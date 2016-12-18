В России вырастет МРОТ
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тыс. руб.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7800 рублей в месяц», — говорится в документе.
С 1 июля 2016 года МРОТ был увеличен с 6204 до 7500 руб. в месяц.
Напомним, ранее мы писали о том, что Путин «заморозил» индексацию материнского капитала.
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