Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà
Ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè ïðè âëîæåíèè êàïèòàëà, îñîáåííî â ïåðèîä íåñòàáèëüíîñòè - çàäà÷à, êîòîðóþ ìíîãèå èíâåñòîðû, áóäü òî ÷àñòíûå ëèöà èëè êîìïàíèè, ðåøàþò ïî-ðàçíîìó. Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ, â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ íàèáîëåå îïòèìàëüíûé âûáîð – ýòî âëîæåíèÿ â çàðóáåæíóþ íåäâèæèìîñòü. Òîëüêî â Ìîñêâå åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ 10 âûñòàâîê è ôîðóìîâ, ïîñâÿùåííûõ èíâåñòèðîâàíèþ â çàðóáåæíóþ íåäâèæèìîñòü. Òàê, íàïðèìåð, â ìàðòå âñåõ æåëàþùèõ æäåò Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ».
Íåò ñîìíåíèÿ,÷òî âûñòàâêà «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ»ïðèâëå÷åò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé, òàê êàê îíà èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàíà íàñàìûõ ðàçíûõ ïîóðîâíþ èíâåñòîðîâ. Äëÿ âîçãëàâëÿåìîãî ìíîþ Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), ïðåäñòîÿùàÿ ðàáîòà âûñòàâêè êàê îäíîé èç êðóïíåéøèõ ïëîùàäîê ïðîäàæ çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåæäå âñåãî, ïðåäìåò àíàëèòèêè, ïîçâîëÿþùåé ãëóáæå èçó÷èòü ðîññèéñêèé ñåãìåíò ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, æåëàþùèõ âëîæèòü ñðåäñòâà â íåäâèæèìîñòü çà ðóáåæîì.
Èç àíîíñîâ î Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ» èçâåñòíî, ÷òî ó÷àñòèå â íåé ïîçâîëèò äàòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòåëÿì ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì íàèáîëåå âûãîäíûõ ñïîñîáîâ èíâåñòèðîâàíèÿ, óçíàòü î ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ ñîõðàíåíèÿ êàïèòàëà è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè. Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå èíâåñòèöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ 80 êîìïàíèé— íåäâèæèìîñòü 30 ñòðàí ìèðà! Ïîñåòèòåëè âñòàâêè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ» ñìîãóò îçíàêîìèòñÿ ñ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè Èñïàíèè, ×åðíîãîðèè, Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Èòàëèè, Êèïðà, ÑØÀ, Êàíàäû è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.
Òîò ôàêò, ÷òî â ïåðå÷íå îñíîâíûõ îáúåêòîâ çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè íå îáîçíà÷åíû Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû – ïðåäìåò îòäåëüíîãî àíàëèçà. Â ýòîé ñâÿçè, äëÿ íàñ âàæíî îáîçíà÷èòü òå íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå äàþò èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ – ñòðàíó, êîòîðàÿ íå óïîìèíàåòñÿ â ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëàõ Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ.
Íà ðîññèéñêîì ðûíêå íåäâèæèìîñòè ìíîãî ïðåäëîæåíèé êóïèòü êâàðòèðó ó ìîðÿ â Ñî÷è, íî êóäà áîëåå âûãîäíî, è ïî äåíüãàì, è ïî êà÷åñòâó æèçíè,êóïèòü êâàðòèðó ó ìîðÿ â ÎÀÝ. Ïðè ýòîì ìîæíî êóïèòü êâàðòèðó â Äóáàå, èëè êóïèòü êâàðòèðó â Àäæìàíå, èëè Ðàñ àëü-Õàéìå.
ÎÀÝ–ñòðàíà òàêîãî óðîâíÿ òîëåðàíòíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî äîñòîéíî æèòü, íî è âåñòè àêòèâíóþ äåëîâóþ æèçíü áåç îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ âîçíèêàþò èç-çà ñëîæíîñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ðåëèãèîçíîé ðîçíè. Áèçíåñ â ÎÀÝ äëÿ ðóññêèõ òàêæå äîñòóïåí, êàê è äëÿ àðàáîâ, è àíãëè÷àí. Äîáàâüòå ê ýòîìó óíèêàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè äëÿ âàñ è âàøåé ñåìüè, âûñî÷àéøèé óðîâåíü çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, è âîïðîñ î òîì êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ (https://dandubai.ru/), èëè ïîèñêàòü íå÷òî ïîäîáíîå â Ñî÷è, äîëæåí îòïàñòü ñàì ñîáîé.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ÎÀÝ ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ äåðæèòñÿ îäèí è òîò æå êóðñ äîëëàðà, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ðåäêîé ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìèêè ñòðàíû, êîòîðàÿ âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ îñíîâàíà íå òîëüêî íà ïðèðîäíîì ðåñóðñå – íåôòè, íî ýôôåêòèâíîé ìîäåëè ýêîíîìèêè è âûñîêîì óðîâíå ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ. Íå äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî èíâåñòèðîâàíèå â íåäâèæèìîñòü ñ÷èòàåòñÿ íå òîëüêî âûñîêî äîõîäíûì, íî è îäíèìè èç ñàìûõ íàäåæíûõ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: ìû óâåðåííî ñìîòðèì â áóäóùåå
Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ïîëèòè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé, ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ, èìåííî, ðûíîê íåäâèæèìîñòè âîññòàíàâëèâàåòñÿ áûñòðåå âñåãî. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî íå îäèí ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ çà ïîñëåäíèå 80 ëåò íèêàê íå îòðàçèëñÿ íà êóðñå âàëþò â ÎÀÝ, ìîæíî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü, ÷òî êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ýòî èíâåñòèðîâàòü íå òîëüêî â âûñîêîäîõîäíûé, íî, è, ÷òî íå ìàëî âàæíî, â ãàðàíòèðîâàííûé áèçíåñ.
Â ýòîé ñâÿçè, íåëüçÿ íå ïðèâåòñòâîâàòü ïðîâåäåíèå â áëèæàéøèå äíè Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè íåäâèæèìîñòè «ÈÍÂÅÑÒØÎÓ», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ áèçíåñ ïëîùàäêîé, äàþùåé ðîññèéñêîìó èíâåñòîðó øèðîêèé ñïåêòð ïðåäëîæåíèé çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè, ïîçâîëÿþùåé ðèýëòåðñêèì è áðîêåðñêèå àãåíòñòâàì, óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ïðåäñòàâèòü ñâîè ëó÷øèå ïðîåêòû, ñîäåéñòâóÿ òåì ñàìûì ôîðìèðîâàíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè, íà êîòîðîì ÎÀÝ, áåññïîðíî çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ -Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
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×òî èçìåíèòñÿ â Ðîññèè â 2019 ãîäóÃîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîìÃëàâíîå
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íàÎáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿÈíôðàñòðóêòóðà
Ìèíþñò ðàçúÿñíèë â êàêèõ ñëó÷àÿõ ó ðîññèÿí áóäóò îòáèðàòüÎáùåñòâî
ÔÑÁ ðàçðåøèëè çàáèðàòü ó ðîññèÿí çåìëþ è äîìàÃîðîä
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöåÃëàâíîå
Äëÿ ðîññèÿí ïðèäóìàëè íîâûå øòðàôûÎáùåñòâî
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
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Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33Ãëàâíîå
Áåñïëàòíóþ çåìëþ íà÷íóò ðàçäàâàòü â 2016 ãîäóÃîðîä
Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì óÃîðîä
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Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõÃîðîä
Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó ãîòîâà ê äèàëîãó ñ ÍÀÒÎÏðîèñøåñòâèÿ
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâóÃîðîä