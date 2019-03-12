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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

12-03-2019, 11:37


Ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè ïðè âëîæåíèè êàïèòàëà, îñîáåííî â ïåðèîä íåñòàáèëüíîñòè - çàäà÷à, êîòîðóþ ìíîãèå èíâåñòîðû, áóäü òî ÷àñòíûå ëèöà èëè êîìïàíèè, ðåøàþò ïî-ðàçíîìó. Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ, â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ íàèáîëåå îïòèìàëüíûé âûáîð – ýòî âëîæåíèÿ â çàðóáåæíóþ íåäâèæèìîñòü. Òîëüêî â Ìîñêâå åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ 10 âûñòàâîê è ôîðóìîâ, ïîñâÿùåííûõ èíâåñòèðîâàíèþ â çàðóáåæíóþ íåäâèæèìîñòü. Òàê, íàïðèìåð, â ìàðòå âñåõ æåëàþùèõ æäåò Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ».

 

Íåò ñîìíåíèÿ,÷òî âûñòàâêà «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ»ïðèâëå÷åò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, òàê êàê îíà èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàíà íàñàìûõ ðàçíûõ ïîóðîâíþ èíâåñòîðîâ. Äëÿ âîçãëàâëÿåìîãî ìíîþ Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ïðåäñòîÿùàÿ ðàáîòà âûñòàâêè êàê îäíîé èç êðóïíåéøèõ ïëîùàäîê ïðîäàæ çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåæäå âñåãî, ïðåäìåò àíàëèòèêè, ïîçâîëÿþùåé ãëóáæå èçó÷èòü ðîññèéñêèé ñåãìåíò ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, æåëàþùèõ âëîæèòü ñðåäñòâà â íåäâèæèìîñòü çà ðóáåæîì.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;339;208;190;209;129;208;186;208;190;208;178;209;129;208;186;208;°209;143; 208;188;208;µ208;¶208;180;209;402;208;189;208;°209;€208;190;208;180;208;189;208;°209;143; 208;178;209;‹209;129;209;‚208;°208;178;208;186;208;° 208;189;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184; 194;«208;˜208;157;208;’208;•208;161;208;162;208;168;208;382;208;£194;»


Èç àíîíñîâ î Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ» èçâåñòíî, ÷òî ó÷àñòèå â íåé ïîçâîëèò äàòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòåëÿì ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì íàèáîëåå âûãîäíûõ ñïîñîáîâ èíâåñòèðîâàíèÿ, óçíàòü î ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ ñîõðàíåíèÿ êàïèòàëà è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè. Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå èíâåñòèöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ 80 êîìïàíèé— íåäâèæèìîñòü 30 ñòðàí ìèðà! Ïîñåòèòåëè âñòàâêè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ» ñìîãóò îçíàêîìèòñÿ ñ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè Èñïàíèè, ×åðíîãîðèè, Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Èòàëèè, Êèïðà, ÑØÀ, Êàíàäû è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.


Òîò ôàêò, ÷òî â ïåðå÷íå îñíîâíûõ îáúåêòîâ çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè íå îáîçíà÷åíû Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû – ïðåäìåò îòäåëüíîãî àíàëèçà. Â ýòîé ñâÿçè, äëÿ íàñ âàæíî îáîçíà÷èòü òå íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå äàþò èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ – ñòðàíó, êîòîðàÿ íå óïîìèíàåòñÿ â ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëàõ Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ.


Íà ðîññèéñêîì ðûíêå íåäâèæèìîñòè ìíîãî ïðåäëîæåíèé êóïèòü êâàðòèðó ó ìîðÿ â Ñî÷è, íî êóäà áîëåå âûãîäíî, è ïî äåíüãàì, è ïî êà÷åñòâó æèçíè,êóïèòü êâàðòèðó ó ìîðÿ â ÎÀÝ. Ïðè ýòîì ìîæíî êóïèòü êâàðòèðó â Äóáàå, èëè êóïèòü êâàðòèðó â Àäæìàíå, èëè Ðàñ àëü-Õàéìå.


ÎÀÝñòðàíà òàêîãî óðîâíÿ òîëåðàíòíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî äîñòîéíî æèòü, íî è âåñòè àêòèâíóþ äåëîâóþ æèçíü áåç îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ âîçíèêàþò èç-çà ñëîæíîñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ðåëèãèîçíîé ðîçíè. Áèçíåñ â ÎÀÝ äëÿ ðóññêèõ òàêæå äîñòóïåí, êàê è äëÿ àðàáîâ, è àíãëè÷àí. Äîáàâüòå ê ýòîìó óíèêàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè äëÿ âàñ è âàøåé ñåìüè, âûñî÷àéøèé óðîâåíü çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, è âîïðîñ î òîì êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ (https://dandubai.ru/), èëè ïîèñêàòü íå÷òî ïîäîáíîå â Ñî÷è, äîëæåí îòïàñòü ñàì ñîáîé.


Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ÎÀÝ ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ äåðæèòñÿ îäèí è òîò æå êóðñ äîëëàðà, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ðåäêîé ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìèêè ñòðàíû, êîòîðàÿ âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ îñíîâàíà íå òîëüêî íà ïðèðîäíîì ðåñóðñå – íåôòè, íî ýôôåêòèâíîé ìîäåëè ýêîíîìèêè è âûñîêîì óðîâíå ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ. Íå äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî èíâåñòèðîâàíèå â íåäâèæèìîñòü ñ÷èòàåòñÿ íå òîëüêî âûñîêî äîõîäíûì, íî è îäíèìè èç ñàìûõ íàäåæíûõ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìû óâåðåííî ñìîòðèì â áóäóùåå


Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ïîëèòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé, ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ, èìåííî, ðûíîê íåäâèæèìîñòè âîññòàíàâëèâàåòñÿ áûñòðåå âñåãî. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî íå îäèí ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ çà ïîñëåäíèå 80 ëåò íèêàê íå îòðàçèëñÿ íà êóðñå âàëþò â ÎÀÝ, ìîæíî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü, ÷òî êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ýòî èíâåñòèðîâàòü íå òîëüêî â âûñîêîäîõîäíûé, íî, è, ÷òî íå ìàëî âàæíî, â ãàðàíòèðîâàííûé áèçíåñ.


Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå ïðèâåòñòâîâàòü ïðîâåäåíèå â áëèæàéøèå äíè Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ áèçíåñ ïëîùàäêîé, äàþùåé ðîññèéñêîìó èíâåñòîðó øèðîêèé ñïåêòð ïðåäëîæåíèé çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè, ïîçâîëÿþùåé ðèýëòåðñêèì è áðîêåðñêèå àãåíòñòâàì, óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ïðåäñòàâèòü ñâîè ëó÷øèå ïðîåêòû, ñîäåéñòâóÿ òåì ñàìûì ôîðìèðîâàíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè, íà êîòîðîì ÎÀÝ, áåññïîðíî çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.


 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ -Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäó

×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäó

Ãîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Îáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Îáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà íåäâèæèìîñòü

Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà

Îáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Èíôðàñòðóêòóðà
Ìèíþñò ðàçúÿñíèë â êàêèõ ñëó÷àÿõ ó ðîññèÿí áóäóò îòáèðàòü åäèíñòâåííîå æèëüå

Ìèíþñò ðàçúÿñíèë â êàêèõ ñëó÷àÿõ ó ðîññèÿí áóäóò îòáèðàòü

Îáùåñòâî
ÔÑÁ ðàçðåøèëè çàáèðàòü ó ðîññèÿí çåìëþ è äîìà

ÔÑÁ ðàçðåøèëè çàáèðàòü ó ðîññèÿí çåìëþ è äîìà

Ãîðîä
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Ãëàâíîå
Äëÿ ðîññèÿí ïðèäóìàëè íîâûå øòðàôû

Äëÿ ðîññèÿí ïðèäóìàëè íîâûå øòðàôû

Îáùåñòâî
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

Ñî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

Èíôðàñòðóêòóðà
Â Ðîññèè âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Â Ðîññèè âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî

Ãîðîä
Ñî÷è ïðèìåò ïåðâûé ôåñòèâàëü êóëüòóð ñòðàí ÀÑÅÀÍ

Ñî÷è ïðèìåò ïåðâûé ôåñòèâàëü êóëüòóð ñòðàí ÀÑÅÀÍ

Ñî÷è
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

Ãîðîä
Æèòåëÿì Êðàñíîäàðà ðàññêàæóò, êóäà ëó÷øå âêëàäûâàòü äåíüãè

Æèòåëÿì Êðàñíîäàðà ðàññêàæóò, êóäà ëó÷øå âêëàäûâàòü äåíüãè

Ãëàâíîå
Ãëàâà Ðîñòóðèçìà, âëàäåþùèé íåäâèæèìîñòüþ íà Ñåéøåëàõ, îòãîâàðèâàåò ðîññèÿí îòäûõàòü íà ìîðå

Ãëàâà Ðîñòóðèçìà, âëàäåþùèé íåäâèæèìîñòüþ íà Ñåéøåëàõ, îòãîâàðèâàåò

Ãîðîä
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

Ãîðîä
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"

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Ìàòêàïèòàëó ïðèäóìàëè íîâîå ïðèìåíåíèå

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Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

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Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäó

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Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì ó âëàñòåé Óêðàèíû

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Õîòèòå êóïèòü êâàðòèðó è íå ðàçîðèòüñÿ? Âîñïîëüçóéòåñü ñîâåòàìè

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Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõ

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Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó ãîòîâà ê äèàëîãó ñ ÍÀÒÎ

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