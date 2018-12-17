В Пенсионном фонде рассказали на сколько увеличится пенсия жителей Краснодара с 1 января
Размер индексации составит 7,05%.
Речь идет об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров.
- Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля вмесяц, стоимость пенсионного балла— 87,24 рубля,—сообщаетсянасайте ПФР.
В среднем страховая часть будет увеличена на тысячу рублей, в год прирост составит – 15,4 тысяч рублей. Однако, прибавка будет рассчитываться для каждого конкретного пенсионера. Сумма будет определяться в зависимости отуровня страховой пенсии, соответственно, чем он выше, тем больше прибавка.
Читайте также:
Срок дожития пенсионеров увеличила Госдума
Цифровые пенсионные удостоверения собираются внедрить в России
Обратилась к Путину: 96-летняя ветеран ВОВ осталась без обещанного благоустроенного жилья
Что вы просите? Новую квартиру? Власти посетили 96-летнюю ветерана ВОВ
Сокращение персонала в 2019 году планирует каждый четвертый работодатель в России
Источник:Privet-Rostov.ru
Где мои деньги? Исповедь пенсионера о «пирамиде» всероссийскогоГород
Самозанятых жителей Краснодара обложат налогом и заставят оплачиватьГород
Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеровОбщество
Как изменится жизнь россиян с 1 июляГород
Получать компенсацию за уничтоженное жилье жители Краснодара большеИнфраструктура
Еще один удар ожидает пенсионеров в КраснодареОбщество
Что изменится в жизни россиян в апрелеГлавное
В России назвали сроки повышения пенсионного возрастаОбщество
Кошелек российских пенсионеров немного потяжелеет со следующего месяцаОбщество
Жителям Краснодара с детьми подарят новую льготуГород
Пенсия жителей Краснодара подрастет с 1 апреляГород
Работающих пенсионеров Краснодара ждет приятный сюрприз отГород
Будет еще жестче: Госдума рассмотрит повышение штрафов для водителейТранспорт
Жителям Краснодара начали отказывать в пенсииОбщество
Минфин рассказал, сколько будет стоить доллар в 2035 годуОбщество
Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардовОбщество
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсииГород
Что изменится в жизни Россиян с 1 августаГлавное
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей КраснодараГород
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.События
Как изменится жизнь россиян с 1 апреляГород
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии поОбщество
Россиянам повысят пенсии на смешную суммуОбщество
В России увеличатся социальные пенсииГород
Что изменится в жизни россиян в февралеГород
На 500 рублей увеличится пенсия в РоссииОбщество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерамОбщество
Власти хотят отказаться от индексации пенсий в 2017 годуОбщество
Принят закон о повышении акцизов на бензин на 2 руб. за литр с 1Транспорт
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?Город
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
2 июня авиакомпания "Ямал" начнет полеты из Краснодара в КрымТранспорт
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия