В Пенсионном фонде рассказали на сколько увеличится пенсия жителей Краснодара с 1 января

Размер индексации составит 7,05%.

Речь идет об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров.

- Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля вмесяц, стоимость пенсионного балла— 87,24 рубля,—сообщаетсянасайте ПФР.

В среднем страховая часть будет увеличена на тысячу рублей, в год прирост составит – 15,4 тысяч рублей. Однако, прибавка будет рассчитываться для каждого конкретного пенсионера. Сумма будет определяться в зависимости отуровня страховой пенсии, соответственно, чем он выше, тем больше прибавка.

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Источник:Privet-Rostov.ru