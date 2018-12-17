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В Краснодаре разрешат ездить без водительского удостоверения

17-12-2018, 13:58

Автомобилистам разрешать оставлять документы дома.

 

В Краснодаре разрешат ездить без водительского удостоверения


 

ГИБДД раскрыла тайну введения в России электронных водительских документов — прав и свидетельства о регистрации. Подробности рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников. Уже в следующе году Госавтоинспекция определится с форматом электронных документов.

 

- Электронные водительские удостоверения могут быть, и свидетельство о транспортном средстве тоже. Бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде, —приводитего слова «Коммерсант».

 

Напомним, что переход на электронные документы в России начался три года назад: в 2015 году были введены электронные полисы ОСАГО. В 2018 году вступили в силу изменения в ПДД, юридически приравнявшие распечатку е-ОСАГО к обычному полису. Также в этом году были введены электронные ПТС, сообщает «Югополис».

 

Летом первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал внедрение электронных водительских прав, что позволит автомобилистам не возить с собой бумажные документы. Все документы можно будет хранить в мобильном приложении.

 

Михаил Черников сообщил, что ГИБДД уже закупило специальные планшеты, которые способных определять по фотографии личность человека.

 

- Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении, —сказал Черников.

 

Сейчас технология тестируется.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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