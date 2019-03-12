Исмагил Шангареев. Объединенные Арабские Эмираты: Страна открытая для всех





Исмагил Шангареев, Майк Тайсон, Джалиль Шангареев.





Великий дух толерантности царит в Объединенных Арабских Эмиратах – стране, где Вам всегда рады, где нет дискриминации и предубеждений, связанных с цветом кожи, вероисповеданием, где все люди говорят на одном языке дружбы вне зависимости от игр на «шахматной доске глобальной геополитики», санкций и бесконечного столкновения политических интересов.





Наше общение с гражданином США, величайшим боксером всех времен -Майком Тайсоном, было построено на принципах взаимоуважения и большой взаимной симпатии. Наполненный могучим дыханием океана, воздух арабских эмиратов прибавлял к этому взаимное доверие, открытость и желание общаться, лучше узнавать друг друга. Даже учитывая, что Тайсон посетил Россию, и после этого заявил, что «Россияне – чуткий и добрый народ», в ОАЭ мы нашли не мало общих тем для разговоров о схожести наших культур убеждаясь в необходимости взаимоузнавания.





Это – ОАЭ, господа, это - мир, где люди при встрече улыбаются Вам не потому, что это часть обязательного этикета, а потому, что не чувствуют социального давления, которое в большинстве стран возникает как следствие расовой или религиозной неприязни. Впрочем, говоря о Тайсоне, хочу особо отметить его открытость для всех культур и цивилизаций, желание быть гражданином мира. Поэтому я сегодня не удивлен, что он раздумывая о возможности купитьнедвижимость в ОАЭ, стал владельцем квартиры вTashkent City.





Почти 25 лет назад, 16 ноября 1995 года, была принята"Декларация принципов толерантности", утвержденная резолюцией (5.61) Генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой были прописаны основные смыслы понятия толерантности: «Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира, способствует переходу от культуры войны к культуре мира».





Хочу особо выделить понятие – «культура мира», поскольку именно оно в полной мере отражает суть эмиратской толерантности, которая охватывает все сферы общественной жизни не замыкаясь, как это обычно принято, на межнациональных и межрелигиозных отношениях.Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, особо подчеркивал, что толерантность лежит в основе развития современного общества и является одним из инструментов расширения возможностей цивилизации и обеспечения процветания наций. Этот расширенный взгляд на толерантность как на политическую и правовую потребность нашел свое отражение в целенаправленной социальной поддержке населения.





Нынешний год в ОАЭ объявлен «Готом толерантности» и начался он с масштабной долговой амнистии, которая явилась первым шагом расширения возможностей цивилизации, в ее арабском, а точнее исламском проявлении. Обеспечение достойного образа жизни (адаб) как проявление политической толерантности - важнейший элемент опережающего развития, опирающегося на исторический опыт исламской культуры.Надо отметить, что такая долговая амнистия делается не впервые. Достаточно вспомнить, что в 2012 году долговая амнистия в ОАЭ составила почти 550 млн. долларов.





В этом году Фонд урегулирования задолженностей ОАЭ сообщил о списании долгов по банковским кредитам гражданам страны на общую сумму 99 млн. долларов. Но, что важно особо отметить,последняя долговая амнистия связана с объявленным в стране - "Года толерантности". Это не просто системный акт социальной поддержки населения, но, по сути новое прочтение идеи толерантности на государственном уровне, которая гарантирует стабильность общественной жизни, понимание широкими массами, что государство выступает гарантом их личных интересов, не позволяя нарушить равновесие в стране, где проживают десятки наций. Экономика и национальное согласие – особая тема. Уже более десяти лет я возглавляю Дубайское агентство недвижимости (ДАН),успешно осуществляя свой бизнес в ОАЭ (https://dandubai.ru/),и могу, с полным на то основанием, утверждать, что более надежной страны в плане финансовой поддержки населения, повсеместной практики беспроцентных ипотечных кредитов в современном мире нет.









Ведь это не декларация, а реальное действие, когда в «Год толерантности простить долги согласились:AbuDhabiIslamicBank,AbuDhabiCommercialBank, EmiratesNBD, FirstAbuDhabiBank, DubaiIslamicBank, RAKBANK, AlHilalBank,UnionNationalBank,NoorBank,EmiratesIslamic,CommercialBankofDubai,SharjahIslamicBankиArabBankforInvestment&ForeignTrade(AlMasraf)».

Все это доказывает, что толерантность в сфере экономики – это нравственная ценность, которую дарует руководство ОАЭ, опираясь на многовековые традиции исламской культуры и общечеловеческие принципы устойчивого развития, приближая, тем самым общество к высоким идеалам социальной справедливости.

Президент ОАЭшейх Халифа бен Заед Аль Нахайян отмечал: «Ценности толерантности и их прививание лежат в основе учения шейха Зайда. Это одна из наиболее важных ценностей, которую мы можем привить народу и глобальному сообществу, чтобы обеспечить безопасность, стабильное развитие и счастье людей по всему миру».

Сегодня, страна развивающаяся на основе учения шейха Зайда – мир уникальных возможностей для всех, кто желаетоткрыть бизнес в ОАЭ,купить квартиру в Дубае,погрузится в атмосферу толерантности и экономической стабильности.

Исмагил Шангареев -Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).