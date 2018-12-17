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В Пенсионном фонде рассказали на сколько увеличится пенсия жителей Краснодара с 1 января

Сегодня, 06:00

Размер индексации составит 7,05%.

 

В Пенсионном фонде рассказали на сколько увеличится пенсия жителей Краснодара с 1 января


Речь идет об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров.

 

- Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля вмесяц, стоимость пенсионного балла— 87,24 рубля,—сообщаетсянасайте ПФР.

 

В среднем страховая часть будет увеличена на тысячу рублей, в год прирост составит – 15,4 тысяч рублей. Однако, прибавка будет рассчитываться для каждого конкретного пенсионера. Сумма будет определяться в зависимости отуровня страховой пенсии, соответственно, чем он выше, тем больше прибавка.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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