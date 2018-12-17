Что изменится в России в 2019 году
В следующем году россиян ждет изменение тарифов в сфере ЖКХ, налоговых ставок, правки были внесены также и в ряд законов.
Об основных изменениях сообщил телеканалРБК.
Что касается ЖКХ, то тарифы будут подниматься дважды: в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. Это напрямую связано с ростом ставки НДС.
С 1 января в силу вступает закон, предусматривающийоплату налогов на транспорт, недвижимость иземельный участок единым платежом. Так же с 2019 года депутаты нан законодательном уровне ограничили рост налога наимущество физических лиц до10%. Напомним, что данный налог исчисляется, покадастровой оценке недвижимости.
От НДФЛ освобождают иностранных граждан,имеющих в России недвижимость. Иными словами продать свое имущество они смогут без уплаты 30%. Однако, есть ограничение, владеть домом, выставленным на продажу, необходимо более трех лет.
Кроме того,изменится подход кпредоставлению имущественного вычетапожилищным кредитам. Заемщик может рассчитывать на выплаты не только по самому кредиту, но и по процентам.
С 1 января исчезнет такое понятие как «дача». На садовых участках отныне россияне смогут т возводить лишь временные садовые дома идома для постоянного проживания. Впоследних разрешат прописываться.
Все расчеты между членами СНТ будут производитьсятолько через расчётный счёт вбанке. Вступительные взносы, паевые идругие дополнительные платежи окажутся вне закона.
Начиная с январяза вывоз мусора, россияне начнут платитьпо новым тарифам. Услуга станет коммунальной.
С 1 февраляизменяется порядок прав регистрации прав нанедвижимость. Нотариусов обяжут проверять нет ли препятствий в сделке. Также к услугам нотариуса придется обратиться в случае раздела совместно нажитого имущества, и при получении наследства, сообщает «ВашГород».
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Источник:Privet-Rostov.ru
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