðèò î ìîåé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ÎÀÝ, î ôîðóìàõ è êðóãëûõ ñòîëàõ, êîòîðûå ÄÀÍ îðãàíèçóåò, âñòðå÷àÿ äåëåãàöèè Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè, Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî.


 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;”208;189;208;184; 208;144;209;129;209;129;208;°208;188;208;±208;»208;µ208;184; 208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;190;208;178; 208;•208;178;209;€208;°208;·208;184;208;184; 208;178; 208;382;208;144;208;­


 

Âûñòóïëåíèå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà (Àäæìàí, àïðåëü 2018 ã.), ïîñâÿùåííîãî «Ãîäó Øåéõà Çàéäà» â ÎÀÝ (çàñåäàíèå Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðàçèè, âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì).


 

 

Îäíîé èç ãëàâíûõ îáùåñòâåííûõ çàäà÷, êîòîðóþ ðåøàåò ìîÿ îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêàÿ êîìàíäà – ýòî ñîäåéñòâèå íàëàæèâàíèþ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà. Òàê, íàïðèìåð, ïðè ïîääåðæêå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à

 

Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè - ãîñïîæè Ñâåòëàíû Êîíñòàíòèíîâíû Ñìèðíîâîé ñ Ïðåäñåäàòåëåì Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà Ýìèðàòà Øàðäæà - ãîñïîæîéKhawlaAbdelrahmanAlmulla.


 

Ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðîñû íàëàæèâàíèÿ ðîññèéñêî-àðàáñêîãî äèàëîãà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ìåæäó Àññàìáëååé íàðîäîâ Ðîññèè è Êîíñóëüòàòèâíûì Ñîâåòîì ýìèðàòà Øàðäæà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ÎÀÝ.


 


 

Âðó÷åíèå Ñâåòëàíîé Êîíñòàíòèíîâíîé Ñìèðíîâîé ãîñïîæåKhawlaAbdelrahmanAlmullañèìâîëè÷åñêîãî ïîäàðêà êóêëû – «Ðóññêàÿ êðàñàâèöà».


 

 

Ïîëó÷àÿ ïðÿìûå ïåðñîíàëüíûå ïîðó÷åíèÿ îò ÌÈÄà ÐÔ, Ïîñîëüñòâà ÐÔ â ÎÀÝ ïî ïîääåðæêå ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ Ðîññèè, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàäóìûâàëñÿ î òîì, êàê ýòî îòðàçèòñÿ íà ìîåì áèçíåñå, íî êàê êîãäà-òî ñîëäàò ÏÂÎ Èñìàãèë Øàíãàðååâ, âûïîëíÿþ ñâîé ãðàæäàíñêèé, à, â äàííîì ñëó÷àå, îáùåñòâåííûé äîëã.


 

 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;°209;129;209;710;208;184;209;€208;µ208;189;208;184;208;µ 208;179;208;190;209;€208;184;208;·208;190;208;189;209;‚208;190;208;178; 209;‚208;°209;‚208;°209;€209;129;208;186;208;190;208;179;208;190; 208;188;208;184;209;€208;° 208;144;209;129;209;129;208;190;209;†208;184;208;°209;†208;184;209;143; 209;‚208;°209;€208;°209;€208;190;-208;±208;°209;710;208;186;208;184;209;€209;129;208;186;208;184;209;… 208;180;208;184;208;°209;129;208;191;208;190;209;€


 

Ïðåäñåäàòåëü Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè Ñ.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ê. Øàíãàðååâ (ìîìåíò íàãðàæäåíèÿ þáèëåéíîé ìåäàëüþ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîññèè», ÎÀÝ, Àäæìàí, 2018 ã.)


 

 

Ïîäîáíîå ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, ÿ ðàññìàòðèâàþ êàê îñîáûé òèï îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïðèñóùèé öèâèëèçîâàííîìó ðûíêó è ñîçäàþùèé óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíîãî è óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ïðîèñõîäèò ëè ïðè ýòîì ñîöèàëèçàöèÿ ìîåãî áèçíåñà, ñóäèòü ýêñïåðòàì, êîòîðûå âèäÿò â ýòîì ñèíåðãèçì (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü) áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ïîëàãàÿ, ÷òî èìåííî ñîöèàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåõà è íàäåæíîñòè áèçíåñà â ÎÀÝ.


 

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Âåëè÷èå Òàòàðñêîãî ìèðà: Ñèáèðñêèå òàòàðû

Ãîðîä
Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ðóññêèé ÿçûê: ïðîñòðàíñòâî òþðêî-ñëàâÿíñêîãî áèëèíãâèçìà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Îáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Îáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Îáúåì âûäà÷ êðåäèòîâ ÂÒÁ äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà âûðîñ â 1,6 ðàçà

Îáúåì âûäà÷ êðåäèòîâ ÂÒÁ äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà âûðîñ â 1,6

Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Ïðàâèòåëüñòâî íàøëî ñïîñîá ñýêîíîìèòü íà ïåíñèîíåðàõ 560 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

Ïðàâèòåëüñòâî íàøëî ñïîñîá ñýêîíîìèòü íà ïåíñèîíåðàõ 560 ìèëëèàðäîâ

Îáùåñòâî
WhatsApp ÷àñòè÷íî ñòàíåò ïëàòíûì

WhatsApp ÷àñòè÷íî ñòàíåò ïëàòíûì

Èíôðàñòðóêòóðà
ÑÌÈ: ñîâðåìåííîìó ïîêîëåíèþ ìîæíî çàáûòü î âûõîäå íà ïåíñèþ

ÑÌÈ: ñîâðåìåííîìó ïîêîëåíèþ ìîæíî çàáûòü î âûõîäå íà ïåíñèþ

Ãëàâíîå
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíèí èìèòèðîâàë ñâîè ïîõîðîíû, ÷òîáû íå îòäàâàòü äîëã 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé

Ðîññèÿíèí èìèòèðîâàë ñâîè ïîõîðîíû, ÷òîáû íå îòäàâàòü äîëã 2,5

Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

Ãîðîä
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå òðåáóþò ïîâûøåíèÿ ïåíñèé è çàðïëàò ó ãîñóäàðñòâà

Ðîññèÿíå òðåáóþò ïîâûøåíèÿ ïåíñèé è çàðïëàò ó ãîñóäàðñòâà

Îáùåñòâî
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ãîðîä
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

Îáùåñòâî
Äåëåãàöèÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè çàäîëæàëà Ñî÷è çà ïðîæèâàíèå 20 ìëí ðóáëåé

Äåëåãàöèÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè çàäîëæàëà Ñî÷è çà ïðîæèâàíèå 20 ìëí ðóáëåé

Ñî÷è
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå – èíâåñòèðóé â ñâîå áóäóùåå!

Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå – èíâåñòèðóé â ñâîå áóäóùåå!

Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33

Ãëàâíîå
Çàêîí î ïåðåíîñå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí âñòóïèò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ

Çàêîí î ïåðåíîñå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí âñòóïèò â ñèëó ñ 1

Ãîðîä
Â Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ãîðîä
Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ Ðîññèè

Ñòðàíû ñåâåðà Åâðîïû äîãîâîðèëèñü î âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîòèâ

Ãëàâíîå
Ñåìüè ñ äåòüìè, èíâàëèäû è ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò íîâûå ñîöèàëüíûå óñëóãè

Ñåìüè ñ äåòüìè, èíâàëèäû è ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò íîâûå ñîöèàëüíûå óñëóãè

Ãîðîä
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâó

Ãîðîä
Î ïðîåêòå

Kranodar-today.ru — Òâîé äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ìåíÿ! Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â æèçíè Êðàñíîäàðà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî ñàéòà Ìû ñòàðàåìñÿ èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé î ñàìûõ âàæíûõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ.



E-mail: russiya-today@mail.ru
Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ãèïåðññûëêà íà Krasnodar-Today.ru îáÿçàòåëüíà. 18+