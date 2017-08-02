Нашумевший закон о дачниках одобрили в России

Среди многочисленных законов, которые на днях подписал президент, есть и документ, давно обещанный российским садоводам-дачникам.

Ведь многие нормы, касающиеся жизни садовых и дачных товариществ, давно устарели и вошли в противоречие с современными кодексами. Разговоры о «новой дачной конституции» шли несколько лет, текст неоднократно переписывался. В итоге появился закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Что за новая жизнь ждет садоводов?

Кооперативов больше не будет

Останутся лишь садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества (дачных товариществ не будет). Всевозможных кооперативов, партнерств и т. п. тоже не будет.

Главное, что стоит знать гражданам - на участке в садоводческом товариществе разрешается строить дом, а в огородническом - только что-то типа сарайчика или бытовки для хранения урожая, инвентаря и прочей утвари. Так, собственно, и было. Разница в том, что большей части садово-дачных объединений теперь придется переоформлять документы и преобразовываться из «дачников» в «садоводы» или из кооперативов - в товарищества. Но это бумаготворчество - головная боль председателя и правления, а не обычных дачников.

В садоводствах можно строить жилые дома

А вот это момент действительно важный. В законе теперь записано, что «садовый дом может быть признан жилым домом». «Жилой дом» - это полноценный дом для круглогодичного проживания, где в том числе разрешается прописаться. То есть наконец-то законодательно признается, что в садовом товариществе можно жить постоянно, а не только ездить туда на выходные.

Что нужно для того, чтобы садовый дом признали жилым, правда, не уточняется. Записано, что порядок перевода садового дома в жилой и обратно должен быть дополнительно уточнен правительством.

Собирать взносы на что попало - нельзя

Еще один важный вопрос. Меркантильный. Раньше взносы внутри садовых товариществ в основном регламентировались только их уставом. На практике деньги можно было собирать на что угодно. Теперь этот вопрос урегулирован законом.

- Взносы в товариществе будут только двух видов - членские и целевые. Вступительных взносов не будет, - говорит адвокат Светлана Жмурко. - Размер каждого из этих видов будет определяться на основании финансово-экономического обоснования, утвержденного общим собранием членов товарищества.

В законе есть и конкретный список целей, на которые - и только на них - могут быть потрачены взносы.

Любой член товарищества (допустим, если он не был на собрании) может потребовать посмотреть финансово-экономическое обоснование, бухгалтерскую отчетность. А также затребовать персональную копию этих и других документов товарищества (за плату, но она не должна превышать стоимости изготовления копий).

«Индивидуалы» платят наравне с «товарищами»

Урегулирована и проблема с индивидуалами - теми гражданами, у которых есть участки на территории товарищества, но которые в члены этого самого товарищества не вступали. Закон обязует их оплачивать все работы по содержанию и ремонту общего имущества товарищества, а также по управлению товариществом. Иными словами, платой за свет и воду, если она подведена к товариществу централизованно, дело теперь не ограничено. Согласно новому закону, годовая плата для «не членов» должна будет равняться сумме членских и целевых взносов, которые платят члены товарищества. Кто раскошеливаться не хочет - заставят через суд.

Правда, и прав у «не членов» станет больше.

- Владелец участка, который не является членом товарищества, будет иметь право принимать участие в собраниях и даже голосовать по ряду вопросов, - говорит Светлана Жмурко.

Главное, в чем остаются ущемлены индивидуалы, - они не смогут принимать участия в выборах председателя товарищества и членов правления.

Скважины - в законе

Любыми скважинами на территории садоводческих и огороднических товариществ - как для личных, так и для общих нужд - можно будет пользоваться без всяких экспертиз и согласований до 1 января 2020 г. (потом разработают упрощенный порядок регистрации). По факту они и так обычно ни с кем не согласовываются, но контролирующие органы периодически поднимают по этому поводу шум. Дело в том, что некоторые «общественные» скважины, снабжающие водой целые товарищества, по своим параметрам действительно подпадают под лицензирование (на скважину для индивидуального пользования лицензия и сейчас не нужна). Процедура это дорогостоящая и очень долгая и трудоемкая. А садоводство - это вам все-таки не водоканал, возможности не те. Теперь от этой головной боли садовые и огородные товарищества будут избавлены.

Когда все это заработает?

Пункт про скважины уже вступил в силу сразу после официального опубликования закона. Все остальные положения начнут действовать с 1 января 2019 года. Столь долгий переходный период дан для того, чтобы правительство могло принять нужные подзаконные акты, а садовые и дачные объединения без спешки разобрались бы с документами.

ВАЖНО

Садовое товарищество вправе превратиться в товарищество собственников жилья, если оно находится внутри населенного пункта и у всех садоводов на участках оказались жилые дома (по сути, дачники при этом перестают быть дачниками, а становятся жителями поселка, деревни или даже города - вероятный вариант для Новой Москвы).