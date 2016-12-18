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Часть иномарок запретят ввозить в Россию в 2017 году

Вчера, 13:42

С 1 января 2017 года в Россию запретят ввозить автомобили без поддержки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это может ограничить импорт почти всех иномарок с пробегом, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

С самого первого дня 2017 года Российская таможня не будет впускать в страну авто без поддержки реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Даже если иномарка совсем новая, ей будет отказано в выдаче ПТС. Под запрет, скорее всего, могут попасть авто с праворульным управлением, американские пикапы и маслкары, а также раритетные авто и электрокары.

Как сообщает vestiregion.ru, фактически это полностью закрывает импорт подержанных иномарок в Россию, как для юридических, так и для частных лиц. Ограничения коснутся не только России, но и всех стран Таможенного союза: Белоруссии и Казахстана.



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